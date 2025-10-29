Colombia

Así cayó el sicario más temido al norte de Bogotá

La presión de las autoridades, intensificada por la publicación de su imagen, llevó a Tostao a cometer errores que facilitaron su captura

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Guardar
Alias Tostado, temido sicario al
Alias Tostado, temido sicario al norte de Bogotá - crédito captura de pantalla @SeguridadBOG/X

Luego de un megaoperativo en Bogotá, en las que fueron capturados decenas de sospechosos requeridos por las autoridades por diferentes delitos, entre ellos, homicidio, se conocieron detalles de la captura de uno de ellos, que sería el más temido en un sector de la ciudad.

La rivalidad entre bandas delincuenciales como Los Soratapa y Los Paisas ha dejado un historial de violencia que afecta a comunidades enteras.

El caso de Tostao, sicario de Los Soratapa, ilustra la dinámica de estos enfrentamientos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según relató un uniformado de la Policía que participó en el operativo, que por cuestiones de seguridad requiere mantener su identidad en privado, este hombre fue blanco de un ataque por parte del líder de la otra banda, y ahí, fue donde empezó a planear el crimen para terminar con la vida de su agresor.

“Él ingresa nuevamente a andar con la estructura, con el grupo delincuencial y ahí es donde empiezan a planear y a organizar la retaliación del atentado del cual fue víctima, del sicariato que, que intentaron cometerle”.

La supervivencia de Tostao a cuatro impactos de bala no solo marcó su destino, sino que desencadenó una cadena de represalias. Apenas recuperado, localizó al sicario rival y lo asesinó en las empinadas calles del barrio, para luego huir y abandonar su vehículo a varias cuadras.

El caso de Tostao, sicario de Los Soratapa, ilustra la dinámica de estos enfrentamientos - crédito @SeguridadBOG/X

Su rostro, ampliamente difundido en el cartel de los más buscados, se convirtió en el elemento determinante para su caída.

“Él es como una ficha clave dentro de la organización en la que él estaba, dentro del grupo en el cual él se encontraba en ese momento. Era como el encargado de mantener el control en el sector, de que no, no se pasaran del otro barrio o del otro combo, digámoslo así, al barrio que él estaba encargado”, explicó el mismo uniformado de la Policía.

Alias Tostao cayó en Bogotá
Alias Tostao cayó en Bogotá - crédito @SeguridadBOG/X

La presión de las autoridades, intensificada por la publicación de su imagen, llevó a Tostao a cometer errores que facilitaron su captura. El uniformado detalló el momento decisivo: “Información de fuente no formal nos allega que... el dato de que exactamente-- el lugar y la hora en el que va a estar en un punto de la ciudad, no sé exactamente en el centro de la ciudad, y enseguida hacemos la coordinación para poder materializar esta orden. Él manifiesta que estaba haciendo coordinaciones, pues, con la abogada que lo representaba para entregarse a las autoridades”.

La violencia entre bandas no es un fenómeno aislado. Casi la mitad de los homicidios en la capital colombiana responde a ajustes de cuentas entre estos grupos, que se disputan territorios cada vez más reducidos.

Frente a este panorama, el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, expresó: “Desde la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, hacemos un llamado permanente a que la nación colombiana asuma de manera seria y urgente un análisis de la funcionalidad de las normas que nos permiten hoy luchar contra el crimen. Porque, sin duda alguna, las características que tienen las organizaciones criminales en el día de hoy nos obligan a pensar que normas que en algún momento se pensaron útiles para disminuir la criminalidad, no lo están resultando y adicionalmente están creando violencia”.

La colaboración ciudadana se ha convertido en un recurso fundamental para las investigaciones. “Todos esos detalles que la ciudadanía nos da son piezas claves y relevantes para una investigación que pueden acelerar un proceso investigativo”, afirmó el uniformado de la Policía que participó en el operativo encubierto.

Temas Relacionados

Alias TostaoSicario de BogotáLos SoratapaLos PaisasColombia-Noticias

Más Noticias

El frente 18 de las disidencias Farc se une a las filas de Iván Mordisco en el departamento de Antioquia

La estructura liderada por alias Ramiro se incorpora al grupo de Néstor Gregorio Vera, intensificando la presencia de disidencias en la región, según confirmó el ministro de Defensa

El frente 18 de las

Juan Fernando Quintero lanza colección de ropa inspirada en la Comuna 13 con la que proyecta vender más de 1.900 millones de pesos

El futbolista colombiano presenta su línea de moda urbana, que rinde homenaje a sus raíces y apuesta por la identidad, la hermandad y el orgullo de barrio

Juan Fernando Quintero lanza colección

Laura Gallego se refirió a su renuncia al título de Señorita Antioquia y al polémico video en el que habla de darle “bala” a Petro o Quintero: “No pediré disculpas”

La excandidata al Reinado Nacional de Belleza aseguró que se sintió amordazada por no poder hablar de uno de los temas que más le gustan: la política

Laura Gallego se refirió a

Metalucifer: esta es la banda de metal japonés que vino a Barranquilla y se tomó una foto con la estatua de Shakira

la instantánea tomada durante la gira del grupo japonés desató entusiasmo y creatividad en la comunidad digital

Metalucifer: esta es la banda

Lina Garrido respondió a la foto de Gustavo Petro con el príncipe Mohamed Bin Salman Bin Abdulaziz Al Saud: “Allí te darías la vida de princeso que tanto anhelas”

La representante del partido Cambio Radical ironizó sobre la visita del presidente a países árabes, sugiriendo que preferiría una vida de lujos y cuestiona su entusiasmo por el evento internacional

Lina Garrido respondió a la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Habitante de calle degolló con

Habitante de calle degolló con un cuchillo a un perro en Barranquilla: el indignante momento quedó en video

Combates entre la fuerza pública y el Clan del Golfo: van cinco bajas, un menor recuperado y una mujer capturada

Capturan a alias Juancho Estilo: uno de los más buscados en Colombia por homicidio estaba escondido en Panamá

Alias Karina, señalada de reclutar jóvenes para Los Costeños, fue capturada y enviada a prisión

JEP investigará a tres militares retirados por no aceptar su responsabilidad en los ‘falsos positivos’

ENTRETENIMIENTO

Juan Fernando Quintero lanza colección

Juan Fernando Quintero lanza colección de ropa inspirada en la Comuna 13 con la que proyecta vender más de 1.900 millones de pesos

Laura Gallego se refirió a su renuncia al título de Señorita Antioquia y al polémico video en el que habla de darle “bala” a Petro o Quintero: “No pediré disculpas”

Metalucifer: esta es la banda de metal japonés que vino a Barranquilla y se tomó una foto con la estatua de Shakira

Karina García entra a ‘La mansión de Luinny’ como una de las mejor pagadas: esta es la millonada que recibirá semanalmente

Yina Calderón le habría dejado una indirecta en redes a Karina García: “Voy a trabajar, no a put34r”

Deportes

Este es el niño argentino

Este es el niño argentino que “cobró” promesa a Jorge Carrascal en la previa del partido Racing vs. Flamengo: “Acuérdate de mí”

Presidente del Grupo Pachuca, dueños del Club León donde juega James Rodríguez, tiene una orden de detención en su contra

Japón vs. Colombia EN VIVO, Mundial Sub-17 femenino de Marruecos, la “Tricolor” se juega el paso a los cuartos de final

En Pereira cuelgan carteles con amenazas contra el presidente de Deportivo Pereira y sus parientes: “Su familia o el equipo”

Palmeiras vs. Liga de Quito: hora y dónde ver en Colombia la definición del segundo finalista de la Copa Libertadores