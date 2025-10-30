Colombia

Juan Martín Caicedo Ferrer dejará la presidencia de la Cámara de la Infraestructura, tras 20 años al frente del gremio

El dirigente y exalcalde de Bogotá, figura clave en la modernización de la infraestructura nacional, permanecerá en el cargo hasta febrero de 2026, cuando se realice la Asamblea Estatutaria en la capital del país

Frank Saavedra

Por Frank Saavedra

Guardar
Juan Martín Caicedo Ferrer anuncia
Juan Martín Caicedo Ferrer anuncia su salida de la Cámara Colombiana de la Infraestructura tras 21 años de liderazgo gremial - crédito CCI

El anuncio de la salida de Juan Martín Caicedo Ferrer de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), después de dos décadas al frente de la organización, marca el fin de una etapa que coincidió con la consolidación del sector como uno de los motores de crecimiento de la economía colombiana.

La decisión, protocolizada durante la reunión de la Junta Nacional del gremio el miércoles 29 de octubre en Bogotá, se hará efectiva en febrero de 2026, cuando se realice la Asamblea Estatutaria en la capital del país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Hasta entonces, el dirigente continuará en el cargo de manera transitoria y presidirá el Congreso Nacional del gremio, previsto para finales de noviembre en Cartagena, un evento considerado clave para el sector de la infraestructura.

La CCI informó que la transición en la presidencia se desarrollará bajo el marco estatutario, con la Junta Nacional encargada de elegir al nuevo líder.

El objetivo es garantizar la continuidad de las políticas gremiales y de representación institucional que han caracterizado a la organización en los últimos años.

La transición en la presidencia
La transición en la presidencia de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) se realizará en febrero de 2026, garantizando continuidad institucional y diálogo con el Gobierno nacional - crédito Cámara Colombiana de la Infraestructura

El anuncio se realizó con suficiente antelación para asegurar una transición ordenada, manteniendo la interlocución con el Gobierno nacional, los entes territoriales y los actores privados del sector.

Durante este proceso, la estructura administrativa y técnica del gremio seguirá operando, lo que permitirá la ejecución de los programas en curso y la preparación del Congreso Nacional, donde se espera la participación de autoridades nacionales, empresarios y expertos.

La renuncia de Caicedo Ferrer se produce en un contexto de transformaciones en la infraestructura nacional, impulsadas por los programas de cuarta y quinta generación de concesiones viales y la búsqueda de esquemas de financiación y sostenibilidad en la ejecución de obras públicas.

Bajo su liderazgo, la CCI fortaleció su papel como interlocutor del Estado y como plataforma de análisis técnico en la planeación, contratación y desarrollo de proyectos estratégicos. Uno de los logros más destacados de la organización ha sido el impulso a las Alianzas Público Privadas (APP), mecanismo que ha permitido la promoción y ejecución de numerosos proyectos de infraestructura.

La CCI ha sido protagonista
La CCI ha sido protagonista en el desarrollo de las concesiones viales 4G, con más de 8.000 kilómetros de vías y 30 proyectos en marcha - crédito ANI

En el ámbito vial, la intervención de la CCI ha sido determinante en el desarrollo de las concesiones de cuarta generación, conocidas como “vías 4G”. Más de 85% de los avances en este programa han contado con la participación del gremio, cuyo objetivo es mejorar las carreteras del país y potenciar la competitividad nacional.

El programa contempla la construcción de más de 8.000 kilómetros de vías, y al cierre de 2024 se registraban 30 proyectos 4G, de los cuales 15 están en operación y 12 en construcción.

Además, la Cámara ha sido clave en la modernización de aeropuertos, como el de El Dorado en Bogotá, reconocido como el mejor de la región, y en la promoción de vías terciarias para mejorar la conectividad de zonas apartadas.

Durante la gestión de Caicedo Ferrer, la CCI también impulsó la financiación y adjudicación de proyectos estratégicos como la doble calzada Pasto-Popayán y el corredor vial Villeta-Guaduas, contribuyendo a la movilidad y competitividad entre regiones. Las empresas afiliadas al gremio han destacado la labor de la Cámara en la generación de confianza para la inversión en proyectos de infraestructura.

La trayectoria de Juan Martín Caicedo Ferrer abarca una amplia experiencia en el sector público y privado. Antes de asumir la presidencia de la CCI en 2004, fue senador de la República, alcalde Mayor de Bogotá, presidente de Fenalco y director de la Cámara de Comercio de Cali.

Diversos medios y centros de pensamiento han reconocido su influencia como líder empresarial, asociando su nombre a debates sobre políticas públicas en transporte, obras civiles y desarrollo regional, así como a la promoción de la inversión privada bajo esquemas de asociación público-privada.

La modernización de aeropuertos como
La modernización de aeropuertos como El Dorado y la promoción de vías terciarias destacan entre los logros recientes de la CCI - crédito Colprensa

La CCI reiteró su reconocimiento al liderazgo de Caicedo Ferrer, subrayando que durante su gestión se fortaleció la interlocución con las entidades del Estado, se amplió la participación de empresas nacionales y regionales en proyectos y se consolidaron mecanismos de articulación con otros sectores económicos. Aunque dejará la presidencia, el dirigente continuará vinculado al gremio como referente en temas de política pública y desarrollo institucional.

