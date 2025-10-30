Colombia

Capturado en Madrid, España, colombiano sorprendido besándose con un menor de 11 años en un parque: es acusado de abuso sexual

El encuentro entre el adulto y el menor se habría dado luego de citarse a través de la red social Tiktok, según confirmó la Policía Municipal de la capital española

Juan Sánchez Romero

Juan Sánchez Romero

Un hombre colombiano fue soprendido
Un hombre colombiano fue soprendido intentando besar a un niño de 11 años en un parque de Madrid, España - crédito archivo Sofía Toscano / Colprensa

Un hombre de 29 años, de nacionalidad colombiana, fue arrestado el domingo 26 de octubre de 2025, en Madrid, España, por presunta agresión sexual a un niño de 11 años, tras ser sorprendido en un parque madrileño, en actitud afectiva con el menor. Al parecer se estaban besando.

La intervención policial se inició después de que un aviso alertara sobre la presencia de ambos en el parque, ya que, según los testigos, no parecían mantener una relación familiar.

Según informó el medio 20 Minutos España, agentes de la Policía Municipal de Madrid acudieron al lugar sobre las 6:00 p. m. de ese domingo. Tras entrevistarse con el hombre y el menor, el primero reconoció que se habían conocido a través de la red social Tiktok hace aproximadamente un año y que habían quedado varias veces, aunque negó haber mantenido relaciones sexuales.

El hombre alegó en sus declaraciones que este tipo de conductas con personas más jóvenes “eran habituales” en su país natal, informó el diario europeo.

En este parque fue visto
En este parque fue visto el hombre con comportamientos afectivos inusuales en contra del menor - crédito Comunidad de Madrid/página web

El menor inicialmente manifestó a los agentes que el adulto era su tío. Sin embargo, el hombre admitió no existir ningún vínculo familiar, contradiciendo la versión del niño, algo que fue confirmado por la Policía Municipal de Madrid.

Los agentes procedieron a arrestar al individuo y lo trasladaron a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Policía Nacional (Ufam), según el comunicado recogido por el portal informativo.

Tras el arresto, la madre del menor fue localizada y notificada de los hechos, ya que hasta ese momento no tenía conocimiento de la situación. Los agentes del distrito de Carabanchel, en Madrid, han abierto un expediente de protección al menor y realizarán el seguimiento correspondiente.

El caso quedó a disposición de las autoridades competentes, que investigan la interacción iniciada en redes sociales y las citas previas entre el arrestado y el menor en distintos momentos.

Indignación en Barranquilla ante la libertad del señalado de abuso sexual contra una menor de año y medio

Un presunto caso de abuso sexual contra una niña de un año y nueve meses registrado en el barrio Villa Anillo de Barranquilla provocó repudio social y cuestionamientos a las autoridades judiciales.

El presunto agresor, padrastro de la menor, fue capturado tras la entrega de un video prueba por parte de vecinos, pero recuperó la libertad al no haber sido sorprendido en flagrancia, según informó El Tiempo.

La denuncia inició por el testimonio de habitantes del sector, quienes alertaron a las autoridades tras observar sospechas en el comportamiento del hombre.

Una de las vecinas relató que, en repetidas ocasiones, el padrastro quedaba solo con la niña mientras la madre, una joven de 17 años, salía de la vivienda. Motivadas por el llanto de la menor y la inquietud, grabaron un video a través de un orificio en la pared y, según sus declaraciones, documentaron una situación de abuso.

El material fílmico llegó al CAI del barrio Los Olivos, facilitando la captura del señalado. Luego fue remitido a la URI de la Fiscalía, pero posteriormente quedó en libertad, detonando profunda frustración entre familiares y en la comunidad, que exige justicia y protección para la menor.

El hombre sigue en libertad,
El hombre sigue en libertad, al parecer, porque no fue capturado en flagrancia - crédito Sofía Toscano/Colprensa

“No entendemos cómo, teniendo las pruebas en la mano, lo dejan libre. Queremos justicia”, expresó un allegado de la víctima, citado por el medio.

Organizaciones sociales y habitantes de Villa Anillo han criticado la respuesta institucional, cuestionando la ausencia de medidas cautelares y la pasividad que permite que el señalado permanezca en libertad. Desde el entorno social también se ha denunciado la precariedad en la que vivía la niña, quien dormía en una colchoneta sobre el piso, lo que para los vecinos ilustra negligencia en el entorno familiar.

En declaraciones recogidas por el medio colombiano, el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, Edwin Masleider Urrego Pedraza, informó que “los hechos son materia de investigación. Toda nuestra capacidad, especialmente la Policía de Infancia y Adolescencia, está apoyando a la Fiscalía General de la Nación en las labores correspondientes”.

Las autoridades recordaron que no
Las autoridades recordaron que no se debe ignorar cualquier señal en los menores que pueda generar alerta en madres y padres - crédito Camila Díaz / Colprensa

Por disposición de las autoridades, la menor quedó bajo la custodia de su abuela. Las evaluaciones médicas y psicológicas en Medicina Legal aún se encuentran pendientes, tras una valoración inicial en un centro asistencial de paso.

La opción de dejar en libertad al señalado responde a la ausencia de flagrancia, tal como indica la legislación colombiana, lo que dificulta la judicialización inmediata aun cuando exista registro videográfico. Defensores de derechos de la niñez han solicitado la activación de la alerta rosa, un mecanismo para responder con inmediatez ante riesgos para menores.

