Colombia

Este es el multimillonario árabe que Petro presumió en redes durante su viaje a Arabia Saudita: fue arrestado junto a miembros de la realeza

Alwaleed Bin Talal bin Abdulaziz Al Saud tiene un patrimonio que asciende a 16.500 .000.000 de dólares

Luciano Niño

Por Luciano Niño

Guardar
Alwaleed Bin Talal posó
Alwaleed Bin Talal posó con Petro, lo que causó polémica - crédito Katie Paul/Reuters/@petrogustavo/X

La publicación de una fotografía en la que el presidente de la República, Gustavo Petro, aparece junto al príncipe Alwaleed Bin Talal durante su visita oficial a Oriente Medio puso de relieve la estrategia de Colombia para fortalecer lazos con actores clave de la región, especialmente en el ámbito de la inversión extranjera y la cooperación internacional.

En su mensaje, Petro describió al príncipe como “de los más poderosos inversionistas del mundo, cuarto más rico de la tierra: Alwaleed Bin Talal bin Abdulaziz Al Saud”, una afirmación que, aunque no corresponde con los principales listados de riqueza global, subraya la relevancia simbólica del encuentro.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La foto recibió comentarios negativos por parte de miles de internautas, que calificaron a Petro de hipócrita, puesto que su discurso se ha basado en “satanizar” el petróleo y criticar a los sectores más ricos.

Alwaleed Bin Talal fue reconocido
Alwaleed Bin Talal fue reconocido como uno de los hombres más rico del mundo árabe - crédito @petrogustavo/X

“No que no te gustaban los ricos malparido y menos petroleros; sos un enredador de idiotas y los idiotas sobran en el progresismo”; “Si, el 4to más rico de la tierra gracias al petróleo, los bienes raíces y las inversiones, es decir, todo lo que usted sataniza en Colombia”, fueron algunas de las críticas en contra del mandatario colombiano.

Sin embargo, el viaje del mandatario colombiano a Arabia Saudita responde a la intención de ampliar los vínculos políticos y comerciales con países de Oriente Medio, con especial énfasis en sectores como la energía y la atracción de capital internacional. La reunión con Alwaleed Bin Talal, uno de los inversores más reconocidos de la región, envía una señal clara de apertura hacia nuevos socios económicos y de interés por captar inversiones de gran escala.

Aunque la declaración de Petro sobre la posición de Alwaleed en los rankings de riqueza no se ajusta a los datos de publicaciones especializadas, la influencia del príncipe saudí es indiscutible. Según estimaciones de Forbes, su patrimonio asciende a 16.500 millones de dólares (USD16.500.000.000), lo que lo sitúa como el hombre más rico del mundo árabe en 2025, aunque no figura entre los diez primeros a nivel mundial. Más allá de la cifra, su fortuna representa el alcance de un imperio construido a lo largo de décadas y diversificado en múltiples sectores.

Los negocios y problemas legales de Alwaleed Bin Talal

Alwaleed Bin Talal, uno de
Alwaleed Bin Talal, uno de los inversores más reconocidos de la región - crédito Faisal Al Nasser/Reuters

Alwaleed Bin Talal nació el 7 de marzo de 1955 en Yidda, Arabia Saudita, y pertenece a la familia real saudí. Su padre, Talal bin Abdulaziz Al Saud, y su madre, la princesa Mona El Solh, le otorgan una doble filiación que lo vincula tanto a una de las ramas más influyentes de la monarquía saudí como al ámbito político libanés por vía materna.

La formación académica del príncipe se desarrolló en Estados Unidos, donde obtuvo una licenciatura en administración de empresas en el Menlo College de California en 1979 y un máster en ciencias sociales en la Syracuse University en 1985. Esta experiencia internacional le proporcionó una perspectiva global que resultó determinante para su posterior carrera empresarial. Al regresar a Arabia Saudita a finales de los años setenta, Alwaleed se propuso crear su propio conglomerado de inversiones.

En 1980 fundó la Kingdom Holding Company, la plataforma a través de la cual consolidó su imperio financiero. Inicialmente, sus inversiones fueron modestas, pero con el tiempo adquirieron una dimensión global y abarcaron sectores tan diversos como bienes raíces, banca, medios de comunicación, hoteles de lujo y tecnología. Entre sus participaciones más destacadas figuran inversiones en el banco Citigroup, en empresas tecnológicas como Apple y Twitter (actualmente X), así como en hoteles emblemáticos como el Four Seasons de París, Francia.

