Víctimas radicaron el recurso de casación para tumbar la absolución de Álvaro Uribe Vélez

El expresidente fue absuelto en segunda instancia de todos los cargos - crédito Juan David Duque/Reuters

El 29 de octubre de 2025, la bancada de víctimas del proceso penal que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez radicó el recurso extraordinario de casación, con el fin de que la Corte Suprema de Justicia revoque la absolución del exmandatario.

El recurso fue presentado por los abogados Reinaldo Villalba, Miguel Ángel del Río y Juan David León, que representan los intereses del senador Iván Cepeda, la médica Deyanira Gómez, Jorge Perdomo Torres y el exministro de Justicia Eduardo Montealegre, reconocidas como víctimas en el caso.

El Tribunal Superior de Bogotá ya presentó una constancia de traslado de casación y en un término de 30 días, el expediente quedará a disposición de los recurrentes en casación. El plazo vence el 12 de diciembre de 2025 alas 5:00 p. m.

El expresidente fue condenado en primera instancia por el Juzgado 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. La sentencia que estableció en su contra la jueza Sandra Liliana Heredia fue de 12 años de prisión domiciliaria.

Sin embargo, en segunda instancia, el Tribunal Superior de Bogotá absolvió de todos los cargos al ex jefe de Estado, revocando así el fallo condenatorio del juzgado.

