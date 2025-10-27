Es el turno de las mujeres: ya puede votar por su favorita en el segundo grupo de aspirantes a ‘La casa de los famosos Colombia 3’

Estas son todas las aspirantes del segundo grupo de 'La casa de los famosos Colombia 3' - crédito @canalrcn/IG

El Canal RCN prepara desde ya la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, que ya anunció a su primer participante por votaciones: el youtuber y creador de contenido Nicolás Arrieta.

Como parte del proceso de elección de los participantes, se conoció al segundo grupo de aspirantes, esta vez el turno fue para las mujeres.

Para este segundo grupo se destacan creadoras de contenido, modelos, deportistas y reinas en la categoría fitness, como es el caso de Paola Cospi, que fue elegida Miss Fitness 2025 y ha estado como invitada en diferentes programas para hablar de temas sobre el empoderamiento femenino, entre otros.

Modelo y Miss Fitness, Paola Cospi llegará a ponerle el toque caliente a esta temporada - crédito @canalrcn/IG

De acuerdo con la publicación en redes sociales, la paisa lleva como estrategia la sensualidad, el carisma y su energía.

Otra de las participantes responde al nombre de Valentina Janna, más conocida como Tina Janna. En su cuenta de Instagram ha compartido publicaciones de su graduación como abogada especializada en derechos de autor y el cuidado de la propiedad intelectual de la Universidad Sergio Arboleda.

Sumado a esto, con 27 años es una destacada creadora de contenido, modelo y ha hecho algunos trabajos en la industria musical. Se describe como una mujer real, de acuerdo con algunas publicaciones en sus redes sociales es una apasionada por los caballos, tiene un hijo y también presume su gusto por los autos de lujo.

La abogada de la temporada, creadora de contenido, modelo y cantante, llegará a imponer su presencia - crédito @canalrcn/IG

“Me le paro al que sea, por muy chiquitica que sea”, es la descripción que utilizó dentro del reality para su descripción.

Otra de las participantes es la modelo colombiana Clara Diago, que en 2016 fue nombrada como la modelo más sexy del país. De acuerdo con la publicación del reality, quiere llegar a La casa de los famosos a aportarle transparencia y alegría.

Contrario a lo que han dicho sus compañeras en este grupo, Diago no está dispuesta a recibir coqueteos ni comentarios subidos de tono, así como tampoco está abierta a una relación con alguien de la casa estudio.

Es una de las artistas que formaría parte de la tercera edición del programa de convivencia - crédito @canalrcn/IG

Alexa Torrex es una youtuber, influencer, cantante y creadora de contenido colombiana nacida en Cúcuta. Es conocida principalmente por su participación en el popular canal de YouTube y redes sociales llamado“La Familia Recocha”. Algunos han llegado a compararla en apariencia con la Toxi Costeña, pues guardan cierta similitud.

Su frase más popular para la competencia es “si hay que traicionar a alguien, se le hace... Yo no vine a hacer amigos”, que se popularizó cuando Jaider Villa formó parte de Protagonistas de novela.

Considerada una de las modelos más sexies en los últimos 10 años - crédito @canalrcn/IG

La siguiente en la lista es Elizabeth López, conocida por su pasión por el mundo agropecuario y por ser una destacada modelo. En sus redes sociales, presume fotografías en bikini, dejando al descubierto una de sus grandes fortalezas: su figura.

López aseguró que no tiene problema si encuentra el amor dentro de la competencia, pero con una condición: “Si me toca ser villana para ser respeta, lo voy a ser”.

Llamada "la agropecuaria", Eli López espera encontrar el amor en la competencia con los famosos - crédito @canalrcn/Ig

Por último, Alejandra Martínez, creadora de contenido y ganadora del Desafío The Box 2023. Cuando se llevó el millonario premio, reveló en qué se gastaría los 400 millones de pesos.

Además, ha estado envuelta en polémicas con Guajira, exparticipante del mismo formato que aseguró la ganadora no se merecía el premio.

La ganadora del Desafío 2023 llegó a las filas del Canal RCN para abrirse camino en una nueva competencia - crédito @canalrcn/IG

Conforme a lo que había dicho en el último episodio del concurso de Caracol Televisión, decidió invertir en mejorar la vida de su hijo y su familia con una nueva vivienda. El apartamento queda ubicado en un prestante barrio del norte de Bogotá, en un piso 14 de un conjunto residencial.

Con paredes blancas y cocina enchapada, el inmueble está listo para estrenarse en cualquier momento.