Los negocios y problemas legales
Los negocios y problemas legales de Alwaleed Bin Talal han dado de que hablar a lo largo de los años - crédito Faisal Al Nasser/Reuters

La trayectoria de Alwaleed Bin Talal no ha estado exenta de episodios controvertidos. En noviembre de 2017, fue arrestado junto a otros miembros de la realeza y empresarios saudíes en el Hotel Ritz-Carlton de Riad, en el marco de una operación anticorrupción liderada por el príncipe heredero Mohammed bin Salman. Su liberación se produjo a principios de 2018 tras alcanzar un acuerdo financiero con las autoridades, cuyos detalles no se han hecho públicos.

Además de su faceta empresarial, Alwaleed ha impulsado iniciativas filantrópicas a través de la Alwaleed Philanthropies (anteriormente Fundación Alwaleed Bin Talal), comprometiéndose a donar una parte significativa de su fortuna para apoyar causas sociales, el empoderamiento de la mujer, la educación y la ayuda internacional.

Temas Relacionados

Gustavo PetroPetro viajesPetro Arabia SaudiArabia SaudiAlwaleed Bin TalalAlwaleed Bin Talal problemas legalesColombia-Noticias

Más Noticias

Ricardo Vesga se despiió de ‘MasterChef Celebrity’ afronta nuevo reto de eliminación este 28 de octubre

Cuatro participantes se juegan su lugar en la competencia, y uno de ellos dejará la cocina por última vez

Ricardo Vesga se despiió de

Daniel Quintero criticó a Laura Gallego por renunciar y no hacer una reflexión sobre sus declaraciones: “Que siguiera adelante”

El exalcalde de Medellín y precandidato presidencial cuestionó a la exseñorita Antioquia por preguntar a algunos aspirantes si le dispararían a él o al presidente Petro

Daniel Quintero criticó a Laura

El ranking de lo más visto en Disney+ Colombia para disfrutar acompañado

En la guerra por el streaming, las series de televisión se han convertido en un elemento importante para Disney+, que busca seguir gustando a los usuarios

El ranking de lo más

J Balvin sorprendió a sus seguidores con su nuevo look: “Es la última vez que lo hago”

El reguetonero decidió variar su imagen de manera leve, pero significativa

J Balvin sorprendió a sus

Atlético Huila no jugará más en el estadio de Neiva: esto encontró la Dimayor tras una inspección

El ente rector del fútbol profesional colombiano analizó varios requisitos para la organización de partidos profesionales en el estadio Guillermo Plazas Alcid

Atlético Huila no jugará más
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alias Karina, señalada de reclutar

Alias Karina, señalada de reclutar jóvenes para Los Costeños, fue capturada y enviada a prisión

JEP investigará a tres militares retirados por no aceptar su responsabilidad en los ‘falsos positivos’

Gobierno evalúa el traslado de cabecillas de Los Costeños y Los Pepes para dar apertura al proceso de paz urbana

Violencia en Colombia: asesinatos de uniformados aumentan 128% en 2025 y alcanzan cifra histórica

Cayó en Montería alias Roy, el “narcotraficante invisible” buscado por Estados Unidos

ENTRETENIMIENTO

Ricardo Vesga se despiió de

Ricardo Vesga se despiió de ‘MasterChef Celebrity’ afronta nuevo reto de eliminación este 28 de octubre

Daniel Quintero criticó a Laura Gallego por renunciar y no hacer una reflexión sobre sus declaraciones: “Que siguiera adelante”

El ranking de lo más visto en Disney+ Colombia para disfrutar acompañado

J Balvin sorprendió a sus seguidores con su nuevo look: “Es la última vez que lo hago”

Yina Calderón habló de Karina García y su participación en un ‘reality’dominicano: “De amigas ya tengo a mis hermanas”

Deportes

Deportivo Cali confirmaría bajas de

Deportivo Cali confirmaría bajas de peso tras la eliminación de la Liga BetPlay: estos jugadores no continuarían para 2026

Atlético Huila no jugará más en el estadio de Neiva: esto encontró la Dimayor tras una inspección

El futuro de James Rodríguez: estos son los posibles destinos del “10″ de la selección Colombia

Futbolista colombiano comparó el racismo en Colombia y Argentina: “Se siente más”

Colombia sigue su paso firme en la Liga de Naciones Femenina Conmebol: superó a Ecuador por 2-1 en Quito