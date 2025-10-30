Alias ‘Místico’, cabecilla del Clan del Golfo, es uno de los abatidos en Abriaquí

Sumado a este caso se confirmó la caída de alias Miguelito - crédito Ejército Nacional

Tal y como reportó el miércoles 29 de octubre de 2025 Infobae Colombia, una operación conjunta en el occidente de Antioquia resultó en la muerte de cinco integrantes de la subestructura Edwin Román Velásquez del Clan del Golfo.

Sin embargo, y tras el reporte oficial de los hechos que brindó el general Fabio Leonardo Caro Cancelado, comandante de la Séptima División del Ejército, se precisó que uno de los abatidos en combate resultó ser uno de los cabecillas en la región: alias Místico.

El operativo se desarrolló en la vereda Potreros del municipio de Abriaquí, y se ejecutó por parte de la fuerza de despliegue rápido de la Séptima División del Ejército Nacional, junto a la Policía Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana,

Además de los cinco neutralizados, se logró el rescate de un menor de edad y la captura de una mujer en el lugar.

La carrera criminal de alias Místico, cabecilla del Clan del Golfo en Antioquia

“Místico” contaba con una trayectoria de más de 10 años en actividades criminales.

Se le atribuye la coordinación de varios ataques contra la fuerza pública, incluyendo un atentado en julio de 2025 en el que murieron dos soldados, además de un ataque dirigido a la patrulla del coronel Gerson Bedoya, comandante operativo de la Policía de Antioquia.

Durante la operación, las fuerzas militares incautaron tres fusiles, dos pistolas, más de mil municiones y material de intendencia militar.

“Este golpe desarticula los planes terroristas de esta estructura y frena su expansión en la región”, escribió en un mensaje a través de su cuenta de X el comandante del Ejército Nacional de Colombia, general Luis Emilio Cardozo.

Además, las autoridades señalaron que el golpe propinado a la subestructura del Clan del Golfo representa un avance en la estrategia de seguridad y control en la región del occidente de Antioquia, y reafirmaron su compromiso de mantener la ofensiva contra estructuras delictivas que operan en el occidente antioqueño.

“El material incautado quedó a disposición de las autoridades competentes, mientras que el menor recuperado fue entregado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de sus derechos”, agregó el general Cardozo en su publicación.

Declaraciones del general Fabio Leonardo Caro Cancelado, comandante de la Séptima División del Ejército