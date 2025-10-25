Colombia

Capturados tres ciudadanos que harían parte de una banda dedicada al hurto de celulares en Transmilenio

Las personas fueron capturadas tras una persecución en la estación Quinta Paredes, donde la rápida acción policial permitió recuperar dos teléfonos robados

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

Guardar
La Policía Nacional frustra el
La Policía Nacional frustra el robo de celulares en TransMilenio y recupera dispositivos de alta gama - crédito Colprensa

En una rápida acción policial, fueron capturados tres ciudadanos —colombianos y extranjeros— señalados de integrar una banda dedicada al hurto de celulares en el sistema TransMilenio de Bogotá.

La intervención estuvo a cargo del grupo de transporte masivo de la Policía Nacional, que realizaba operativos de registro y control en distintas troncales del sistema cuando recibió una alerta por radio en la que indicaban que dentro de un bus articulado se había cometido un robo bajo la modalidad de “raponazo”.

Al llegar al punto indicado, varios usuarios informaron que cuatro personas habían aprovechado la congestión para arrebatar las pertenencias de dos pasajeros y luego huir utilizando rutas alternas dentro del sistema.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“La Policía Nacional, a través de los uniformados del grupo transporte Masivo, logró en las últimas horas la captura de tres personas por el delito de hurto. Mientras los uniformados adelantaban labores de registro y control, fueron alertados por la central de radio sobre el hurto al interior de un articulado. De manera inmediata, se trasladaron al lugar de los hechos y los usuarios manifiestan que cuatro hombres, mediante la modalidad de raponazo, hurtaron las pertenencias a dos personas que se encontraban en el articulado”, explicó la teniente coronel Maryam Moreno, comandante del grupo de transporte masivo Transmilenio.

El grupo de transporte masivo sorprende a banda de ladrones en pleno TransMilenio y evita un nuevo golpe - crédito MEBOG

Gracias a las cámaras de seguridad y a un seguimiento en tiempo real, los uniformados lograron identificar a los presuntos responsables y la persecución terminó en la estación Quinta Paredes, donde, en coordinación con unidades motorizadas, tres de los sospechosos fueron interceptados y capturados.

“Por medio del seguimiento a cámaras, se logra la identificación de los presuntos responsables, quienes tomaron dos rutas alternas en este sistema y en trabajo articulado con las reacciones motorizadas, fueron identificados, interceptados y capturados en la estación Quinta Paredes”, aseguró la teniente coronel Maryam Moreno.

Durante el procedimiento, la Policía les incautó dos celulares de alta gama, valorados en más de 7 millones de pesos, que habrían sido robados minutos antes. Además, uno de los detenidos cuenta con antecedentes por hurto, lo que refuerza la hipótesis de que se trataría de una organización dedicada a delinquir dentro del sistema de transporte público.

Los capturados, junto con los elementos recuperados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por los delitos que se les imputen.

Operativo relámpago en TransMilenio: tres capturados y celulares recuperados tras robo en bus articulado - crédito MEBOG

Este procedimiento, y al efectuarse registro a personas, se les halló en su poder los celulares que habían sido hurtados momentos antes. Asimismo, una de estas personas presenta antecedentes por el delito de hurto. Los capturados y elementos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación", confirmó la teniente Moreno.

Balance de seguridad en TransMilenio

La Policía destacó que estos resultados hacen parte de los operativos permanentes para combatir el hurto en buses y estaciones. En lo que va del año 2025, las autoridades reportan:

  • 1.768 personas capturadas por el delito de hurto.
  • Más de 1.293 celulares recuperados, muchos de ellos devueltos a sus propietarios.

“Es importante resaltar que en lo corrido del año 2025, se ha logrado la captura de más de mil setecientos sesenta y ocho personas por el delito de hurto en las diferentes estaciones y portales del Transmilerio y se ha logrado la recuperación de mil doscientos noventa y tres celulares“, puntualizó la comandante del grupo de transporte masivo Transmilenio.

