Aida Victoria Merlano mostró por primera vez el rostro de su hijo Emiliano en redes sociales: ¿a quién se parece?

Disfrazada de hada, la influenciadora presentó un comercial en redes sociales en el que mostró por primera vez la cara de su hijo Emiliano - crédito @aidavictoriam/Instagram

En un abrir y cerrar de ojos, octubre volvió a colocar a Aida Victoria Merlano en el centro de las redes sociales, tras conocerse el final de su relación con Juan David Tejada. El empresario ligado al sector agropecuario, es también el padre de su hijo Emiliano, nacido el pasado 29 de julio.

Durante las semanas posteriores al nacimiento del niño surgieron rumores de que la pareja enfrentaba problemas debido a que Tejada no figuraba en las publicaciones de Merlano, interactuando con el recién nacido. Fue el pasado 27 de septiembre cuando ambos anunciaron su ruptura, pero lo que inicialmente parecía haber quedado en buenos términos, no tardo en transformarse en un intercambio de declaraciones por parte de la expareja.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su cuenta de Instagram, Merlano decidió compartir una serie de conversaciones privadas con Tejada, en las que lo acusó de tener actitudes agresivas y de no asumir sus responsabilidades como padre.

En respuesta, Tejada acusó a Aida de no dejarle ver a su hijo, de tener problemas mentales y hasta de un dinero adeudado, mientras seguían exponiéndose el uno al otro con distintas publicaciones. A la polémica se sumaron personas cercanas a Aida, entre ellas su prima quien viene prestándole asistencia desde su embarazo y ahora con el cuidado del bebé.

Es en ese contexto que la barranquillera sorprendió a sus seguidores, con la publicación de un reel de caracter comercial, en el que mostró por primera vez el rostro de Emiliano.

Hasta ahora, la creadora de contenido al igual que otras celebridades, venía optando por mantener oculta la identidad de su hijo a sus seguidores, pero todo indica que en vista de la controversia de la ruptura con Tejada decidió cambiar su postura y es por ello que sumó a Emiliano a un video en el que promocionó un producto.

La barranquillera sumó a su hijo para una publicidad en la que apareció disfrazada de hada - crédito @aidavictoriam/Instagram

En el reel, Merlano apareció vestida como un hada contando una especie de cuento a sus seguidores: “Cansada de la soledad, un día, el hada dejó de cantar. Los días se ennegrecían con su tristeza y mientras paledecía su piel, todo a su alrededor moría y las hadas se compadecieron de ella y le mandaron un regalo”.

Acto seguido, mostró por unos segundos el rostro de Emiliano, llevando a que la caja de comentarios se llenara de reacciones reconociendo su ternura, y con una que otra mención a Tejada.

“Tu bebé es precioso”, “Eres la mamá perfecta para ese bebe lindo”, “Me tragué esa publicidad solo por ver esa cosita preciosa”, “Ahora sale el agropecuario a cobrar regalías por el primer comercial del Bby Emiliano”, “Se parece a el demasiado”, fueron algunos de los comentarios más destacados.

Valentino Lázaro habló sobre las múltiples relaciones de Aida Victoria Merlano

¿Por qué Aida Victoria Merlano no permanece en relaciones largas? - crédito @dimelo.king/tiktok

En medio de la transmisión del programaTamo’ en vivode Dímelo King, Lázaro explicó la razón por la que él cree que Merlano termina sus amoríos con rapidez y compartió con los internautas cuál sería la manera de pensar de la creadora de contenido sobre cada unas de estas decisiones.

“La gente es diciendo que Aída cambia de manes, es que Aída yo no sé qué. ¿Ustedes saben por qué Aída cambia a cada rato de manes? Porque a la primera que se la hacen, se va. Aida Victoria es una mujer que tiene libertad e independencia económica y es difícil que un hombre pueda ejercer el control que le gusta ejercer usualmente en una mujer. Por eso cuando ella ve una cagada, se va“, aseguró el influenciador.

En su intervención, Valentino recordó el contraste de las mujeres de generaciones pasadas y las más recientes. Mientras las primeras en el pasado aguantaron situaciones adversas y faltas de respeto por presión social o dependencia, las segundas (Merlano incluida) pueden elegir no permanecer en vínculos que no les aportan bienestar.