Colombia

Federico Gutiérrez estalló contra Petro por asegurar que en Medellín “no dejaban votar”: “Delirante”

El alcalde de Medellín le respondió al primer mandatario sobre las presuntas limitaciones que en esa ciudad se estarían ejecutando para evitar que los colombianos votaran la consulta del Pacto Histórico

Katerin Leguizamón Viasus

Por Katerin Leguizamón Viasus

Guardar
El alcalde paisa le respondió
El alcalde paisa le respondió con contundencia al presidente - crédito Montaje Infobae (Reuters)

La jornada electoral del 26 de octubre de 2025 estuvo marcada por denuncias de figuras del Pacto Histórico de que la Registraduría no brindó las respectivas garantías para que los ciudadanos ejercieran su derecho al voto en el proceso con el que la colectividad a la que pertenece el presidente Gustavo Petro eligió su candidato presidencial e integrantes a las listas legislativas de 2026.

Una de las denuncias la hizo el propio jefe de Estado a través de su cuenta oficial dela red social X con un video en el que se ve un puesto de votación en la ciudad de Medellín. En la grabación se puede evidenciar la poca cantidad de personas que acudieron a las urnas en ese lugar, lo que, según Petro, obedecía a las acciones que “no dejaban votar” a los ciudadanos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su mensaje, el mandatario señaló que los ciudadanos que acudieron a las urnas en la consulta interpartidista de izquierda son antioqueños, según él, comprometidos con los procesos electorales que dan los primeros pasos para la continuidad del proyecto de izquierda en el país.

“Silencios, pero en Medellín no dejan votar, gentes maravillosas. Flores antioqueñas de pura cepa por la democracia y la libertad de Colombia“, escribió el jefe de Estado.

La publicación del presidente no fue bien recibida por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que respondió por el mismo canal rechazando la acusación de que en la ciudad la poca afluencia de personas fue consecuencia de presiones ejercidas por las autoridades para evitar que los ciudadanos ejercieran su derecho al voto.

El mandatario denunció que en
El mandatario denunció que en Medellín "no dejaban votar" - crédito @petrogustavo/x

Gutiérrez aseguró que la afirmación del presidente es “absolutamente falsa” y que en la capital antioqueña se bridaron “todas las garantías” para que los paisas acudieran a los puestos de votación. En la misma línea, aseguró que se brindaron durante el proceso de escrutinio y entrega de resultados a las autoridades electorales.

“Esto absolutamente falso. Delirante. Todas las garantías se han dado y están dadas hasta el cierre de las urnas y luego para el escrutinio“, respondió el alcalde de Medellín.

El mandatario antioqueño aprovechó su mensaje para arremeter contra el jefe de Estado señalando que sus acusaciones son “irresponsables” y que, además de eso, demuestran una percepción alterada de la realidad que afecta a la democracia y, consigo, la estabilidad nacional y la vida de todos los colombianos.

El alcalde de Medellín le
El alcalde de Medellín le respondió con contundencia al jefe de Estado - crédito @FicoGutierrez/x

En este sentido, le habló directamente al presidente para asegurar que “no está bien”, por lo que fue enfático al afirmar que con Petro como presidente el país se afecta a tal punto de que se señala al país como “pobre”. Por ello, anticipó que el proceso que inició con la consulta del Pacto Histórico terminará con el país “saliendo adelante”.

“Irresponsable. Petro, usted no está bien Pobre Colombia. Saldremos adelante”, sentenció el alcalde paisa.

El cruce de mensajes entre los dos personajes se dio en medio de las denuncias de traslados y cierres anticipados de puestos de votación. No obstante, en varias regiones del país se reportaron largas filas que retrasaron el voto de los ciudadanos por cuenta de los prolongados tiempos de espera.

La consulta del Pacto Histórico
La consulta del Pacto Histórico estuvo marcada por denuncias contra la Registraduria - crédito @petrogustavo/X

No obstante, de acuerdo con la Registraduría, más de un millón de personas depositaron su voto por alguno de los precandidatos de la colectividad de izquierda que buscaran, ya sea llegar a la Casa de Nariño o al Congreso de la República, en los comicios de 2026, en lo que además se pondrá en juego el legado del hoy presidente Petro.

