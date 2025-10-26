Gustavo Petro contesta a declaraciones de Iván Duque sobre la propuesta de una constituyente: “Como los nueve enanitos”

Iván Duque cuestionó la insistencia de Gustavo Petro en impulsar una constituyente, mientras el mandatario replicó con ironía en redes sociales, aumentando la tensión política y la discusión pública sobre el tema - crédito Iván Duque y Presidencia

La propuesta de conformar una asamblea nacional constituyente volvió a posicionarse en el centro del panorama político en Colombia, motivada por la persistencia del presidente Gustavo Petro en impulsar esta alternativa, aun cuando la proximidad del fin de su gobierno representa un obstáculo considerable para llevarla a cabo. El escaso margen temporal para avanzar en este proceso y la presión política han intensificado el debate público en torno a su viabilidad.

En días recientes, el expresidente Iván Duque se refirió al tema de la asamblea constituyente durante una entrevista con la revista Semana, desde donde cuestionó la insistencia del mandatario actual. Ante estos señalamientos, Gustavo Petro respondió.

Durante la entrevista realizada por la revista Semana, a Iván Duque le consultaron sobre la relación entre Álvaro Uribe, el proceso constituyente y Estados Unidos, señalando que Gustavo Petro suele vincular estos temas en sus intervenciones públicas.

Iván Duque expresó duras críticas hacia el presidente al afirmar: “Los delirios cósmicos de Petro tienen vida propia. Esta idea de la constituyente la decía cuando estaba Joe Biden, ahora la dice cuando está Trump. No le dan los tiempos y está nuevamente tratando de inflar un globo a ver si de pronto coge fuelle. Y es, una vez más, para tratar de enredar el panorama. Petro tiene una personalidad megalómana y narcisista”.

Durante la entrevista realizada por la revista Semana, a Iván Duque le consultaron sobre la relación entre Álvaro Uribe, el proceso constituyente y Estados Unidos, señalando que Gustavo Petro suele vincular estos temas en sus intervenciones públicas - crédito Colprensa

También cuestionó el protagonismo que busca el presidente en el debate sobre la constituyente y resaltó las dificultades políticas para que esa iniciativa avance, señalando que el Congreso y las instituciones no la respaldarán.

Además, subrayó la importancia de dejar atrás la coyuntura actual al expresar: “Entonces, si él no es el centro de la discusión, eso lo afecta. El Congreso no le va a caminar a una constituyente, las instituciones no le van a caminar a eso. Y aquí lo que nosotros necesitamos es pasar la página de esta horrible noche”.

Como respuesta a los comentarios de Iván Duque, Gustavo Petro aludió a un episodio recordado del expresidente durante su discurso en la Organización de las Naciones Unidas, en el que mencionó la historia de los siete enanitos. Esta mención fue utilizada por Petro para ironizar sobre los señalamientos de Duque y referirse a decisiones pasadas relacionadas con temas económicos.

“Como los nueve enanitos y el barril de petróleo más rentable que el aguacate”, escribió el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.

Gustavo Petro contestó a Iván Duque - crédito @petrogustavo

Gustavo Petro, al responder a Iván Duque en su mensaje de X, hizo alusión directa a un episodio ocurrido en 2018, cuando el entonces presidente Duque, durante una visita oficial a Francia, presentó su proyecto de “Economía Naranja”.

En aquella exposición ante empresarios franceses, Duque justificó sus siete principios económicos invocando la relevancia cultural del número siete, con ejemplos como las siete notas musicales, las siete artes y los siete enanitos. Tal como señaló entonces: “Y nos remontamos a lo que llamamos las siete íes. ¿Y por qué siete? Porque siete es un número importante para la cultura. Tenemos las siete notas musicales, las siete artes, los siete enanitos. Mejor dicho, hay muchas cosas que empiezan por siete”.

En cuanto al mensaje de Gustavo Petro, este generó todo tipo de reacciones y comentarios. En ese sentido, el usuario @andregonco le contestó lo siguiente: “No, como las 10 millones de toneladas de lechona, el tren interoceánico, el tren elevado de Buenaventura-Barranquilla, las 30 páginas escritas en MANTA”.

Gustavo Petro, al responder a Iván Duque en su mensaje de X, hizo alusión directa a un episodio ocurrido en 2018, cuando el entonces presidente Duque, durante una visita oficial a Francia, presentó su proyecto de “Economía Naranja” - crédito Cristian Bayona / Colprensa

Por otro lado, en la entrevista antes mencionada con la revista Semana, Iván Duque también habló de las tensiones entre Gustavo Petro y Donald Trump.

“Es la crónica de un desastre anunciado. La agresividad verbal, la irresponsabilidad verbal, el situarse en defensa de Nicolás Maduro, las fallas estructurales en la lucha antidrogas que ha llevado a la descertificación, y también el tratar de enarbolar la causa palestina con intereses de generar odio sin haber rechazado los ataques del 7 de octubre de 2023, llamando a Estados Unidos un régimen nazi promotor del genocidio. Toda esa sumatoria de cosas y lo más grave, tratar de hablar de que las Fuerzas Militares y de Policía de Colombia salgan en defensa de Nicolás Maduro, es increíble”, comentó en este espacio.