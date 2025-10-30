Roy Barreras arremetió contra Ingrid Betancourt y Juan Carlos Pinzón por su alianza: “Dos ingratos formando una alianza”

Roy Barreras recordó que Juan Manuel Santos fue quien lideró la operación Jaque, en la que Betancourt recuperó la libertad - crédito @RoyBarreras/

El anuncio del aval presidencial del partido Verde Oxígeno a favor de Juan Carlos Pinzón provocó una dura reacción de Roy Barreras, pues el exembajador de Colombia en Reino Unido y hoy precandidato presidencial lanzó una crítica directa contra Ingrid Betancourt y el exministro de Defensa, a los que calificó como “los símbolos de la ingratitud en Colombia”.

La controversia inició tras la decisión de Betancourt de respaldar a Pinzón como aspirante a la Presidencia de la República a través de su colectividad. La dirección de Verde Oxígeno confirmó que la Asamblea General aprobó de forma unánime ese apoyo, luego de varios meses de acercamientos entre ambos.

Según Betancourt, fue un “amigo en común” el que promovió el encuentro inicial entre los dos; ese aliado, reveló después, fue se trató del expresidente Álvaro Uribe Vélez y líder natural del Centro Democrático.

El candidato presidencial Juan Carlos Pinzón recibió de Ingrid Betancourt, directora del partido Verde Oxígeno, la batuta para que sea el aspirante por esta colectividad en los comicios del 2026 - crédito @PinzonBueno/X

Roy Barreras estalló contra los líderes que se unieron para llegar a la Presidencia

Frente a esta noticia, Roy Barreras no tardó en responder y a través de su cuenta en X, escribió: “Dos ingratos formando una alianza. Ingrid fue liberada gracias a las acciones de Juan Manuel Santos, acciones que la devolvieron a la vida. Y Pinzón, entonces viceministro de Defensa, que apoyaba el Sí al proceso de paz y que trabajó alineado con ese mismo gobierno, no tienen más discurso que la crítica desagradecida”.

Barreras explicó que Betancourt debe su libertad a las acciones del expresidente Juan Manuel Santos durante la operación Jaque —cuando él fungía como ministro de Defensa en el gobierno de Uribe— y que Pinzón, que fue viceministro en ese mismo mandato y apoyó públicamente el proceso de paz, ahora actúa en contra de esos principios.

Además, el precandidato escribió en su post: “Hay incoherencias que duelen, sobre todo cuando vienen de quienes conocieron el valor de la reconciliación y hoy prefieren el oportunismo político”.

Roy Barreras reaccionó con dureza al aval presidencial que Ingrid Betancourt entregó a Juan Carlos Pinzón - crédito @RoyBarreras/X

La publicación fue acompañada junto a un video en el que Roy Barreras recurrió a pasajes de la Biblia para sustentar su crítica, en particular al fragmento del Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículos 11 al 19. Al comenzar la grabación, expresó: “Realmente, lo único que ofendió a Jesucristo fue la ingratitud”, y más adelante añadió: “Esto no fue la entrega de un aval, sino una reunión de los dos símbolos de la ingratitud en Colombia.”

El video incluyó imágenes de la operación Jaque, en la que las Fuerzas Militares liberaron a Betancourt en 2008, y Barreras destacó que esa acción fue liderada por Juan Manuel Santos, entonces ministro: “Ahí están las imágenes”, dijo. “Le devolvió la vida y ahora se volvió su enemigo”.

Además, en otro momento del video, Barreras se refirió directamente a Pinzón y recordó su paso por el Ministerio de Defensa durante el gobierno Santos y trajo a colación declaraciones del propio líder sobre el plebiscito por la paz.

Roy Barreras recordó que Juan Carlos Pinzón fue ministro de Defensa de Juan Manuel Santos, pero que luego lo “traicionó” - crédito Colprensa

En las imágenes que rememoró y que puso en su clip, el exministro decía: “Estamos en un momento importante para el país. Voy a votar ‘Sí’ en el plebiscito, porque podemos cerrar un capítulo de la historia”.

Barreras contrastó esas palabras con una entrevista posterior en la que Pinzón admitió haber votado por el “No”. “Ahora sabemos, por boca del propio doctor Pinzón, que le mintió a los colombianos, que los engañó y que votó por el ‘No’”, expresó Barreras, antes de recordar que después de ese episodio, Pinzón aceptó la embajada de Colombia en Washington durante el gobierno Santos.

La grabación cerró con una frase cargada de ironía: “Y ahora está en otras orillas, por aquí cerquita, en Antioquia, en el Urabá. La reunión de la ingratitud. Tienen tiempo para dar gracias”.

Verde Oxígeno, que lidera Ingrid Betancourt, respaldó de forma oficial la candidatura presidencial de Juan Carlos Pinzón tras varios meses de conversaciones - crédito @pinzonbueno/Instagram

Con esta intervención, Roy Barreras volvió a situarse en el centro del debate político, defendiendo la gestión de Santos y el proceso de paz como pilares de su discurso, mientras cuestiona las alianzas que, según él, “se construyen sobre la deslealtad y la conveniencia”.