Cayeron tres presuntos integrantes de
Cayeron tres presuntos integrantes de banda dedicada al robo de celulares en TransMilenio - crédito MEBOG

Este nuevo golpe a la delincuencia en TransMilenio demuestra la importancia de las denuncias ciudadanas, el monitoreo por cámaras y la rápida respuesta policial; por eso, las autoridades hicieron un llamado a los usuarios para seguir reportando cualquier hecho sospechoso y evitar que estas bandas sigan afectando la seguridad del sistema.

Temas Relacionados

Seguridad BogotáCapturados estación Quinta ParedesRoba celulares BogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Prosperidad Social advierte ‘cambiazo’ en la forma de pagar Renta Ciudadana, Colombia Mayor y otro subsidios: podrían perder el beneficio

Un nuevo requisito obligará a quienes reciben apoyos económicos a cumplir con un requisito que ayudará a mejorar la transparencia en la distribución de fondos sociales

Prosperidad Social advierte ‘cambiazo’ en

Resultados Lotería El Dorado Mañana: números ganadores 25 de octubre

Infobae Colombia te comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Resultados Lotería El Dorado Mañana:

Santa Fe vs. Millonarios EN VIVO, fecha 17 de la Liga BetPlay, se juega el clásico capitalino por un cupo a los 8

En la edición número 324 del clásico de la capital, rojos y azules buscarán sumar los tres puntos con urgencia para clasificar a las finales de Navidad

Santa Fe vs. Millonarios EN VIVO,

El mejor amigo de Aida Victoria Merlano también se pronunció en contra de Juan David Tejada y le sacó hasta pruebas con las que lo dejó mal parado

Diego Camacho se metió de lleno en la polémica, desmintiendo punto por punto las declaraciones de Tejada y prometiendo pruebas que podrían cambiar la percepción de esta mediática ruptura

El mejor amigo de Aida

Juan Fernando Quintero tuvo tensa discusión con Marcelo Gallardo en la eliminación de River Plate en la Copa Argentina

La eliminación ante Independiente Rivadavia expuso un ambiente de presión en el vestuario millonario, evidenciado por el fuerte cruce

Juan Fernando Quintero tuvo tensa
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Coronel de la reserva activa del Ejército le envió mensaje desde Ucrania a Petro para combatir a los grupos armados ilegales en Colombia: “No son sicarios, asesinos ni mercenarios”

Petro destacó millonaria incautación de cocaína en la frontera con Ecuador e invitó a Trump a Colombia: “Veamos cómo se incauta cocaína sin matar gente”

Exalcalde de Medellín deberá testificar ante la JEP por la operación Orión: víctimas estarán presentes

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

ENTRETENIMIENTO

El mejor amigo de Aida

El mejor amigo de Aida Victoria Merlano también se pronunció en contra de Juan David Tejada y le sacó hasta pruebas con las que lo dejó mal parado

La Toxi Costeña muestra nuevos retoques en su rostro y anuncia más procedimientos estéticos: así luce ahora

Aspirantes a ‘La casa de los famosos′ revelaron sus estrategias para quedarse con el cupo: “Con hambre y con sueño”

El esperado regreso de Anuel AA a Bogotá: luces, música y polémica en la noche del 24 de octubre

Jessi Uribe habló sobre sus planes de volver a ser padres con Paola Jara

Deportes

Santa Fe vs. Millonarios EN VIVO,

Santa Fe vs. Millonarios EN VIVO, fecha 17 de la Liga BetPlay, se juega el clásico capitalino por un cupo a los 8

Juan Fernando Quintero tuvo tensa discusión con Marcelo Gallardo en la eliminación de River Plate en la Copa Argentina

Bayern Múnich de Luis Díaz aplastó por 3-0 al Borussia Mönchengladbach, y sigue como líder en la Bundesliga

Sebastián Villa fue el protagonista en la clasificación de Independiente Rivadavia a la final de la Copa Argentina tras eliminar a River

Colombia venció a Corea del Sur con la mínima diferencia y se instaló en la siguiente fase del mundial Femenino Sub 17