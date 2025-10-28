Colombia

El médico que le practicó la cirugía a Baby Demoni desestimó que la influenciadora se haya quitado la vida: “No sé si ella era tan fuerte”

A través de un video, un amigo de Alejandra Esquín compartió detalles de una liposucción a la que se sometió la joven antes de su fallecimiento

William Cortés Cañón

Por William Cortés Cañón

Guardar
El cirujano desestimó la hipótesis
El cirujano desestimó la hipótesis de un suicidio de Baby Demoni debido al estado físico en el que se encontraba la joven influenciadora tras la cirugía- crédito @dr_urasanoficial/@baby_demoni_/Instagram

El fallecimiento de la influenciadora Alejandra Esquín, conocida en las redes sociales como Baby Demoni, generó una oleada de mensajes de despedida en redes sociales, donde seguidores y colegas del género urbano -terreno en el que Esquín destacaba- lamentan su pérdida.

La noticia de su muerte, que anunció en principio la también influenciadora Yina Calderón, impactó con dureza al mundo del entretenimiento urbano y a la comunidad digital que seguía de cerca su carrera. El 14 de octubre de 2025, Baby Demoni fue hallada inconsciente frente a su apartamento en el barrio Casa Blanca, en la localidad de Kennedy, al sur de Bogotá.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Tras ser trasladada de urgencia a la Clínica Roma, los médicos informaron que la joven, de 28 años, presentaba una grave falta de oxígeno en el cerebro. El 15 de octubre, un día después del hallazgo, se confirmó su fallecimiento en el centro asistencial.

El músico "Samor One", que
El músico "Samor One", que era la pareja sentimental de Baby Demoni, aseguró que la joven influenciadora se autolesionó - crédito @samor.one/baby_demoni_/Instagram

La artista e “influencer” había alcanzado notoriedad en el ambiente del hiphop capitalino gracias a su provocador estilo y su autenticidad, atributos que le permitieron reunir a más de un millón de seguidores en sus plataformas digitales. Esa repercusión en la música la convirtió en una figura admirada, aunque su vida personal estuvo marcada por episodios de conflicto sentimental.

Según testimonios de personas cercanas, Alejandra Esquín compartía su vivienda con su pareja, Miguel Ángel López —conocido como “Samor One”—, que habría sido la última persona en verla con vida. En un video difundido en sus redes sociales, el músico sostuvo que la joven se autolesionó tras una tensa discusión de pareja.

No obstante, familiares y amigos han puesto en duda esta versión. Alexis Parra, uno de los amigos más próximos a la artista, señaló que ella había atravesado situaciones de violencia y aislamiento.

La muerte de Baby Demoni
La muerte de Baby Demoni impactó con dureza al mundo del entretenimiento urbano y a la comunidad digital que seguía de cerca su carrera musical - crédito @baby_demoni_/Instagram

Cirujano desestima hipótesis de un suicidio: “El dolor no la hubiera dejado”

A las dudas sobre las circunstancias de su muerte se suma el hecho de que ‘Baby Demoni’ se había sometido a una cirugía estética ocho días antes de su deceso. El cirujano Ricardo Urazán, responsable del procedimiento quirúrgico, afirmó que, debido al estado físico en el que se encontraba la joven influenciadora, “no habría tenido las fuerzas para quitarse la vida”.

La afirmación del cirujano surgió por el testimonio de un amigo cercano de la “influenciadora” conocido como “ChinchePB”: desde su cuenta de TikTok, el joven compartió detalles sobre el procedimiento estético al que se sometió la joven. Durante la transmisión en vivo, el usuario afirmó que la “influenciadora” había pasado por una liposucción poco antes de morir, y que enfrentó serias complicaciones durante la intervención.

De acuerdo con la narración de “ChinchePB”, Baby Demoni experimentó dos paros cardiovasculares durante el proceso quirúrgico. El joven explicó que, tras la operación, la bomba de dolor instalada para controlar las molestias del posoperatorio no funcionaba correctamente, lo que provocó que la paciente estuviera “sufriendo” de manera constante.

El médico cirujano Ricardo Urazán
El médico cirujano Ricardo Urazán expone que, a su juicio, resulta imposible que la influenciadora que haya quitado la vida tras la cirugía estética que le practicó - crédito @baby_demoni_/Instagram

“Es muy difícil. Yo no lo creo posible porque la paciente, como le dije anteriormente: la prótesis se coloca detrás del músculo, del pectoral. Entonces, uno rompe el músculo y coloca la prótesis detrás y después lo sutura. Máximo puede levantar los brazos así; más de ahí le queda muy difícil y mínimo, por ahí, por unos quince días”, explicó el médico cirujano Ricardo Urazán en conversación con Testigo Directo.

