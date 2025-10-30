Juan Martín Caicedo Ferrer dejará la presidencia de la Cámara de la Infraestructura, tras 20 años al frente del gremio

Juan Martín Caicedo Ferrer anuncia su salida de la Cámara Colombiana de la Infraestructura tras 21 años de liderazgo gremial - crédito CCI

El anuncio de la salida de Juan Martín Caicedo Ferrer de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), después de dos décadas al frente de la organización, marca el fin de una etapa que coincidió con la consolidación del sector como uno de los motores de crecimiento de la economía colombiana.

La decisión, protocolizada durante la reunión de la Junta Nacional del gremio el miércoles 29 de octubre en Bogotá, se hará efectiva en febrero de 2026, cuando se realice la Asamblea Estatutaria en la capital del país.

Hasta entonces, el dirigente continuará en el cargo de manera transitoria y presidirá el Congreso Nacional del gremio, previsto para finales de noviembre en Cartagena, un evento considerado clave para el sector de la infraestructura.

La CCI informó que la transición en la presidencia se desarrollará bajo el marco estatutario, con la Junta Nacional encargada de elegir al nuevo líder.

El objetivo es garantizar la continuidad de las políticas gremiales y de representación institucional que han caracterizado a la organización en los últimos años.

La transición en la presidencia de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) se realizará en febrero de 2026, garantizando continuidad institucional y diálogo con el Gobierno nacional - crédito Cámara Colombiana de la Infraestructura

El anuncio se realizó con suficiente antelación para asegurar una transición ordenada, manteniendo la interlocución con el Gobierno nacional, los entes territoriales y los actores privados del sector.

Durante este proceso, la estructura administrativa y técnica del gremio seguirá operando, lo que permitirá la ejecución de los programas en curso y la preparación del Congreso Nacional, donde se espera la participación de autoridades nacionales, empresarios y expertos.

La renuncia de Caicedo Ferrer se produce en un contexto de transformaciones en la infraestructura nacional, impulsadas por los programas de cuarta y quinta generación de concesiones viales y la búsqueda de esquemas de financiación y sostenibilidad en la ejecución de obras públicas.

Bajo su liderazgo, la CCI fortaleció su papel como interlocutor del Estado y como plataforma de análisis técnico en la planeación, contratación y desarrollo de proyectos estratégicos. Uno de los logros más destacados de la organización ha sido el impulso a las Alianzas Público Privadas (APP), mecanismo que ha permitido la promoción y ejecución de numerosos proyectos de infraestructura.

La CCI ha sido protagonista en el desarrollo de las concesiones viales 4G, con más de 8.000 kilómetros de vías y 30 proyectos en marcha - crédito ANI

En el ámbito vial, la intervención de la CCI ha sido determinante en el desarrollo de las concesiones de cuarta generación, conocidas como “vías 4G”. Más de 85% de los avances en este programa han contado con la participación del gremio, cuyo objetivo es mejorar las carreteras del país y potenciar la competitividad nacional.

El programa contempla la construcción de más de 8.000 kilómetros de vías, y al cierre de 2024 se registraban 30 proyectos 4G, de los cuales 15 están en operación y 12 en construcción.

Además, la Cámara ha sido clave en la modernización de aeropuertos, como el de El Dorado en Bogotá, reconocido como el mejor de la región, y en la promoción de vías terciarias para mejorar la conectividad de zonas apartadas.

Durante la gestión de Caicedo Ferrer, la CCI también impulsó la financiación y adjudicación de proyectos estratégicos como la doble calzada Pasto-Popayán y el corredor vial Villeta-Guaduas, contribuyendo a la movilidad y competitividad entre regiones. Las empresas afiliadas al gremio han destacado la labor de la Cámara en la generación de confianza para la inversión en proyectos de infraestructura.

La trayectoria de Juan Martín Caicedo Ferrer abarca una amplia experiencia en el sector público y privado. Antes de asumir la presidencia de la CCI en 2004, fue senador de la República, alcalde Mayor de Bogotá, presidente de Fenalco y director de la Cámara de Comercio de Cali.

Diversos medios y centros de pensamiento han reconocido su influencia como líder empresarial, asociando su nombre a debates sobre políticas públicas en transporte, obras civiles y desarrollo regional, así como a la promoción de la inversión privada bajo esquemas de asociación público-privada.

La modernización de aeropuertos como El Dorado y la promoción de vías terciarias destacan entre los logros recientes de la CCI - crédito Colprensa

La CCI reiteró su reconocimiento al liderazgo de Caicedo Ferrer, subrayando que durante su gestión se fortaleció la interlocución con las entidades del Estado, se amplió la participación de empresas nacionales y regionales en proyectos y se consolidaron mecanismos de articulación con otros sectores económicos. Aunque dejará la presidencia, el dirigente continuará vinculado al gremio como referente en temas de política pública y desarrollo institucional.

La oficina de prensa de la CCI informó que Caicedo Ferrer no emitirá declaraciones adicionales por el momento y que su primera intervención oficial tras el anuncio se realizará durante el Congreso Nacional de la organización en Cartagena, donde presentará un balance de su gestión y abordará los desafíos futuros del sector.

En febrero de 2026 culminará una era y comenzará un nuevo legado en la Cámara Colombiana de la Infraestructura, con el reemplazo de Juan Martín Caicedo, quien ayer anunció su renuncia como presidente ejecutivo del gremio, tras 21 años y tres meses en el cargo.