Colombia

CAR recuperó predio de alto valor ambiental del Verjón Alto tras dos décadas de ocupación privada

El Tribunal Superior de Bogotá ratificó la titularidad estatal sobre el predio, abriendo paso a iniciativas de restauración ecológica, educación ambiental y protección de la memoria muisca

Johan Manuel Largo

Por Johan Manuel Largo

Guardar
El Verjón Alto, ubicado a
El Verjón Alto, ubicado a más de 3.300 metros de altitud, alberga ecosistemas de páramo y flora altoandina de alto valor ecológico - crédito CAR

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) recuperó el predio El Verjón Alto, una extensión de 124,15 hectáreas de riqueza ambiental ubicada a más de 3.300 metros sobre el nivel del mar en la zona rural de Bogotá.

Este mosaico de ecosistemas altoandinos y de páramo, protegido por la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá (Resolución 76 de 1977, Ministerio de Agricultura), estuvo ocupado por particulares casi veinte años y ha vuelto a dominio público tras un extenso proceso judicial.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“El predio El Verjón Alto fue adquirido mediante compraventa al Departamento de Cundinamarca en 1996 con fines de conservación, debido a que hace parte de la cuenca del río Blanco, es un páramo con alta relevancia ecológica y alberga importantes especies de flora altoandina, las cuales cumplen funciones y servicios ecosistémicos de alto valor”, explicó Alfred Ballesteros, director general de la CAR. La zona, cuya única vocación permitida es la protección de la vegetación nativa, no admite otros usos distintos al forestal protector.{

La CAR recupera el predio
La CAR recupera el predio El Verjón Alto, un área de 124 hectáreas clave para la protección ambiental de Bogotá - crédito CAR

El predio fue objeto de disputa cuando en 2005 un particular lo ocupó alegando posesión ancestral y la propiedad de la familia por generaciones. La CAR, titular de la Escritura Pública 3631 del 12 de diciembre de 1996, defendió el proceso judicialmente y, en 2020, el Juzgado 45 del Circuito reconoció la propiedad pública. Tras la apelación, el caso llegó al Tribunal Superior de Bogotá, que en junio de 2024 confirmó la sentencia. Finalmente, en julio, el ocupante inició la devolución formal, honrando la orden judicial.

Más allá de su importancia ambiental, El Verjón Alto tiene valor ancestral para la cultura muisca: antiguamente fue resguardo Saque, albergó lagunas sagradas donde se realizaban ceremonias indígenas y peregrinaciones astronómicas, e incluye un tramo de 1.775 metros del histórico Camino Real Soachí. Estos atributos hacen del lugar un enclave privilegiado de memoria, identidad y biodiversidad.

“La recuperación de este predio representa para la CAR la oportunidad de proteger, restaurar y conservar un área de páramo y honrar su compromiso de promover la gobernanza ambiental del territorio a partir de áreas de alto valor ecosistémico”, puntualizó Ballesteros. El proyecto de la CAR ahora contempla educación ambiental con enfoque etnocultural, apropiación social del espacio, promoción de saberes ancestrales y reconstrucción del tejido social vinculado al ecosistema.

Tras casi veinte años de
Tras casi veinte años de ocupación privada, El Verjón Alto regresa al dominio público por decisión judicial en 2024 - crédito CAR

Este tesoro natural se encuentra a solo media hora de Bogotá y está integrado en el corredor ecológico que alimenta el acueducto de la ciudad, gracias a la presencia de matorrales y frailejones que capturan humedad, la almacenan y la restituyen a los riachuelos y quebradas, asegurando la provisión de agua. El área, además, abarca importantes lugares como la Laguna de Teusacá o Laguna El Verjón —asociada a la leyenda muisca de El Dorado— y cascadas emblemáticas como la Abuela y la Sierva.

El acceso al Páramo El Verjón está permitido en ciertas zonas bajo regulación distrital, y el lugar es valorado tanto como territorio campesino de producción orgánica como destino de recorridos ambientales y ciclísticos. Los visitantes pueden llegar desde Bogotá en TransMilenio o bus, siguiendo rutas hacia la Estación Bicentenario y la vía Choachí, o conectando en bicicleta por la Circunvalar y la carretera a Matarredonda, punto de inicio de rutas entre 7 y 19 kilómetros. Para quienes prefieren el automóvil, el parque ecológico ofrece estacionamiento.