La oficina de prensa de la CCI informó que Caicedo Ferrer no emitirá declaraciones adicionales por el momento y que su primera intervención oficial tras el anuncio se realizará durante el Congreso Nacional de la organización en Cartagena, donde presentará un balance de su gestión y abordará los desafíos futuros del sector.

En febrero de 2026 culminará una era y comenzará un nuevo legado en la Cámara Colombiana de la Infraestructura, con el reemplazo de Juan Martín Caicedo, quien ayer anunció su renuncia como presidente ejecutivo del gremio, tras 21 años y tres meses en el cargo.

Temas Relacionados

Cámara Colombiana de la InfraestructuraJuan Martín Caicedo FerrerRenuncia Juan Martín CaicedoInfraestructuraCCIAlianzas Público PrivadasFenalcoCámara de Comercio de CaliAeropuerto El DoradoColombia-noticias

Más Noticias

La exministra Carolina Corcho anunció oficialmente que será cabeza de lista al Senado por el Pacto Histórico: “Requerimos 55 senadores, senadoras y 87 representantes”

La exministra de salud promueve una plataforma legislativa basada en la paridad de género y la inclusión social, e impulsa una movilización colectiva para transformar las mayorías parlamentarias

La exministra Carolina Corcho anunció

Petro envió mensaje a sus contradictores y refirió los genocidios en Sudán, Gaza, las muertes en el Caribe y las muertes en Brasil: “la política anticrimen centrada en la muerte está en fracaso total”

Gustavo Petro condenó la ola de violencia en el mundo, y calificó de “fracaso total” la política anticrimen

Petro envió mensaje a sus

EN VIVO, así va el paro de moteros en Bogotá: caos en el portal Américas y bloqueos en vías principales

Según lo dispuesto en el Decreto Distrital 528 de 2025, estas medidas buscan prevenir incidentes de seguridad vial y desórdenes urbanos durante el fin de semana festivo

EN VIVO, así va el

Boyacá Chicó vs. América de Cali tendría fecha y estadio: este es el día que se jugará el partido aplazado de la fecha 18

Este duelo tiene en riesgo la programación de la fecha 19 de la Liga Betplay II-2025, porque los clubes de fútbol exigieron llegar a la penúltima fecha con el calendario al día para disputar los partidos

Boyacá Chicó vs. América de

Petro se refirió a operativo de la Armada en el que se incautó una lancha con 2.8 toneladas de coca: “Sin una bala”

El operativo permitió la captura de una embarcación sospechosa y la detención de tres tripulantes, un colombiano y dos ecuatorianos, en una acción con cooperación internacional

Petro se refirió a operativo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Activista confrontó a la ex

Activista confrontó a la ex señorita Antioquia Laura Gallego por defender sus polémicas publicaciones: “Reina, más fácil decir ‘me equivoqué’”

Atentado contra el Ejército en el Cauca deja un soldado muerto y diez heridos: disidencias de ‘Iván Mordisco’ fue la responsable

La JEP otorgó beneficio judicial a 133 exmilitares por ‘falsos positivos’ en Catatumbo entre 1999 y 2008

Disidencias de las Farc atentaron contra la estación de Policía de Suárez, Cauca: ataque habría sido ejecutado con drones

Cayó ‘Junior’, integrante del ELN que habría participado en el atentado a la escuela General Santander en 2019, que dejó 22 cadetes asesinados

ENTRETENIMIENTO

Karina García reveló detalles de

Karina García reveló detalles de su salida de la pelea contra Karely Ruiz en ‘Stream Fighters’ y confesó por qué no pudo dar entrevistas: “En camilla y con la bandera de Colombia en la cara”

La razón por la que Melissa Gate no podría quedarse mucho tiempo en República Dominicana: la paisa tendría líos judiciales

Christopher Carpentier volvió a ‘MasterChef Celebrity’ y desafió a los finalistas con un doble reto: “Van a cocinar conmigo”

J Balvin y Valentina Ferrer estuvieron dando clases en el colegio de su hijo Río: así les fue

Yina Calderón y Karina García tienen una sola regla que no pueden romper durante su participación en ‘La mansión de Luinny’

Deportes

El Tour Colombia no se

El Tour Colombia no se hará en 2026: esto dijo la Federación Colombiana de Ciclismo

Boyacá Chicó vs. América de Cali tendría fecha y estadio: este es el día que se jugará el partido aplazado de la fecha 18

Luis Díaz suma reconocimientos en Alemania: fue nominado a mejor jugador del mes en la Bundesliga

Iván Mejía lanzó fuerte crítica a los directivos de Millonarios: “Denle las gracias al petulante”

Periodista de Espn le lanzó fuerte crítica a Millonarios tras el empate ante Once Caldas: “Es un equipo de outlet”