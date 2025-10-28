Colombia

Colombia supera al promedio de la Ocde: la mitad de los maestros ya enseña con inteligencia artificial

El 53% de los docentes colombianos ya incorpora la inteligencia artificial en su trabajo diario, principalmente para planear clases, diseñar actividades y evaluar estudiantes

Daniella Mazo González

Por Daniella Mazo González

Guardar
El 53% de los docentes
El 53% de los docentes colombianos ya utiliza inteligencia artificial en sus tareas diarias, superando el promedio de la Ocde - crédito Alcaldía de Bogotá

En las aulas colombianas, la inteligencia artificial (IA) ya no es un asunto del futuro, está transformando el trabajo docente y la manera en que se enseña. Más de la mitad de los profesores del país, el 53%, asegura haber incorporado estas herramientas en sus tareas cotidianas, según el informe El estado de la enseñanza de la Ocde. El estudio, basado en el Estudio Internacional sobre Enseñanza y Aprendizaje (Talis), recogió la voz de cerca de 280.000 docentes y directivos de 17.000 colegios en 55 sistemas educativos, incluido Colombia.

El uso de la IA en la educación local supera con creces el promedio de la Ocde, que es del 36%. En el país, los maestros la utilizan principalmente para preparar clases, crear actividades o sintetizar contenidos complejos. El 80% dice usarla para generar planes de clase o actividades; el 79%, para aprender o resumir un tema; y el 64%, para ayudar a sus estudiantes a practicar nuevas habilidades en contextos reales. Incluso, un 39% confiesa apoyarse en la IA para calificar trabajos, un indicio del papel que empieza a tener esta tecnología en la evaluación escolar.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La IA en la educación
La IA en la educación de Colombia se emplea principalmente para preparar clases, crear actividades y sintetizar contenidos complejos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

No todos los docentes, sin embargo, se sienten preparados para aprovecharla. Entre quienes aún no la usan, el 64% reconoce que no tiene las habilidades necesarias, aunque esa cifra es menor al promedio de la Ocde (75%). Otro 76% señala que la falta de infraestructura tecnológica en sus instituciones limita su implementación, un problema que duplica el promedio internacional (37%).

Pero la radiografía de la enseñanza en Colombia no se detiene en la tecnología. El estudio también revela un panorama desafiante en los entornos escolares. Más de la mitad de los maestros (55,2%) trabaja en instituciones con altas concentraciones de estudiantes vulnerables, una proporción muy por encima del 19,5% promedio de la Ocde. Además, el 22,5% enseña en colegios donde hay muchos alumnos con necesidades especiales de aprendizaje, una cifra que en 2018 era apenas del 8,6%.

“Todo esto revela que en Colombia las escuelas cuentan con contextos muy complejos que requieren docentes más preparados, sobre todo para atender poblaciones vulnerables o con problemas de aprendizaje que en el resto del mundo. Y debemos preguntarnos si efectivamente nuestros maestros están siendo capacitados para ello”, advirtió el pedagogo Ómar Cejudo.

El 80% de los maestros
El 80% de los maestros colombianos usa inteligencia artificial para generar planes de clase o actividades educativas - crédito Colprensa

Los directivos escolares parecen compartir esa preocupación. El 51,6% de los rectores consultados considera que existe una escasez de profesores con las competencias necesarias para atender a estudiantes con necesidades de educación especial. Y un 31,4% cree que tampoco hay suficientes docentes capacitados para enseñar a niños y jóvenes en condición de desventaja socioeconómica.

El informe también se detiene en la salud emocional de los maestros, un tema que suele quedar en segundo plano. En Colombia, las principales fuentes de estrés son la presión por el rendimiento estudiantil (34%), el control de la disciplina (31%) y las tareas administrativas (31%). Aunque los profesores colombianos pierden menos tiempo por interrupciones en clase (12%, frente al 18% de la Ocde), dedican más tiempo a mantener el orden, un 18% de su jornada, tres puntos más que el promedio internacional. Desde 2018, esa proporción creció cinco puntos.

Aun con ese panorama de exigencias y desafíos, los docentes colombianos conservan un alto nivel de satisfacción con su labor. Más del 90% dice sentirse conforme con su trabajo, una cifra que contrasta con los niveles de estrés reportados. El 87% afirma estar “de acuerdo” o “muy de acuerdo” con sus condiciones laborales —sin incluir el salario—, mientras que el 63,1% se declara satisfecho con su remuneración, frente a un 38,7% en el promedio de la Ocde. Entre 2018 y 2024, la satisfacción salarial creció 28 puntos porcentuales.

