Daniel Quintero buscará la Presidencia de Colombia de manera independiente: “Inscribiré mi comité de firmas”

Daniel Quintero enfatizó que su campaña no dependerá de estructuras partidistas - crédito Daniel Quintero/Facebook

El exalcalde de Medellín Daniel Quintero anunció este lunes 27 de octubre de 2025, a través de su cuenta oficial de X, que dará inicio oficial a su aspiración presidencial para las elecciones de 2026.

Mediante su mensaje, Quintero informó: “Hoy inscribiré mi comité de firmas a la Presidencia de la República: Reset Total Contra el Narco y los Corruptos”.

El exmandatario local subrayó que su movimiento se presentará sin ataduras partidistas ni alianzas tradicionales.

“Será una campaña independiente, sin partidos ni jefes políticos”, afirmó, marcando distancia de las estructuras políticas convencionales.

La propuesta de Quintero hace énfasis en una renovación completa de la vida pública, enfrentando tanto el narcotráfico como la corrupción, dos de los principales problemas señalados actualmente por la opinión pública.