El acceso regulado al Páramo
El acceso regulado al Páramo El Verjón permite recorridos ambientales, ciclísticos y experiencias gastronómicas andinas cerca de Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

El sendero veredal, que enlaza la vía Bogotá-Choachí con Bogotá–La Calera, permite el tránsito por uno de los espacios de mayor biodiversidad del oriente bogotano. La experiencia se complementa con la gastronomía tradicional andina, destacándose la aguapanelita con queso y arepas elaboradas con maíz pelado.

La recuperación de El Verjón Alto significa no solo la restitución de un patrimonio natural y cultural, sino también la oportunidad de fortalecer la participación ciudadana en la defensa de los ecosistemas y la memoria ancestral de la región, consolidando el compromiso de la CAR y las autoridades ambientales con la protección efectiva de la Reserva Forestal de Bogotá.

Temas Relacionados

El Verjón Alto Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca Tribunal Superior de Bogotá Ministerio de Agricultura Bogotá Choachí Páramo Reserva Forestal Muisca Camino Real SoachíColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO Junior vs. Santa Fe, fecha 18 de la Liga BetPlay: anulan gol para el rojo y los Tiburones siguen ganando en el Metropolitano

Mientras los rojiblancos le apuntan al liderato y buscar la cabeza de serie en los cuadrangulares, los bogotanos necesitan los tres puntos para aspirar a la clasificación

EN VIVO Junior vs. Santa

Corte expuso falencias de presupuesto en la UNP: defensores de derechos humanos y líderes sociales están desprotegidos

La Corte Constitucional exigió mejorar la asignación de recursos para la seguridad, en medio de señalamientos por incumplimientos y falta de transparencia en la compra de camionetas blindadas

Corte expuso falencias de presupuesto

Karol G continúa estrechando lazos con la moda en su más reciente colaboración: así es la línea de ropa de ‘Tropicoqueta’

La Bichota presentó una colaboración con la marca Diesel, inspirada en su más reciente producción musical

Karol G continúa estrechando lazos

Con polémico mensaje, Dilian Francisca Toro pidió a Gustavo Petro mantener la “cordura” y defendió su gestión

La gobernadora del Valle reaccionó a las críticas del mandatario sobre la suspensión de Julián López, presidente de la Cámara de Representantes, y le solicitó moderación en sus comentarios

Con polémico mensaje, Dilian Francisca

Ministerio de Trabajo abrió investigación tras accidente que terminó en la muerte de un joven operario de Avianca en El Dorado

El fallecimiento de un trabajador de 22 años en el aeropuerto de Bogotá impulsó una revisión exhaustiva de las condiciones laborales en el sector aéreo, con aerolínea y SAI bajo la lupa de las autoridades

Ministerio de Trabajo abrió investigación
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidencias de las Farc atentaron

Disidencias de las Farc atentaron contra la estación de Policía de Suárez, Cauca: ataque habría sido ejecutado con drones

Cayó ‘Junior’, integrante del ELN que habría participado en el atentado a la escuela General Santander en 2019, que dejó 22 cadetes asesinados

La seguridad de ‘Iván Mordisco’ tras la traición que sufrió ‘Jenny’: crisis y reacomodos en la cúpula de las disidencias de las Farc

Autoridades capturaron a pieza clave del atentado terrorista en la base militar de Cali: alias Ramiro planeaba un nuevo ataque

Combates entre la fuerza pública y el Clan del Golfo: van cinco bajas, un menor recuperado y una mujer capturada

ENTRETENIMIENTO

Karol G continúa estrechando lazos

Karol G continúa estrechando lazos con la moda en su más reciente colaboración: así es la línea de ropa de ‘Tropicoqueta’

Conoce las 10 películas de Netflix más exitosas de Colombia esta semana

Christopher Carpentier hace su regreso a ‘MasterChef Celebrity’: será clave en el primer reto del Top 8

Natalia Rincón, exparticipante del ‘Desafío’, recibió un curioso regalo de su pareja: “Les juro que no estaba lista para esto…“

Yina Calderón y Melissa Gate protagonizaron cruce de declaraciones en redes sociales: “Le pudo más su ‘ellas no pueden estar mejor que yo’”

Deportes

EN VIVO Junior vs. Santa

EN VIVO Junior vs. Santa Fe, fecha 18 de la Liga BetPlay: anulan gol para el rojo y los Tiburones siguen ganando en el Metropolitano

Arquera de la selección Colombia femenina fue nominada a la mejor guardameta del mundo en 2025

Millonarios “patearía en el suelo” al Deportivo Pereira: le sacaría una de sus figuras por la crisis económica

EN VIVO Millonarios vs. Once Caldas, fecha 18 de la Liga BetPlay: formaciones confirmadas en El Campín

James Rodríguez se empieza a olvidar de León: estos serían los cinco equipos que buscarían al volante