El 64% de los docentes
El 64% de los docentes que no emplean IA señala la falta de habilidades como principal obstáculo para su adopción - crédito Freepik

En síntesis, el informe muestra a un cuerpo docente que, pese a las brechas y las carencias, avanza con determinación hacia un modelo educativo más conectado con la tecnología, pero también más consciente de las realidades sociales que atraviesan las aulas. La inteligencia artificial puede estar cambiando la manera de enseñar, pero los desafíos humanos siguen siendo, en buena medida, los mismos.

Temas Relacionados

Inteligencia artificialDocentes colombianosIA para educaciónEducación en ColombiaIA en ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Abusador serial aterrorizó a mujeres durante meses: las pruebas clave que permitieron la captura de alias Rastas

El sujeto fue enviado a la cárcel, desde donde deberá responder por los cargos en su contra

Abusador serial aterrorizó a mujeres

Ataque armado en Bosa dejó un presunto sicario muerto y dos heridos: esto se sabe

Un nuevo hecho violento sacudió a Bogotá. Dos hombres abrieron fuego contra un ciudadano, un atacante resultó abatido, una mujer capturada y dos heridos, incluido un policía

Ataque armado en Bosa dejó

Petro reaccionó a nuevos bombardeos en Gaza tras el alto al fuego acordado entre Israel y Hamas: “Se burlaron de Trump y de la humanidad”

El mandatario colombiano sostuvo que las arremetidas son un incumplimiento claro a los acuerdos establecidos para poner fin a la guerra

Petro reaccionó a nuevos bombardeos

Ecuador vs. Colombia - EN VIVO, fecha 2 de la Liga de Naciones Femenina Conmebol: formaciones confirmadas en Quito

Las jugadoras dirigidas por Ángelo Marsiglia visitan el estadio Rodrigo Paz Delgado, donde las locales defenderán el liderato del torneo y acercarse al mundial de Brasil 2027

Ecuador vs. Colombia - EN

Esposa de Daniel Quintero anunció demanda contra la señorita Antioquia, Laura Gallego: “Ojalá se haga justicia”

A pesar de que la reina de belleza renunció en medio de la polémica, la familia del exalcalde de Medellín inició un proceso legal en su contra

Esposa de Daniel Quintero anunció
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Violencia en Colombia: asesinatos de

Violencia en Colombia: asesinatos de uniformados aumentan 128% en 2025 y alcanzan cifra histórica

Cayó en Montería alias Roy, el “narcotraficante invisible” buscado por Estados Unidos

Cayó en Caquetá alias Campoalegre, señalado homicida de un reconocido líder campesino en Huila: está ligado a la disidencia de ‘Calarcá’

Ministra de seguridad de Argentina confirmó captura de dos colombianos buscados por la Interpol: son señalados de lavar dinero para el ELN

Revelan plan para atentar contra la gobernadora del Tolima: ‘Calarcá’ habría ordenado su asesinato

ENTRETENIMIENTO

Westcol cargó contra Gustavo Petro

Westcol cargó contra Gustavo Petro y afirmó que desea meterse en política: “Arriesgaría mi vida durísimo”

Laura Gallego renunció como señorita Antioquia tras polémica por preguntar si se debe dar “bala” a Petro y a Quintero: “Me niego”

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ afronta nuevo reto de eliminación este 28 de octubre

Español relató cómo los colombianos le salvaron la vida con su bondad: “Aprendí mucho”

Valentina Taguado aseguró que Claudia Bahamón le mitió y causa revuelo en ‘MasterChef Celebrity’: “Yo le creí”

Deportes

Presidente de la Dimayor culpó

Presidente de la Dimayor culpó a la hinchada de América en medio de polémica por juego contra Chicó: “No los quieren recibir”

Ecuador vs. Colombia - EN VIVO, fecha 2 de la Liga de Naciones Femenina Conmebol: formaciones confirmadas en Quito

Uno de los jugadores más resistidos por la hinchada de Millonarios renovó contrato por un año más

Hora y dónde ver Millonarios vs. Once Caldas: matar o morir por la clasificación a cuadrangulares de Liga BetPlay

FIFA otorgó prestigioso nombramiento a polémico directivo colombiano acusado de amenazar a futbolistas