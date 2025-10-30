La razón por la que Melissa Gate no podría quedarse mucho tiempo en República Dominicana: la paisa tendría líos judiciales

La paisa aseguró que no sabe quién fue el "pato" que puso una denuncia en su contra, por lo que no se puede quedar en RD - crédito @christinaorozco09/TikTok

La participación de Melissa Gate en el reality de Alofoke en República Dominicana ha provocado incertidumbre entre sus seguidores, porque la influencer informó que una citación en la Fiscalía puede forzar su salida anticipada del programa.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia indicó que recibió invitación tanto para el reality de Alofoke como para La mansión de Luinny —donde se encuentran Yina Calderón y Karina García—, pero eligió el primero debido a brinda mayor visibilidad.

Los mejores consejos de Melissa Gate para prepararse y recuperarse de una cirugía estética, según su propia experiencia - crédito @team_meligate/IG

La ausencia de Melissa Gate en el arranque del reality se debió a una cirugía de nariz que había programado antes de participar en La casa de los famosos Colombia.

Relató que su recuperación fue más ágil de lo previsto, lo que la hizo contemplar su ingreso a mitad de temporada.

“Vi que estaba sanando muy pronto y hablé con mi mánager para proponer entrar a mitad de camino, no solo hacer una visita; sin embargo, me quieren hasta el final y no sé qué pasará”, explicó la influenciadora durante una dinámica con sus seguidores en una transmisión en vivo en su canal de TikTok.

Melissa Gate no podrá quedarse en República Dominicana mucho tiempo por la citación de la Fiscalía en un proceso - crédito captura de video

Aunque muchas de sus seguidoras han expresado su deseo de que continúe hasta el cierre de la competencia, Melissa Gate precisó que su participación depende de un compromiso jurídico.

“Lo que sucede es que tengo una audiencia en la Fiscalía; no sé quién fue el responsable, pero debo presentarme alrededor del día 24, así que no estoy segura de si las fechas me van a cuadrar. Comparto este dato para que estén informadas”, detalló la creadora de contenido.

Este anuncio dejó a sus fanáticos en shock, pues no supieron cómo reaccionar sobre el motivo y el responsable de la citación, ya que Melissa Gate no proporcionó más detalles sobre la citación el ente acusador en su contra.

Por ahora, la influenciadora se prepara para unirse oficialmente al reality de Alofoke, donde también figura la colombiana Valka, exnovia de Westcol, y en el que también participó Karola, amiga de Emiro Navarro, que actualmente se desempeña como panelista del programa tras firmar un contrato con el dominicano.

La finalista del ‘reality’ explicó que las deducciones y costos durante su participación dejaron su cuenta bancaria en ceros, a pesar del pago semanal recibido por su desempeño en el programa - crédito cortesía del Canal RCN

Las reacciones por sus declaraciones de parte de su team, no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente algunos le piden que entregue más detalles del proceso: “Algún envidioso asalariado que quiso hacerle la banquita para que no fuera a ‘La casa de Alofoke’; “me temo que Melissa no ha dimensionado el enemigo que tiene a sus espaldas”; “se me hace que a Melissa le quieren jugar sucio”, entre otros.

Melissa Gate arremetió contra el Canal RCN

En medio de una reciente transmisión en vivo a través de sus redes sociales, Melissa Gate se despachó en críticas en contra del Canal RCN, al acusarlos de que las oportunidades que esperaba tener con su participación no fueron reales.

“Para nadie es un secreto que en este momento no quiero saber nada de ese canal, porque siento que no me brindaron las oportunidades que esperaba. Di lo mejor de mí para que me conocieran y valoraran mi trabajo, pero eso no ocurrió”, expresó. Estas declaraciones circularon ampliamente en plataformas digitales y alimentaron conversaciones en medios.

La creadora de contenido afirmó que los beneficios prometidos a los finalistas no se cumplieron, generando debate en redes y medios sobre la credibilidad de la producción del reality - crédito rastreandofamosos / Instagram

Otra de las acusaciones centrales formuladas por la modelo antioqueña apunta a la manera en que se gestionó el supuesto acceso a contratos por parte de los exconcursantes.

“De hecho, la mayoría de los contratos que mencionaron fueron falsos, porque fue Fernanda (su mánager) la que logró contactar a Rolda. Si hubiese sido por ellos, tampoco me habrían dado el contrato”, aseguró. La publicación generó diversas reacciones entre seguidores y medios de entretenimiento colombianos.