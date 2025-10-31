Congresista cuestionó encuentro de César Gaviria y Luis Alfredo Ramos en Medellín: “Es muy triste ver al presidente del Partido Liberal, reunido con un condenado por parapolítica”

crédito archivo Álvaro Tavera / Colprensa | Presidencia de la República | @juancarloslosadavargas/IG

Luego del anuncio por parte del director del Partido Liberal, el expresidente de Colombia César Gaviria, en la que confirmó que sostendrá una reunión en Medellín el viernes 31 de octubre de 2025 con el exmandatario Álvaro Uribe Vélez (exsenador y miembro del Centro Democrático) el congresista Juan Carlos Lozada expresó preocupación por otro encuentro que sostuvo el líder de la colectividad, con un dirigente político salpicado en líos judiciales.

Se trata del exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos, condenado por vínculos con el paramilitarismo, y a quien la Corte Suprema de Justicia le concedió libertad condicional el 8 de marzo de 2024, luego de ser condenado en abril de 2022 a siete años y once meses de prisión por el delito de concierto para delinquir.

Losada cuestionó un día (30 de octubre a través de una publicación acompañada de un video en sus redes sociales) antes del encuentro entre Gaviria y Uribe el otro compromiso previo que tuvo el líder del Partido Liberal.

“La reunión que sostuvo hoy en la ciudad de Medellín el presidente César Gaviria, con el condenado por paramilitarismo Luis Alfredo Ramos, es una reunión que nunca debió haber tenido lugar", inició Losada de manera vehemente.

Más adelante aseguró: “El presidente de un partido, un actor político de primer nivel como es el presidente Gaviria, no debería nunca jamás, para trazar estrategias políticas, reunirse con un condenado por paramilitarismo como Luis Alfredo Ramos”.

Mostrándose preocupado por lo que pasó, el congresista liberal expresó: “Los liberales, que seguimos manteniendo nuestra línea social demócrata, quienes creemos en la justicia y en la paz, pero sobre todo en la transparencia y en la decencia de la política, rechazamos la reunión del presidente César Gaviria con Luis Alfredo Ramos”.

Al final el representante a la Cámara por Bogotá sentenció: “La reunión que va a sostener en el día de mañana (viernes 31 de octubre de 2025) con el presidente Álvaro Uribe, si bien es criticable, es legítima. La reunión con un condenado por paramilitarismo de ninguna manera es legítima ni aceptable”.