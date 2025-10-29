Murió motociclista tras chocar contra una volqueta en Puente Aranda, Bogotá: hay congestión vehicular en avenida Las Américas

Siniestro vial con fatalidad la localidad de Puente Aranda, entre volqueta y motociclista en la Av. Américas con carrera 68 - crédito @periodispublico / X

El fallecimiento de un motociclista en un accidente ocurrido en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá, esta generando congestión vehicular en la avenida Américas con carrera 68, en sentido occidente-oriente.

El siniestro, que involucra a una volqueta y una motocicleta, ha hecho que el funcionamiento del contraflujo en la av. Américas se extienda hasta las 10:00 a. m. para intentar mitigar el represamiento del tráfico.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El choque, que tuvo lugar en horas de la mañana, deja como saldo la muerte del conductor de la motocicleta en el sitio del accidente. Tras el hecho las autoridades recomiendan el uso de vías alternas, específicamente la avenida Boyacá y la avenida Cali, para quienes se desplazaban en dirección oriente.

El choque deja como salgo un motociclista fallecido - crédito @periodispublico / X

El flujo vehicular en la zona continua afectado, mientras se realizan las labores de levantamiento del accidente, por lo tanto la volqueta y la moto permanecen en el lugar.

Las autoridades reiteraran la importancia de tomar rutas alternas y consultar la información sobre el estado de las vías en las cuentas oficiales de la Secretaría de Movilidad.

Según transcurrieron los minutos la información publicada por la cuenta de X @BogotaTransito se fue actualizando para informar a la ciudadanía.

A las 08:33 a.m. con el tráfico aún afectado debido al accidente, llegaron los equipos de criminalística al lugar y con el apoyo de @SectorMovilidad y @TransitoBta se empezó a restablecer la circulación de vehículos.

Posteriormente, a las 08:50 a.m. se publicó en la cuenta oficial que el procedimiento del equipo de criminalística ya había terminado y que dos carriles de la Avenida Américas se habilitaron, aunque la congestión persistía. Las autoridades continuaron apoyando el flujo y contraflujo en el sector para descongestionar la vía.

El choque dejo a el motociclista fallecido - crédito @BogotaTransito / X

Finalmente sobre las 09:57 a.m. se comunicó la reapertura total del corredor vial. En ese momento, tanto @SectorMovilidad como @BogotaTransito expresaron sus condolencias a los familiares de la persona fallecida en el siniestro.

El contexto de este accidente se enmarca en una problemática más amplia relacionada con la seguridad vial de los motociclistas en la ciudad.

Según datos de Salud Data (plataforma digital del Observatorio de Salud de Bogotá), en lo que va del año se han registrado 128 siniestros viales que involucran a motociclistas, de los cuales 107 se debieron a choques y en especifico cuatro fueron colisiones con volquetas, como el caso de este accidente.

En 102 de estos casos, la víctima mortal fue el conductor de la motocicleta. Además, se destaca que el 83% de los accidentes de moto se producen por imprudencia del conductor.

A las 09:57 a.m. se comunicó la reapertura total del corredor vial - crédito @BogotaTransito / X

Por otra parte, se debe recordar que con corte a marzo de 2025 hay 1,2 millones de motocicletas registradas en Bogotá, por lo que estas no se salvan del caos vehicular y terminan haciendo maniobras peligrosas en el tráfico que pueden terminar en accidentes fatales.

Ante esta situación, las autoridades nuevamente hacen el llamado a seguir una serie de recomendaciones para los motociclistas, entre las que se incluyen: anticipar situaciones de riesgo, mantener la distancia adecuada, especialmente con vehículos grandes y sobredimensionados, evitar el uso del celular mientras se conduce y emplear siempre ambos frenos al detenerse.

También insisten en la importancia de respetar las normas de tránsito: no adelantar por la derecha ni entre dos vehículos, respetar siempre los semáforos, utilizar las direccionales y hacer señales manuales para indicar los movimientos, así como mirar a ambos lados antes de girar.

Otras sugerencias apuntan a conducir dentro de los límites de velocidad permitidos, prestar atención a los residuos de aceite en la vía y evitar circular sobre señales blancas y amarillas cuando estén mojadas.