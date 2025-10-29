Colombia

Natalia Rincón, exparticipante del ‘Desafío’, recibió un curioso regalo de su pareja: “Les juro que no estaba lista para esto…“

La exintegrante del equipo Tino en la edición 2024 fue sorprendida por el cantante de música popular Vallejo 777

Daniel Ospina

Por Daniel Ospina

La entrenadora fue sorprendida por su novio, el cantante Vallejo777 que le obsequió una cabra como su nueva mascota - crédito @nataliarincon22/Instagram

Un episodio inusual protagonizó recientemente Natalia Rincón, exparticipante y finalista del Desafío XX, al recibir un regalo poco convencional de parte de su pareja, Sebastián Vallejo, conocido en el ámbito de la música popular bajo el nombre de Vallejo 777.

La notoriedad de Rincón en redes sociales comenzó a ser objeto de seguimiento tras su paso por el Desafío XX, en 2024. Durante su paso por el emblemático formato de Caracol Televisión, se destacó por su dedicación al ejercicio y por compartir retos de entrenamiento dirigidos a quienes buscan transformar su apariencia física en sus cuentas.

Durante la competencia mantuvo un romance con Kevyn Rúa, a la postre representante del equipo Pibe y ganador de dicha edición, en la que recibió un premio de 1.200.000.000 pesos.

Kevyn, ganador del 'Desafío XX'
Kevyn, ganador del 'Desafío XX' mantuvo una relación con Natalia durante la realización del programa, misma que terminó con polémica entre ambos - crédito @diaadiacaracoltv y @kevynrua75/Instagram

El romance fue motivo de conversación entre los televidentes, quienes notaron la cercanía y las muestras de afecto entre ambos, como los besos que compartieron y que los mantuvieron en el centro de la atención de los televidentes. Sin embargo, cuando se supo que dicha relación fue producto de una infidelidad por parte de Kevyn, ambos se apartaron.

Aunque no faltó la polémica posterior a conocerse la ruptura, ambos siguieron con sus vidas y Natalia inició una relación con el cantante de música popular en octubre de 2024. En los últimos días, ambos capturaron la atención de las redes sociales con el regalo que el artista le hizo a la mujer.

En mayo pasado, Natalia reveló que su mascota Bailey, un perro labrador, falleció. “Es difícil de creer y de asimilar, no sé cómo expresar lo que siento… Mi hijo, mi niño, mi bebé, te me fuiste. No lo creo y solo me pregunto ¿Es enserio que no volveremos a dar un paseo? ¿No me volverás a poner tu cabecita para que te consienta? (sic)“, fueron sus palabras entonces.

Todo indica que esa fue la motivación de Vallejo para darle una sorpresa a su pareja. En la grabación compartida en su perfil se muestra cómo el cantante la llevó a un restaurante para disfrutar de una cena romántica. Sin embargo, el momento central de la velada llegó cuando el artista le vendó los ojos para darle una sorpresa. Y es que, al quitarse la venda, la entrenadora fue sorprendida con un curioso obsequio: una cabra.

La reacción de Natalia Rincón
La reacción de Natalia Rincón al recibir una cabra y un ramo de flores se vuelve viral en redes sociales - crédito @vallejo777.co/Instagram

La reacción de absoluta sorpresa de Natalia quedó registrada en el video, donde expresó: “Yo nunca había tocado una cabra”, al descubrir el singular regalo, que además estuvo acompañado de un ramo de flores.

El propio Vallejo, en su cuenta de Instagram, compartió algunas fotografías del momento y en la descripción añadió un mensaje con el que mostró el respeto y cariño que siente por su pareja, sino que la cabra ya tiene nombre.

Natalia Rincón, visiblemente emocionada, aseguró
Natalia Rincón, visiblemente emocionada, aseguró que esa era la primera vez que tocaba una cabra - crédito @vallejo777.co/Instagram

“No hay nada que me haga más feliz que verla sonreír. Preparé esta cena y una sorpresa, Salomé, la nueva integrante de la familia, solo para recordarle lo mucho que la amo, Porque los detalles valen más cuando vienen del corazón”, expresó.

La publicación generó una amplia variedad de comentarios entre seguidores y amigos, quienes no solo manifestaron su sorpresa ante el animal, sino que también expresaron su aprecio por la pareja. “Nati te lo mereces, tienes un corazón hermoso y ojalá te hagan muy feliz”, “porque cuando él le regaló una cabra, ella no solo recibió un animalito, sino una muestra de amor diferente, divertida y sincera”, “yo pensaba que era un perrito”,“me encanta esta pareja”, fueron algunas de las respuestas más destacadas.

La escena, que fue compartida en el perfil de Instagram de la pareja, captó la atención de miles de usuarios y se viralizó rápidamente, acumulando más de 68.000 me gusta y más de 700 comentarios.