Por otro lado, el balance de la jornada en materia de seguridad se resume en la imposición de 405 medidas correctivas por infracciones a la convivencia y la detención de cinco personas por delitos relacionados con el proceso electoral, según informó el general William Rincón, director de la Policía Nacional.

Temas Relacionados

Federico GutiérrezGustavo PetroConsulta Pacto HistóricoMedellínPacto HistóricoPuestos de votaciónElecciones 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

Nueva medida del Gobierno Petro haría que los colombianos vuelvan utilizar dinero en efectivo en vez de hacer pagos digitales

La iniciativa del Ministerio de Hacienda que impone retención en la fuente a operaciones en el sistema Bre-B podría modificar el acceso de pequeños negocios a servicios formales y cambiar el panorama de la bancarización, advirtió la presidenta ejecutiva de la Ccce, María Fernanda Quiñones

Nueva medida del Gobierno Petro

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - EN VIVO: ya lo gana el Verdolaga con gol de Marino Hinestroza

El Verdolaga será el local en una nueva edición del derbi antioqueño, en donde ambos clubes luchan por la parte más alta de la tabla de posiciones

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín

Mario Mendoza vuelve a lanzar su novela ‘Satanás’ y reflexionó sobre la psicología de la violencia: “Hoy es más vigente que nunca”

El escritor aseguró que la novela sigue siendo vigente porque refleja la psicología al límite y la capacidad humana para atrocidades inducidas por la presión social

Mario Mendoza vuelve a lanzar

EN VIVO|Así avanza la consulta del Pacto Histórico: conozca los boletines de la jornada

Iván Cepeda lidera la presidencial con más del 60% de los votos en los conteos parciales y Carolina Corcho completa la contienda; mientras se definen también las listas al Senado y la Cámara

EN VIVO|Así avanza la consulta

“Golden” de HUNTR/X sigue siendo de lo más popular del K-pop en Colombia en la plataforma de iTunes

Basándose en el número de descargas o compras digitales realizadas a través del sistema de Apple, el ranking de K-pop de iTunes está disponible para ser consultado a diario en 39 países, entre ellos Colombia

“Golden” de HUNTR/X sigue siendo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Coronel de la reserva activa del Ejército le envió mensaje desde Ucrania a Petro para combatir a los grupos armados ilegales en Colombia: “No son sicarios, asesinos ni mercenarios”

Petro destacó millonaria incautación de cocaína en la frontera con Ecuador e invitó a Trump a Colombia: “Veamos cómo se incauta cocaína sin matar gente”

Exalcalde de Medellín deberá testificar ante la JEP por la operación Orión: víctimas estarán presentes

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

ENTRETENIMIENTO

“Golden” de HUNTR/X sigue siendo

“Golden” de HUNTR/X sigue siendo de lo más popular del K-pop en Colombia en la plataforma de iTunes

Conoce las 10 películas favoritas de Netflix Colombia para disfrutar de una noche de maratón

‘Desafío Siglo XXI’: entre lágrimas, Juan reveló cómo la adicción al alcohol no lo dejó despedirse de un ser querido

Nicolás Arrieta es el primer participante confirmado para ‘La casa de los famosos Colombia 2026′

Una mujer denunció que fue víctima de un atraco en un exclusivo sector de Bogotá al interior de un bar con escopolamina

Deportes

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - EN VIVO: ya lo gana el Verdolaga con gol de Marino Hinestroza

Jugador del Tolima arremetió contra la prensa luego de vencer a Deportivo Cali: “En las victorias están muchos”

Alfonso Cañón, leyenda de Santa Fe, hizo fuerte reclamo a los jugadores tras derrota en el clásico: “Suden la camiseta”

Duras críticas a Wilmar Roldán tras ser designado para la semifinal de la Copa Libertadores entre Palmeiras vs. LDU de Quito

La revelación de David Mackalister sobre lo vivido durante su doble lesión de rodilla: “Tienes el miedo de no volver a pisar una cancha