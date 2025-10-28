Colombia

Récord histórico: el café del Cauca se vende a 200 dólares por libra en la subasta virtual Craft Selection

El evento destacó la diversidad, calidad e innovación del café nacional, al tiempo que fortaleció la comercialización directa y la visibilidad internacional del grano colombiano

Dahana Ospina

Por Dahana Ospina

Productores de varias regiones colombianas
Productores de varias regiones colombianas participaron en una subasta virtual que atrajo a compradores de Asia, Europa y América. - crédito @FedeCafeteros/X

El café colombiano estableció un nuevo récord al venderse una libra del grano proveniente del Cauca por 200,32 dólares en la primera subasta virtual Craft Selection, realizada durante la Cafés de Colombia Expo 2025. Este hito confirma el liderazgo internacional del país en la producción de café de origen y marca un nuevo referente en el mercado mundial de cafés especiales.

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) organizó, dentro de la Cafés de Colombia Expo 2025, la primera edición de la subasta virtual Craft Selection. Durante este evento, compradores de Asia, Europa y América participaron activamente en una jornada de tres días de pujas en línea.

En total, se registraron 534 ofertas sobre 20 lotes de café, que sumaron 960 kilogramos. El valor conjunto de las ventas alcanzó los 98.533 dólares por libra, un registro sin precedentes para el café colombiano.

La subasta se caracterizó por el alto nivel de participación internacional y por la diversidad de cafés ofrecidos, posicionando la producción nacional como referente en calidad y diversidad.

El productor Wilton Benítez, de
El productor Wilton Benítez, de la finca Paraíso 92 en Cauca, obtuvo el precio más alto en la historia del café colombiano durante la subasta virtual Craft Selection. - crédito referencia @FedeCafeteros/X

Wilton Benítez y el récord que enaltece al Cauca

El lote protagonista fue aportado por Wilton Benítez, productor de la finca Paraíso 92 en el departamento del Cauca. Su lote se vendió a 200,32 dólares por libra, la cifra más alta registrada hasta el momento para un café 100% colombiano en una subasta de estas características.

Este resultado establece un nuevo punto de referencia para la industria nacional y ratifica el posicionamiento de Colombia como país líder en cafés de origen. La valorización alcanzada demuestra la capacidad del sector para innovar en procesos y ofrecer una diversidad sensorial diferenciada.

Un impulso a la comercialización directa y la transparencia

La jornada de subasta destacó la participación de compradores provenientes de Japón, Corea del Sur, Francia, China, Taiwán, Estados Unidos y Colombia. Este interés internacional no solo aumenta el prestigio del producto colombiano, sino que también fortalece el proceso hacia una comercialización directa y transparente, beneficio clave para los productores.

Durante la subasta se comercializaron cafés ganadores de las últimas cinco ediciones del concurso “Colombia, Tierra de Diversidad”. Los lotes provenían de Cauca, Huila, Tolima, Antioquia, Nariño y Risaralda, e incluyeron variedades como Geisha, Java y Chiroso, así como cafés sometidos a procesos lavados, semilavados y naturales.

En promedio, los lotes subastados lograron 46,57 dólares por libra, un dato que refleja la creciente apreciación internacional por los cafés especiales colombianos.

Impacto para las familias productoras y el sector

El éxito de la Craft Selection representa un avance en la estrategia de valor agregado que impulsa la Federación Nacional de Cafeteros. Este modelo fomenta la competencia justa y la visibilidad internacional, elementos esenciales para promover el desarrollo y la sostenibilidad en las regiones productoras.

La organización enfatizó que “cada puja fue un reconocimiento al trabajo de miles de caficultores que hacen posible que Colombia siga siendo sinónimo de calidad”, reafirmando el valor del esfuerzo colectivo.

Variedades exóticas como Geisha y
Variedades exóticas como Geisha y Java, junto con procesos innovadores, impulsaron la valorización del café colombiano en el mercado global. - crédito @FedeCafeteros/X

La Cafés de Colombia Expo 2025 duplica su alcance y ofrece nuevas experiencias

La Cafés de Colombia Expo 2025 superó sus propias marcas al duplicar la asistencia, pasando de 20.000 a 40.500 visitantes. La feria incorporó actividades de consumo experiencial, como coffee parties diarias donde el público pudo degustar cafés regionales y conocer innovaciones en sostenibilidad y tecnología.

Además, el evento fue escenario de campeonatos nacionales de Café en Olla, Baristas y Tostadores. El 19º Campeonato Colombiano de Baristas premió como campeón a Janer Pérez Rincón, de Santa Marta, representante de Juan Valdez Café. En el Campeonato de Café en Olla el ganador fue John Calderón, del Tolima. El Campeonato Colombiano de Tostadores consagró a Juan José Aristizábal Polo, de Cali.

Diversidad, excelencia y sostenibilidad: pilares del nuevo mercado

La estrategia implementada por la FNC a través de la subasta virtual y el formato ampliado de la Expo busca consolidar el liderazgo de Colombia en mercados exigentes. El enfoque en la diversidad sensorial y la excelencia en los procesos sitúa al producto nacional en una posición destacada ante compradores internacionales.

La adopción de mecanismos digitales como la subasta permite a los productores acceder a mejores niveles de transparencia y reconocimiento global, elementos necesarios para el desarrollo de economías regionales vinculadas al café de especialidad.

Regiones y variedades: riqueza cafetera en exhibición

Los lotes ofertados en Craft Selection provinieron de múltiples regiones, mostrando la pluralidad de perfiles sensoriales del café colombiano. Se destacaron variedades tradicionales y exóticas, procesadas de distintas maneras para resaltar atributos de sabor y aroma que son reconocidos a nivel mundial.

El récord alcanzado por el café del Cauca fortalece la imagen de regiones como Huila, Tolima, Antioquia, Nariño y Risaralda dentro del circuito internacional de cafés exclusivos.

La Cafés de Colombia Expo
La Cafés de Colombia Expo 2025 reunió a caficultores y expertos de todo el mundo, consolidando a Colombia como referente en cafés especiales. - crédito @FedeCafeteros/X

El futuro de la caficultura colombiana tras el récord

La experiencia positiva de la subasta virtual Craft Selection pone en evidencia el potencial de modernización y transformación del sector. Colombia reafirma así su posición como origen preferido en el mercado global de cafés especiales y abre nuevas oportunidades de crecimiento para miles de familias productoras.

La cifra récord de 200,32 dólares por libra consolidó a Colombia como referente en la industria mundial del café de origen, un triunfo construido a partir de la tradición, la innovación y la excelencia de sus caficultores.

Temas Relacionados

Café colombianoSubasta virtualCraft SelectionFederación Nacional de CafeterosCafés de Colombia Expo 2025Café de especialidadColombia-Noticias

