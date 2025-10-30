Colombia

El Agropecuario, expareja de Aida Victoria Merlano, contó de dónde saca los lujos que presume lejos de la fama

El creador de contenido les explicó a sus seguidores que su estabilidad económica se debe a inversiones inteligentes y no a la exposición mediática ni a relaciones pasadas

Iván Gaitán

Guardar
Las declaraciones se producen después de su separación con Merlano y los cuestionamientos que le hacen por abandonar a su hijo - crédito @letengoelchisme/IG

La reciente aparición de Juan David Tejada en redes sociales ha generado un renovado interés en torno a su figura, luego de que el creador de contenido decidiera abordar públicamente el origen de sus ingresos.

En un contexto marcado por la controversia derivada de su relación pasada con Aída Victoria Merlano, Tejada optó por aclarar las dudas sobre su situación financiera, un tema que había sido objeto de debate tras declaraciones de su expareja.

El influencer, que se ha mantenido en el centro de la conversación digital durante varios días, publicó un video en su cuenta oficial en el que explicó que sus recursos económicos provienen de inversiones en el mercado financiero.

Juan David Tejada luchó por
Juan David Tejada luchó por conocer a Aida Victoria desde 2019. Con mensajes anuales en Instagram, la vida le dio la oportunidad de hacer realidad su sueño: estar a su lado - crédito @jdt21_5/Instagram

De acuerdo con sus palabras, su estabilidad no depende de la exposición mediática ni de vínculos sentimentales previos, sino de una estrategia sostenida de inversión.

“Desde hace varios años me dedico a invertir en diferentes instrumentos financieros y, gracias a la disciplina y la asesoría de expertos, he logrado generar ingresos constantes y sostenibles”, afirmó Tejada en el video.

La decisión de hablar abiertamente sobre este aspecto de su vida surgió después de que algunos usuarios en redes sociales cuestionaran su solvencia económica, especialmente tras los comentarios de Aída Victoria Merlano, quien señaló que Tejada no contaba con los recursos necesarios para cubrir ciertos gastos relacionados con su hijo.

Ante estas afirmaciones, el creador de contenido manifestó que, aunque suele evitar exponer detalles personales, consideró necesario defender su responsabilidad como padre y disipar cualquier duda sobre su capacidad para cumplir con sus obligaciones familiares.

El empresario Juan David Tejada
El empresario Juan David Tejada regaló a Aida Victoria Merlano un caballo de paso fino - crédito @aidavictoriam/Instagram - @villa_nani/TikTok

En su intervención, Tejada subrayó que su crecimiento personal y económico se ha basado en un trabajo silencioso, alejado de la atención pública.

Además, aprovechó la ocasión para anunciar una transmisión en vivo en la que, junto a uno de sus mentores, compartirá consejos y estrategias dirigidas a quienes desean iniciarse en el mundo de las inversiones.

El objetivo de esta iniciativa, según explicó, es desmitificar la creencia de que solo quienes poseen grandes capitales pueden participar en el mercado financiero. “Todos podemos aprender a invertir inteligentemente, solo se necesita información y paciencia”, expresó Tejada.

La propuesta educativa fue recibida de manera positiva por algunos de sus seguidores, que valoró el enfoque orientado al crecimiento personal y financiero. No obstante, algunos usuarios interpretaron este giro como un intento de mejorar su imagen tras la polémica familiar, lo que reavivó el debate en redes sociales sobre sus verdaderas intenciones.

La pareja anunció inesperadamente que
La pareja anunció inesperadamente que contrajeron matrimonio hace meses en una ceremonia secreta - crédito @jdt21_/Instagram

A pesar de las opiniones divididas, el esfuerzo de Juan David Tejada por mostrarse más transparente y enfocar su contenido en temas de inversión responsable ha sido destacado por muchos de sus seguidores.

Los mensajes que destapó Aida Victoria con su expareja

Merlano mostró el contenido de varios chats en los que él expresaba arrepentimiento y le rogaba reconsiderar su decisión, enfatizando las supuestas cualidades de ella y recordando momentos de su vínculo afectivo.

Sin embargo, para Merlano, estos mensajes no alteraron su percepción acerca de la salud emocional de la relación ni revivieron el deseo de regresar.

Aida victoria Merlano replicó en
Aida victoria Merlano replicó en sus redes sociales los chats en los que interactuaba con Juan David Tejada - crédito @aidavictoriam/IG

La influencer remarcó a su audiencia que los acercamientos por parte de Tejada se tornaron reiterativos e incómodos. Relató, además, que hubo intentos por desacreditarla difundiendo comentarios negativos o poniendo en duda la naturaleza de su ruptura.

En esos mensajes, Tejada utilizó expresiones despectivas y frases duras al referirse a Merlano. Entre las palabras que se conocieron, él la calificó como una “porquería de mujer”, señalando que la ruptura se debió a la “confusión” de ella y lanzando reproches sobre cómo supuestamente ella manejó la relación y la posterior distancia.

