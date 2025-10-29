Armando Benedetti confirmó firma del mensaje de urgencia para la reforma a la salud: Comisión Séptima estaría obligada a debatirla

El ministro del Interior, Armando Benedetti, firmó mensaje de urgencia para la reforma a la salud - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Con una fuerte declaración dirigida al Senado, Armando Benedetti, ministro del Interior, anunció el envío de un mensaje de urgencia e insistencia para destrabar la reforma a la salud impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro.

La iniciativa, atascada en el tercer debate dentro de la Comisión Séptima del Senado, ha resultado en enfrentamientos persistentes entre el oficialismo y la oposición, quienes no han logrado ponerse de acuerdo sobre los aspectos clave del proyecto.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A través de la red social X, Benedetti exigió al órgano legislativo a enfocarse exclusivamente en esta reforma, remarcando que el mensaje de urgencia obliga a la Comisión Séptima a discutir únicamente este tema.

“Para que la Comisión Séptima de Senado no mame más gallo, se acaba de firmar el mensaje de urgencia e insistencia que obliga que la Comisión solo pueda abordar el tema de la Reforma a la Salud. Qué cobardes son la mayoría de la Comisión Séptima que no saben debatir sino dilatar con algo tan importante como la salud de los colombianos. Trabajen, vagos!”, publicó Benedetti en su cuenta de X.

El retraso en el debate se originó tras la moción presentada por la senadora Nadia Blel, del Partido Conservador, quien propuso aplazar la discusión hasta que los ministerios de Hacienda y Salud ofrecieran claridad sobre las fuentes de financiación de la reforma, y que dichas fuentes quedaran reflejadas en el presupuesto de 2026.

La moción recibió el apoyo de siete senadores de la Comisión y supeditó el avance del proyecto a la tramitación de la reforma tributaria sobre la cual, hasta ahora, el Congreso no ha mostrado un respaldo definido.

El costo estimado del proyecto asciende a 16,9 billones de pesos, según fuentes oficiales, y su radicación en el Congreso se espera en breve, aunque ya enfrenta señales de sectores críticos que anticipan esfuerzos para frenar su aprobación.

En ese sentido, la senadora Blel expresó su preocupación por la falta de rigor técnico en la documentación financiera presentada hasta la fecha. Según expresó: “El ministro de Hacienda en ningún momento nos ha suministrado a la Comisión Séptima un aval conforme a la ley. El mismo ministro nos respondió en un derecho de petición que ni siquiera verificó las cifras. Por lo tanto, ese aval fiscal que hoy reposa en la Secretaría no cuenta con rigor técnico o las cifras verificadas. Hoy no sabemos cuánto va a valer la reforma a la salud”, afirmó, subrayando la incertidumbre financiera que rodea la iniciativa.

Por su parte, Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, criticó el desempeño de la Comisión Séptima, calificándola de “inoperante”, y sostuvo que este grupo legislativo “solo ha puesto obstáculos”.

Aseguró que “todo lo que hoy se solicita ya fue consensuado con pacientes, comunidades, trabajadores, EPS y partidos políticos, pues esta reforma es el resultado de un amplio diálogo nacional”. Defendió que los recursos necesarios para la reforma están previstos en la propuesta actual y consideró que “lo que realmente falta es voluntad política para avanzar”.

De esta manera, la discusión sobre la reforma a la salud entra en una fase decisiva, condicionando su futuro tanto al trámite de la reforma tributaria como a la disposición política de los actores involucrados.