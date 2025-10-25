Capturados tres ciudadanos que harían parte de una banda dedicada al hurto de celulares en Transmilenio

La Policía Nacional frustra el robo de celulares en TransMilenio y recupera dispositivos de alta gama - crédito Colprensa

En una rápida acción policial, fueron capturados tres ciudadanos —colombianos y extranjeros— señalados de integrar una banda dedicada al hurto de celulares en el sistema TransMilenio de Bogotá.

La intervención estuvo a cargo del grupo de transporte masivo de la Policía Nacional, que realizaba operativos de registro y control en distintas troncales del sistema cuando recibió una alerta por radio en la que indicaban que dentro de un bus articulado se había cometido un robo bajo la modalidad de “raponazo”.

Al llegar al punto indicado, varios usuarios informaron que cuatro personas habían aprovechado la congestión para arrebatar las pertenencias de dos pasajeros y luego huir utilizando rutas alternas dentro del sistema.

“La Policía Nacional, a través de los uniformados del grupo transporte Masivo, logró en las últimas horas la captura de tres personas por el delito de hurto. Mientras los uniformados adelantaban labores de registro y control, fueron alertados por la central de radio sobre el hurto al interior de un articulado. De manera inmediata, se trasladaron al lugar de los hechos y los usuarios manifiestan que cuatro hombres, mediante la modalidad de raponazo, hurtaron las pertenencias a dos personas que se encontraban en el articulado”, explicó la teniente coronel Maryam Moreno, comandante del grupo de transporte masivo Transmilenio.

El grupo de transporte masivo sorprende a banda de ladrones en pleno TransMilenio y evita un nuevo golpe - crédito MEBOG

Gracias a las cámaras de seguridad y a un seguimiento en tiempo real, los uniformados lograron identificar a los presuntos responsables y la persecución terminó en la estación Quinta Paredes, donde, en coordinación con unidades motorizadas, tres de los sospechosos fueron interceptados y capturados.

“Por medio del seguimiento a cámaras, se logra la identificación de los presuntos responsables, quienes tomaron dos rutas alternas en este sistema y en trabajo articulado con las reacciones motorizadas, fueron identificados, interceptados y capturados en la estación Quinta Paredes”, aseguró la teniente coronel Maryam Moreno.

Durante el procedimiento, la Policía les incautó dos celulares de alta gama, valorados en más de 7 millones de pesos, que habrían sido robados minutos antes. Además, uno de los detenidos cuenta con antecedentes por hurto, lo que refuerza la hipótesis de que se trataría de una organización dedicada a delinquir dentro del sistema de transporte público.

Los capturados, junto con los elementos recuperados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por los delitos que se les imputen.

Operativo relámpago en TransMilenio: tres capturados y celulares recuperados tras robo en bus articulado - crédito MEBOG

“Este procedimiento, y al efectuarse registro a personas, se les halló en su poder los celulares que habían sido hurtados momentos antes. Asimismo, una de estas personas presenta antecedentes por el delito de hurto. Los capturados y elementos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación", confirmó la teniente Moreno.

Balance de seguridad en TransMilenio

La Policía destacó que estos resultados hacen parte de los operativos permanentes para combatir el hurto en buses y estaciones. En lo que va del año 2025, las autoridades reportan:

1.768 personas capturadas por el delito de hurto.

Más de 1.293 celulares recuperados, muchos de ellos devueltos a sus propietarios.

“Es importante resaltar que en lo corrido del año 2025, se ha logrado la captura de más de mil setecientos sesenta y ocho personas por el delito de hurto en las diferentes estaciones y portales del Transmilerio y se ha logrado la recuperación de mil doscientos noventa y tres celulares“, puntualizó la comandante del grupo de transporte masivo Transmilenio.

Cayeron tres presuntos integrantes de banda dedicada al robo de celulares en TransMilenio - crédito MEBOG

Este nuevo golpe a la delincuencia en TransMilenio demuestra la importancia de las denuncias ciudadanas, el monitoreo por cámaras y la rápida respuesta policial; por eso, las autoridades hicieron un llamado a los usuarios para seguir reportando cualquier hecho sospechoso y evitar que estas bandas sigan afectando la seguridad del sistema.