Colombia

Alias ‘Místico’, cabecilla del Clan del Golfo, es uno de los abatidos en Abriaquí

Además de los otros cuatro abatido en el occidente de Antioquia, también se rescató a un menor reclutado y se capturó a una mujer

Sebastián Vargas Rueda

Por Sebastián Vargas Rueda

Guardar
Sumado a este caso se
Sumado a este caso se confirmó la caída de alias Miguelito - crédito Ejército Nacional

Tal y como reportó el miércoles 29 de octubre de 2025 Infobae Colombia, una operación conjunta en el occidente de Antioquia resultó en la muerte de cinco integrantes de la subestructura Edwin Román Velásquez del Clan del Golfo.

Sin embargo, y tras el reporte oficial de los hechos que brindó el general Fabio Leonardo Caro Cancelado, comandante de la Séptima División del Ejército, se precisó que uno de los abatidos en combate resultó ser uno de los cabecillas en la región: alias Místico.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El operativo se desarrolló en la vereda Potreros del municipio de Abriaquí, y se ejecutó por parte de la fuerza de despliegue rápido de la Séptima División del Ejército Nacional, junto a la Policía Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana,

Además de los cinco neutralizados, se logró el rescate de un menor de edad y la captura de una mujer en el lugar.

crédito Ejército Nacional

La carrera criminal de alias Místico, cabecilla del Clan del Golfo en Antioquia

“Místico” contaba con una trayectoria de más de 10 años en actividades criminales.

Se le atribuye la coordinación de varios ataques contra la fuerza pública, incluyendo un atentado en julio de 2025 en el que murieron dos soldados, además de un ataque dirigido a la patrulla del coronel Gerson Bedoya, comandante operativo de la Policía de Antioquia.

Durante la operación, las fuerzas militares incautaron tres fusiles, dos pistolas, más de mil municiones y material de intendencia militar.

“Este golpe desarticula los planes terroristas de esta estructura y frena su expansión en la región”, escribió en un mensaje a través de su cuenta de X el comandante del Ejército Nacional de Colombia, general Luis Emilio Cardozo.

Además, las autoridades señalaron que el golpe propinado a la subestructura del Clan del Golfo representa un avance en la estrategia de seguridad y control en la región del occidente de Antioquia, y reafirmaron su compromiso de mantener la ofensiva contra estructuras delictivas que operan en el occidente antioqueño.

“El material incautado quedó a disposición de las autoridades competentes, mientras que el menor recuperado fue entregado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de sus derechos”, agregó el general Cardozo en su publicación.

Declaraciones del general Fabio Leonardo Caro Cancelado, comandante de la Séptima División del Ejército - crédito Ejército

Temas Relacionados

Clan del GolfoEjército NacionalCombates en AntioquiaAbriaquíAlias MísticoSubestructura Edwin Román VelásquezColombia-ViolenciaColombia-Noticias

Más Noticias

Este fue el gesto que llevó a Valentina Taguado a replantear su futuro familiar y querer tener un hijo

La presentadora compartió cómo un tierno encuentro con la creadora de contenido Aida Victoria Merlano la llevó a plantearse la maternidad y a considerar métodos para convertirse en mamá

Este fue el gesto que

Alejandra Martínez responde a los haters y se defiende de las especulaciones antes de ‘La casa de los famosos Colombia’

En medio de mensajes y advertencias en redes, la aspirante al ‘reality’ contó detalles de su antigua relación y aclaró que no tiene vínculos con los problemas legales de su exnovio

Alejandra Martínez responde a los

Capturan en Madrid, España, a colombiano acusado de abuso sexual, tras ser sorprendido besándose con un menor de 11 años en un parque

El encuentro entre el adulto y el menor se habría dado luego de citarse a través de la red social Tiktok, según confirmó la Policía Municipal de la capital española

Capturan en Madrid, España, a

“Las niñas no se tocan”, junto a panfleto encuentran asesinado a presunto violador en Cartagena

El hallazgo del cuerpo y el panfleto ha generado inquietud entre los habitantes del sector de en el sector Las Américas, del barrio Olaya Herrera de Cartagena

“Las niñas no se tocan”,

Dimayor confirmó fecha del partido Boyacá Chicó vs. América para un día donde el estadio aún no estará disponible: revolcón en el calendario

Nicolás Pimentel, presidente del cuadro boyacense, manifestó su preocupación porque el estadio La Independencia no estará disponible, sino el 7 de noviembre

Dimayor confirmó fecha del partido
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Capturados dos supuestos terroristas que

Capturados dos supuestos terroristas que planeaban atentar contra un CAI en Bogotá

Activista confrontó a la ex señorita Antioquia Laura Gallego por defender sus polémicas publicaciones: “Reina, más fácil decir ‘me equivoqué’”

Atentado contra el Ejército en el Cauca deja un soldado muerto y diez heridos: disidencias de ‘Iván Mordisco’ fue la responsable

La JEP otorgó beneficio judicial a 133 exmilitares por ‘falsos positivos’ en Catatumbo entre 1999 y 2008

Disidencias de las Farc atentaron contra la estación de Policía de Suárez, Cauca: ataque habría sido ejecutado con drones

ENTRETENIMIENTO

Este fue el gesto que

Este fue el gesto que llevó a Valentina Taguado a replantear su futuro familiar y querer tener un hijo

Alejandra Martínez responde a los haters y se defiende de las especulaciones antes de ‘La casa de los famosos Colombia’

Fernando Solórzano reveló cómo está su relación con Melissa Gate y aclaró rumores sobre su amistad con la finalista de ‘La casa de los famosos Colombia’

Yeferson Cossio arremetió contra seguidora que criticó su colaboración con el influenciador Camilo Cifuentes: “¿Usted qué tiene en la cabeza’"

El Agropecuario, expareja de Aida Victoria Merlano, contó cómo hace para tener los lujos que presume lejos de la fama

Deportes

Dimayor confirmó fecha del partido

Dimayor confirmó fecha del partido Boyacá Chicó vs. América para un día donde el estadio aún no estará disponible: revolcón en el calendario

Egan Bernal reveló lo que le molesta de Tadej Pogačar en el ciclismo de ruta: “Me da rabia”

Campeón del mundo en patinaje artístico reveló que tuvo que poner de su plata para participar en el Mundial: “nos tocó asumir varios gastos”

Mane Díaz, papá de Luis Díaz, fue reconocido con curiosa publicación por parte del Bayern Múnich: “Aquí camellamos, primo”

Hora y dónde ver Llaneros vs. Atlético Nacional: el verde paisa puede ser líder de la tabla de posiciones