En ese sentido, Urazán amplió su explicación al subrayar la dificultad en que la influenciadora pudiera mover sus extremidades con normalidad: “Desde mi opinión científica, es muy complicado que ella pudiera levantar los brazos para coger un lazo, o sea, para apretarse. No veo cómo es posible. No sé si ella era tan fuerte que lo pudo haber hecho, pero no creo. Es que el dolor no lo hubiera dejado”, aseguró el cirujano al citado portal periodístico independiente.

Temas Relacionados

CirujanoCirugíaRicardo UrazánBaby DemoniSuicidioLiposucciónColombia-Noticias

Más Noticias

Ecuador vs. Colombia - EN VIVO, fecha 2 de la Liga de Naciones Femenina Conmebol: siga el minuto a minuto en Quito

Las jugadoras dirigidas por Ángelo Marsiglia visitan el estadio Rodrigo Paz Delgado, donde las locales defenderán el liderato del torneo y acercarse al mundial de Brasil 2027

Ecuador vs. Colombia - EN

Petro insistió en que “no defiende a Maduro”, pese a que rechazó acusaciones de fraude: “Los problemas de los venezolanos, los arreglan los venezolanos”

En un nuevo mensaje en las redes sociales, el presidente dejó ver sus profundas contradicciones sobre su postura frente a la dictadura venezolana, pues en la viral entrevista con el periodista Daniel Coronell fue incapaz de señalar las irregularidades en los comicios del 28 de julio de 2024

Petro insistió en que “no

Gobierno evalúa el traslado de cabecillas de Los Costeños y Los Pepes para dar apertura al proceso de paz urbana

La Consejería para la Paz y el Dapre revisarán la viabilidad jurídica y logística de reubicar a alias Castor y Digno Palomino en cárceles de Barranquilla

Gobierno evalúa el traslado de

“Era bella, pero por fuera”: Petro ‘estalló’ contra Laura Gallego tras renunciar como señorita Antioquia

La reina de belleza preguntó a algunos precandidatos si le darían “bala” al presidente o al exalcalde Daniel Quintero

“Era bella, pero por fuera”:

Jefferson Lerma le diría adiós a la Premier League: sería fichaje de un sorpresivo equipo

El volante de la selección Colombia cambiaría la Premier League por una escuadra que ni siquiera se encuentra en Europa, que lo buscaría en los próximos meses

Jefferson Lerma le diría adiós
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gobierno evalúa el traslado de

Gobierno evalúa el traslado de cabecillas de Los Costeños y Los Pepes para dar apertura al proceso de paz urbana

Violencia en Colombia: asesinatos de uniformados aumentan 128% en 2025 y alcanzan cifra histórica

Cayó en Montería alias Roy, el “narcotraficante invisible” buscado por Estados Unidos

Cayó en Caquetá alias Campoalegre, señalado homicida de un reconocido líder campesino en Huila: está ligado a la disidencia de ‘Calarcá’

Ministra de seguridad de Argentina confirmó captura de dos colombianos buscados por la Interpol: son señalados de lavar dinero para el ELN

ENTRETENIMIENTO

“Era bella, pero por fuera”:

“Era bella, pero por fuera”: Petro ‘estalló’ contra Laura Gallego tras renunciar como señorita Antioquia

Antioquia no tendrá representación en el Concurso Nacional de Belleza tras renuncia de Laura Gallego

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ afronta nuevo reto de eliminación este 28 de octubre

Westcol cargó contra Gustavo Petro y afirmó que desea meterse en política: “Arriesgaría mi vida durísimo”

Laura Gallego renunció como señorita Antioquia tras polémica por preguntar si se debe dar “bala” a Petro y a Quintero: “Me niego”

Deportes

Ecuador vs. Colombia - EN

Ecuador vs. Colombia - EN VIVO, fecha 2 de la Liga de Naciones Femenina Conmebol: Leicy Santos abrió el marcador en Quito

Camilo Zuñiga afronta una nueva aventura después del fútbol: una leyenda del balompié nacional lo acompañó en su lanzamiento

Jefferson Lerma le diría adiós a la Premier League: sería fichaje de un sorpresivo equipo

Carlos Antonio Vélez reveló detalles del que podría ser el nuevo técnico de Santa Fe: se maneja regreso de un viejo conocido

Esta sería la fecha en la que James Rodríguez se despediría de León de México: adiós anticipado en el Torneo Apertura