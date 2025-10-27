Cruz Roja lanzó curso virtual de primeros auxilios para mayores de 14 años: así puede inscribirse

La capacitación en primeros auxilios básicos permite identificar emergencias, aplicar RCP y controlar hemorragias y heridas - crédito Frepik

Conocer y aplicar correctamente los primeros auxilios es una competencia esencial y salvavidas en la vida cotidiana, tanto para situaciones domésticas como en la escuela, el trabajo o espacios públicos.

Con ese objetivo, la Cruz Roja – Seccional Cundinamarca y Bogotá anunció la apertura de su curso virtual “Primeros Auxilios Básicos”, diseñado especialmente para personas desde los 14 años y dirigido tanto al público general como a brigadistas, socorristas en formación, estudiantes de áreas de la salud y trabajadores de empresas interesadas en consolidar entornos más seguros.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Este curso proporciona conocimientos prácticos y accesibles para actuar con confianza ante emergencias, permitiendo a los participantes identificar situaciones de riesgo, aplicar técnicas básicas de soporte vital, realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), controlar hemorragias y heridas, así como intervenir en emergencias médicas comunes hasta el arribo de personal especializado.

El programa virtual ofrece módulos asincrónicos y flexibles, guiados por instructores certificados para facilitar el aprendizaje autónomo - crédito Freepik

La instrucción, completamente virtual, favorece el aprendizaje autónomo y flexible, permitiendo a los estudiantes avanzar en módulos asincrónicos acompañados por instructores certificados, lo que facilita una mayor cobertura y acceso para personas con diferentes rutinas y estilos de vida.

“El curso busca formar personas capaces de brindar primeros auxilios oportunos, adecuados y provisionales a víctimas de accidentes o de enfermedad súbita, garantizando así el traslado y la atención especializada, incrementando las probabilidades de sobrevida y disminuyendo las complicaciones secundarias al suceso”, destaca la Cruz Roja en su convocatoria.

El curso de Primeros Auxilios Básicos tiene un valor de $60.000 y se estructura en torno a los siguientes aprendizajes claves:

Identificación rápida de emergencias médicas.

Aplicación de técnicas básicas para estabilizar al paciente.

Maniobras de RCP (reanimación cardiopulmonar).

Manejo adecuado de hemorragias y heridas.

Respuesta efectiva ante emergencias frecuentes en el día a día.

La Cruz Roja busca formar personas capaces de brindar primeros auxilios oportunos y provisionales en accidentes o enfermedades súbitas - crédito Freepik

Quienes finalicen la capacitación adquirirán competencias que pueden hacer la diferencia en situaciones críticas y contribuirán a fortalecer la misión humanitaria de prevenir y aliviar el sufrimiento en la comunidad.

Adicionalmente, la Cruz Roja Seccional Cundinamarca y Bogotá ofrece un completo portafolio de cursos complementarios:

Curso de Primeros Auxilios (40 horas): Una formación integral por $116.490, que amplía el alcance a la prevención, evaluación de la escena, extricación, traslado y soporte al paciente, dirigido a aquellos interesados en una preparación más profunda.

Curso de Primeros Auxilios Psicológicos: Orientado a quienes desean actuar ante crisis emocionales, brindando herramientas para el apoyo confidencial e inmediato en situaciones traumáticas.

Curso de Brigada de Emergencias: Capacita a los participantes para conformar y liderar brigadas de respuesta rápida en empresas o comunidades.

Atención a Víctimas de Sustancias Químicas: Enseña a identificar agentes químicos peligrosos, aplicar protocolos de descontaminación y ejecutar primeros auxilios vitales en eventos críticos.

Para inscribirse, los interesados pueden contactar a la Cruz Roja a través de diferentes canales:

Teléfonos: (601) 7460909 (opción 1 o Ext. 403) o celulares 323 208 5215 – 317 363 8993.

Correos electrónicos: atencioncliente2@cruzrojabogota.org.co y servicio.cliente1@cruzrojabogota.org.co para personas naturales; ejecutivocomercial3@cruzrojabogota.org.co, ejecutivocomercial4@cruzrojabogota.org.co y ejecutivocomercial@cruzrojabogota.org.co para empresas.

La oferta formativa incluye cursos complementarios como primeros auxilios psicológicos, brigada de emergencias y atención a víctimas de sustancias químicas - crédito Freepik

La formación en primeros auxilios es considerada globalmente como una herramienta que reduce daños, salvavidas y fortalece la cultura de prevención y solidaridad. La Cruz Roja resaltó que contar con ciudadanos y trabajadores capacitados supone entornos más seguros y resilientes, a la vez que empodera a las personas para responder eficazmente ante situaciones imprevistas, evitando que la falta de conocimientos agrave una emergencia.

La invitación está abierta para todos aquellos que deseen adquirir habilidades esenciales, proteger a sus seres queridos y contribuir a una sociedad más preparada y solidaria.

Además de los cursos virtuales, la Cruz Roja ofrece orientación personalizada sobre inscripciones, horarios y programas, reafirmando su misión de llevar la capacitación básica en salud y rescate a la mayor cantidad de personas posible en el territorio nacional. Toda la información pertinente la podrá hallar haciendo clic aquí.