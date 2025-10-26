Desmanes y protestas afectaron las consultas del Pacto Histórico en Tumaco y Arjona: esto se sabe

Elecciones - crédito Sergio Acero/Colprensa/@SALVARANM/X

Este domingo 26 de octubre de 2025, la quema y destrucción del material electoral en puestos de votación de Tumaco (Nariño) y Arjona (Bolívar) interrumpió la consulta del Pacto Histórico.

Las autoridades locales reportaron incidentes graves en dos regiones clave, que impidieron el desarrollo normal de la jornada electoral.

En el corregimiento de Rocha, perteneciente al municipio de Arjona en el norte de Bolívar, un grupo de habitantes irrumpió en la Institución Educativa donde se ubicaba el puesto de votación y destruyó todo el material dispuesto para la consulta.

En declaraciones a Caracol Radio, Javier Doria, secretario del Interior departamental, indicó que el suceso se generó porque la comunidad manifestó inconformidad con el Gobierno nacional frente a la falta de reparación de una vía.

“Un grupo de 15 a 20 personas ingresaron hasta el puesto de votación ubicado en el corregimiento de Rocha, que es del municipio de Arjona, y destruyeron el material electoral. En este momento ya todas las autoridades nos encontramos coordinando las acciones que vamos a ejercer frente a estas personas que han alterado la jornada del día de hoy”, aseguró Doria en declaraciones recogidas al citado medio.

En los videos compartidos en redes sociales se puede ver como los manifestantes incendiaron tarjetones y equipos cuando la jornada apenas iba a comenzar.

La vía que motiva la protesta conecta a Rocha con el casco urbano de Arjona y ha afectado, según vecinos, el acceso a servicios médicos, el transporte escolar y el abastecimiento de alimentos.

El registrador nacional, Hernán Penagos, afirmó a medios de comunicación que la quema del material electoral impidió realizar la consulta en ese punto, donde se contaba un censo de 2.530 personas habilitadas para votar en una sola mesa.

Autoridades no se han reportado capturas ni personas heridas en Arjona, aunque las autoridades revisan grabaciones realizadas por habitantes para identificar a los responsables de los daños.

Doria recalcó que están en proceso de coordinación “con las autoridades revisando las acciones que vamos a emprender” para judicializar a los responsables, informó Caracol Radio.

En Tumaco, en el departamento de Nariño, las consultas se vieron impactadas por la toma de la sede de la Registraduría local por parte de comunidades indígenas.

Según La FM, los manifestantes protestaron por los cambios de ubicación de mesas de votación implementados por las autoridades electorales, afectando principalmente a comunidades rurales y desplazando la participación de sectores más apartados. Exigieron explicaciones por parte de la Registraduría Nacional.

Adicionalmente, La FM informó que diversos puestos rurales del departamento de Santander fueron reubicados en cabeceras municipales, de acuerdo con lo reportado en más de 59 municipios, lo que generó inconformidades en otras regiones.

Las autoridades reforzaron la seguridad en los municipios afectados, mientras que la Registraduría y los gobiernos locales evalúan los daños y definen las medidas a tomar para restituir el derecho al voto a los ciudadanos afectados.

Hernán Penagos, registrador nacional, reconoció la presencia de incidentes relacionados con el orden público en Tumaco (Nariño), donde grupos indígenas se congregaron frente a la sede de la Registraduría para evitar el traslado de material electoral.

“Se llegó a un acuerdo con ellos, ya se resolvió y se firmó un acta”, manifestó Penagos a medios de comunicación.

Más temprano, la Policía Nacional de Colombia, en articulación con el Ejército Nacional, la Armada de Colombia, el Inpec y demás autoridades, desplegó para este 26 de octubre de 2025 un dispositivo de seguridad para acompañar el desarrollo de las consultas populares e interpartidistas, en las que se adoptan decisiones internas y se eligen representantes de partidos y movimientos políticos con miras a las elecciones presidenciales y legislativas de 2026.

