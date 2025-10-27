Incautan decenas de botellas de licor adulterado en Engativá: iban a ser comercializadas durante la noche de Halloween

Los sujetos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la nación - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Halloween es una de las festividades en las que las autoridades prenden las alarmas a posibles situaciones que puedan afectar la celebración de grandes y chicos en Bogotá. Uno de los aspectos que la Policía Metropolitana más vigila es al comercio de bebidas embriagantes, ya que el 31 de octubre es una de las fechas en que se pueden registrar mayores problemas asociados al consumo de estas.

En un operativo desplegado en la localidad de Engativá, los uniformados incautaron 197 botellas de licor adulterado que estaban listas para ser comercializadas durante la noche de Halloween en el occidente de la capital del país. Adicionalmente, se produjo la captura de dos hombres señalados de transportar las bebidas manipuladas.

El procedimiento policial tuvo lugar en la calle 72 con carrera 102, donde, durante labores de patrullaje, un vehículo llamó la atención de los agentes. Tras detener el automóvil e intervenir a los ocupantes, los uniformados observaron que los hombres mostraban signos de nerviosismo, lo que motivó una inspección detallada del vehículo.

Al realizar la inspección detallada de los componentes del automotor, los policías encontraron cajas que contenían botellas de aguardiente sin los sellos oficiales exigidos para su comercialización, lo que es una clara señal de adulteración o manipulación que podría atentar contra la salud e integridad de los consumidores.

Durante el procedimiento, los capturados, de 33 y 45 años de edad, intentaron justificar la presencia de las cajas argumentando que eran empleados de una empresa fabricante de licor. Sin embargo, al realizar las verificaciones correspondientes, los agentes ratificaron que ninguno de los sujetos tenía vínculo laboral con firmas reconocidas en el sector y que la documentación presentada era falsa.

El licor adulterado iba a ser comercializado en la noche del 31 de octubre - crédito Colprensa

Luego de ser detenidos por los uniformados, ambos sujetos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por delitos contra la salud pública y fraude en productos de consumo masivo, los cuales los enfrentan a penas superiores a los 12 años de reclusión en un centro carcelario.

Ante la cantidad de botellas incautadas, las autoridades explicaron que reforzaron los controles y operativos en diferentes zonas de la ciudad ante el incremento de alertas por licor adulterado antes de Halloween y otras fiestas masivas, en las que suelen aumentar tanto el consumo de alcohol como el riesgo de intoxicaciones.

Por ello, en sectores como Las Ferias y barrios circundantes de Engativá, se han realizado inspecciones a bares y locales nocturnos, logrando el cierre de varios establecimientos comerciales en los que se presume que este tipo de bebidas ilegales eran vendidas a los consumidores bajo la promesa de que eran productos de procedencia reconocida y con toda la documentación legal exigida.

Las autoridades han intensificado los controles contra la venta de licor adulterado - crédito Policía Nacional

Según reportes de la Policía, el licor adulterado incautado en estos procedimientos suele ser aguardiente y otras bebidas populares que se distribuyen sin controles sanitarios y orígenes legales en tiendas y lugares de rumba en la capital.

Cabe destacar que consumir este tipo bebidas puede comprometer la salud de quienes la ingieren, ya que no cumplen con los estándares de seguridad e higiene establecidos por la normatividad vigente, lo que puede ocasionar intoxicaciones agudas, daño hepático, ceguera y en casos extremos, la muerte.

Ante las implicaciones que podría tener el consumo de licor adulterado, la Administración distrital reiteró el llamado a la ciudadanía para que adquiera licor únicamente en sitios certificados y revise que los envases cuenten con los sellos originales, estampillas y permisos requeridos para evitar riesgos.

Consumir licor adulterado puede ocasionar problemas crónicos de salud e incluso, la muerte - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En la misma línea, advirtieron que en las celebraciones de Halloween o festividades de fin de año incrementan los intentos de distribución de licor adulterado, por lo que se mantendrá el refuerzo policial y los operativos de inspección.