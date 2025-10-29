Maluma destapó su pasado y confesó cómo la fama lo afectó en el amor: “Me enamoraba de varias”

El cantante habló de los excesos que tuvo al inicio de su carrera y como llegó a salir con varias mujeres al mismo tiempo - crédito @maluma / Instagram

El cantante colombiano Juan Luis Londoño Arias, conocido artísticamente como Maluma, compartió detalles sobre su vida personal y amorosa antes de iniciar su relación con Susana Gómez, madre de su hija.

Durante una conversación en el pódcast Nude Project, el artista hizo una revisión de sus experiencias pasadas y la manera en que su enfoque respecto a las relaciones cambió de forma radical tras conocer a su actual pareja.

Maluma explicó que, en algún punto de su carrera, alcanzó una etapa marcada por relaciones esporádicas y una vida sentimental intensa y llena de mujeres de las que, en palabras del cantante, se enamoraba de varias.

“Cuando llegaba a Medellín, buscaba a mis amigos, hacíamos de todo, salíamos a discotecas y al otro día, con guayabo, iba al gimnasio, almorzaba, tomándome tres margaritas y empezaba a decir: ‘Quiero salir con una gata nueva hoy, quiero conocer otra’ y justo había salido con otra el día anterior… a mí se me salía de las manos”, confesó ante los presentadores del pódcast.

El intérprete señaló que esta actitud derivaba de su carácter enamoradizo. “Muy enamorado”, precisó en su relato, evidenciando el patrón con el que afrontaba ese momento de su vida.

“A mí me pasaba eso porque soy una persona enamorada y yo me enamoraba de varias, yo vivía enamorado y el día de San Valentín y yo le mandaba ramo de flores y eran ramos para varias y con mi asistente me ayudaba y esperaba la llamada de cada una”, reveló el cantante en la entrevista.

El propio Maluma admitió que transmitía mensajes similares a cada una de las mujeres con las que interactuaba y que, pese a la dinámica, esas acciones estaban impulsadas por emociones auténticas.

El cambio en su vida llegó tras iniciar su relación con Susana Gómez, quien, según Maluma, marcó un antes y un después en su visión del amor y la compañía “No entendía que la soledad y lo bueno de una relación, podía encontrarlo en una sola persona”. El nacimiento de su hija, París, fruto de esa relación, ha consolidado la transformación personal y emocional del cantante.

Durante su reciente concierto en Medellín, ante una multitud superior a las cuarenta mil personas, Maluma dedicó palabras de afecto a su pareja desde el escenario. “Sin ti, nada de esta mierda existiría. Te amo con todo mi corazón”, expresó el artista, subrayando la relevancia de la influencia de Susana en su vida actual.

Su problema con el alcohol

El cantante de 4 Babys confesó que su vida desordena con varias mujeres en su juventud fue acompañada del alcohol, en donde encontró “una ayuda” para poder enfrentarse a la carga que representa ser un cantante de talla mundial como lo es el paisa.

“Nunca fui de drogas, pero el alcohol era una ayuda porque tenía que hacer muchos conciertos, tenía que hacer entrevistas y tenía que tener una buena cara todo el tiempo y esto te pone como en otro mood, pero al otro día me sentía como una mierda”, detalló Maluma.

El cantante confesó que en esa etapa de su carrera intentaba hacer cosas para no sentirse culpable por su dependencia al licor, por lo que iba al gimnasio al día siguiente para sentirse mejor, lo que en sus palabras terminó siendo una bomba de tiempo. “El que reza y peca empata y pensaba que estaba haciendo las cosas bien y que hoy, a mis 30 años, con el nacimiento de mi hija, la vida me dijo: ‘o paras o paras’ y hay que aprender a aburrirse en la vida”, detalló el paisa.

Su batalla con el ego

En la entrevista con Nude Proyect, el cantante colombiano confesó que el éxito de su carrera llegó a tentarlo en varios momentos de su carrera, considerándose a sí mismo una persona egocéntrica. Sin embargo, reveló que la experticia con otras personas de la industria también lo ayudaron a aterrizar.

“No se puede decir que yo no era egocéntrico, pero para ser sincero, nunca fue demasiado, yo salía a cenar con artistas y sentía que era diferente, yo no me sentía en ese papel, quería llegar a mi casa a comer arroz con huevo y estar con mi mamá”, reveló el artista, confesando además, que logró encontrar un equilibrio del lujo y su vida en familia.