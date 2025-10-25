Crisis política: los bancos colombianos activan protocolos tras la inclusión de Petro en la Lista Clinton

La inclusión de Gustavo Petro en la Lista Clinton sacude el sistema financiero colombiano - crédito Asobancaria

El terremoto político que desató la inclusión del presidente Gustavo Petro en la Lista Clinton ya comenzó a sentirse en el sistema financiero colombiano. Horas después de conocerse la decisión del Gobierno de Estados Unidos, la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) confirmó que las entidades del país cumplirán estrictamente con la normativa internacional y con los protocolos que exige la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), encargada de administrar este listado.

La declaración fue difundida por Jonathan Malagón, presidente del gremio, a través de la red social X. En su publicación, el dirigente señaló que el sistema bancario nacional “cumplirá los estándares internacionales”. Además, precisó que “el sistema continuará actuando en concordancia con los derechos del consumidor financiero y la normativa local”, una frase que marca la postura institucional frente a un hecho que no solo tiene implicaciones políticas, también económicas y jurídicas.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Asobancaria confirma que la banca cumplirá estrictamente con la normativa internacional y los protocolos de la Ofac - crédito Asobancaria

La llamada Lista Clinton, controlada por la Ofac y subordinada al Departamento del Tesoro estadounidense, agrupa a personas, entidades y países vinculados con actividades como el lavado de activos, el narcotráfico o el financiamiento del terrorismo. La inclusión del mandatario colombiano, junto con la primera dama Verónica Alcocer, el ministro del Interior Armando Benedetti y el exdiputado Nicolás Petro Burgos, generó un efecto inmediato en el país, pues la banca está obligada a seguir los procedimientos de prevención y bloqueo definidos por las normas internacionales.

Aunque Asobancaria no entró en detalles sobre eventuales medidas específicas, su mensaje busca dejar claro que el sector financiero acatará las disposiciones internacionales sin vulnerar la legislación nacional. “El sector reitera su compromiso con el cumplimiento con los estándares internacionales. Al mismo tiempo, seguirá actuando en concordancia con los derechos del consumidor financiero, la normativa local y la jurisprudencia de la Corte Constitucional”, reiteró el comunicado oficial.

Entre las posibles consecuencias de esta decisión se encuentra el congelamiento de cuentas, la suspensión de operaciones y la restricción del acceso a productos financieros para las personas incluidas en la lista. En este caso, dichas medidas podrían extenderse al presidente Gustavo Petro, a su entorno familiar y al ministro Armando Benedetti. Aunque no existe una directriz inmediata del Gobierno colombiano, las entidades financieras deben aplicar los protocolos de monitoreo y cumplimiento que exige la Ofac para evitar sanciones internacionales.

El presidente Petro designa abogado en EE.UU. y reafirma sus diferencias con la administración norteamericana - crédito Europa Press

Desde Washington, el impacto político tampoco pasó inadvertido. El senador estadounidense Bernie Moreno reaccionó con un mensaje contundente dirigido al mandatario colombiano. En su cuenta de X escribió “FAFO”, acrónimo de la expresión inglesa “play around and find out”, que podría traducirse como “juega con fuego y verá las consecuencias”. Su publicación fue interpretada como una señal del endurecimiento del discurso en algunos sectores del Congreso de Estados Unidos frente al Gobierno de Petro.

El propio presidente colombiano también acudió a la misma red social para fijar su posición. En su mensaje confirmó quién será su abogado defensor en territorio estadounidense y reafirmó sus diferencias con la administración norteamericana. Aunque evitó confrontar directamente al Departamento del Tesoro, su tono evidenció la tensión diplomática que empieza a rodear el caso.

El impacto de la inclusión de Petro en la Lista Clinton abre interrogantes legales, financieros y diplomáticos para Colombia - crédito Reuters

La inclusión del jefe de Estado en la Lista Clinton supone un hecho inédito en la historia reciente de Colombia y abre interrogantes sobre las implicaciones legales, financieras y diplomáticas que podrían derivarse. Por ahora, la banca nacional se mantiene en modo preventivo, alineando sus protocolos de cumplimiento para responder a la situación sin vulnerar la normativa local ni los derechos de sus usuarios.

A casi tres décadas de su creación, la Lista Clinton sigue siendo un instrumento de poder financiero y político. Su alcance global ha demostrado que, más allá de los tribunales, también puede moldear relaciones diplomáticas y narrativas públicas.