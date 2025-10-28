Yina Calderón arremetió en contra de Samor One, pareja de Baby Demoni, afirmando que no le cree su versión: “No se desvivió sola”

La creadora de contenido le pidió a la Fiscalía que no se quede solamente con la versión de Samor - crédito @yinacaldeer0ntv/TikTok

Las dudas sobre la muerte de Baby Demoni se intensificaron por las recientes declaraciones de Yina Calderón, que asegura que la influencer no fue responsable de su propia muerte como lo ha querido mostrar su pareja.

En medio de la controversia, la creadora de contenido pidió que la investigación avance y no se limite a la versión entregada por Samor One, pareja sentimental de la víctima.

Esta petición surge por los audios en los que, según su hermana Juliana, el hombre incentiva que la hija de Alejandra Esquín diga lo que el le pide que hable en cuanto a la infidelidad de la influencer.

Cuando Claudia Calderón se encontró con Baby Demoni estaba con Juliana y Yina Calderón - crédito @claudiacalderon5735/IG

Y es que el caso de Alejandra Esquin, conocida en redes sociales como Baby Demoni, provocó múltiples reacciones luego de que se conociera su deceso en circunstancias que las autoridades aún califican como extrañas.

Una de las hipótesis manejadas por los investigadores apunta a una posible implicación de su compañero sentimental, Samor One, con quien la joven habría tenido una discusión antes del trágico desenlace.

En respuesta a las sospechas, Samor One negó cualquier responsabilidad en la muerte de Baby Demoni y presentó audios de discusiones y otras pruebas para sustentar su versión.

La mujer fue hallada sin vida y hay diferentes versiones sobre su muerte - crédito @baby_demoni_/Instagram

Sin embargo, Yina Calderón manifestó públicamente su escepticismo hacia dichos argumentos. En medio de una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores desde República Dominicana, la creadora de contenido respondió su había visto o no la entrevista de Samor:

“Sí me vi la entrevista del fulano, porque Alejandra era una excelente persona, una gran hija, un ser humano increíble. Incluso, yo le ofrecí uno de mis apartamentos que tenía en arriendo para que ella se fuera con su bebé”.

Yina Calderón también pidió a la Fiscalía que no recaiga únicamente en el testimonio de Samor One y profundice en la investigación.

“Espero que la fiscalía no se quede con eso, que eso no quede impune y salga a flote la verdad de lo que pasó con ella, porque estoy segura de que ella no se desvivió sola”, afirmó la DJ.

Esta postura señala que, para Calderón, persisten elementos sin esclarecer que podrían modificar el rumbo del caso.

La investigación por su muerte sigue en curso - crédito @baby_demoni_/Instagram

El entorno cercano a Baby Demoni también brindó información relevante. Juliana Calderón, hermana de Yina Calderón, reveló detalles que sugieren que la joven no atravesaba un cuadro depresivo y, por el contrario, habría sido víctima de violencia psicológica severa por parte de su pareja.

Este testimonio aporta un nuevo matiz a la investigación y refuerza las dudas sobre la versión presentada por Samor One. En medio de la polémica, Yina Calderón optó por distanciarse del caso y limitar sus declaraciones, motivada por los señalamientos de Samor One, quien la acusó de buscar notoriedad tras el suceso.

Ante estas afirmaciones, Calderón respondió: “En cuanto a lo que dijo este señor, yo no necesito pegarme absolutamente a nada. Es más, he dejado de hablar cosas de ella porque siento que no me corresponde, que no es mi caso y que por respeto a su familia no lo hago”.

Yina Calderón afirma que Baby Demoni no se desvivió sola - crédito @samor.one/baby_demoni_/Instagram

La exigencia de una investigación exhaustiva y la revelación de posibles episodios de violencia psicológica mantienen el caso abierto y bajo el escrutinio público.

Las reacciones no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente algunos internautas dejaron sus mensajes en la publicación, entre los que destacan: “Por primera vez estoy de acuerdo con Yina, que esa investigación no se quede con esa versión”; “ese man habla y en la mirada se le nota que no tiene nada de resentimiento”; “es la primera vez que le tengo que dar la razón a Yina”, entre otros.