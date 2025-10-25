Colombia

Ana del Castillo perdió un diente tras comer un dulce típico, su reacción conquistó las redes

La cantante vallenata compartió con sus seguidores el divertido momento en el que, al morder un bocadillo de jengibre con panela, terminó exhibiendo el diente que se le desprendió durante una transmisión en Instagram

Por Juan David Botia Méndez

El dulce colombiano que le costó un diente a Ana del Castillo y la volvió viral - crédito @@anadelcastilloj/Instagram

La cantante colombiana Ana del Castillo volvió a ser tendencia en redes sociales tras compartir con sus seguidores un episodio inusual y humorístico vinculado a uno de los dulces tradicionales del país.

Según relató la artista, durante una transmisión en su cuenta de Instagram, perdió un diente al morder un pequeño dulce de jengibre con panela, acción que mostró entre risas a quienes la seguían en ese momento.

Ana del Castillo, cuyo nombre completo es Ana María Cecilia Maireth del Castillo Jiménez, es originaria de Valledupar y ha consolidado su carrera como una de las principales exponentes de la nueva generación femenina en el género vallenato. Su potente voz y carisma la han colocado en un lugar destacado dentro de la música colombiana, y su popularidad se refleja tanto en los escenarios como en su presencia digital.

“Buenas noches, no aguanto más, yo compré uno de esos dulces de panela en la tienda, y haya pasado una situación así como yo, mordí el dulce y me quedó el diente ahí, miren, tu mueca favorita del vallenato”, dijo Ana a manera de burla mientras enseño que perdió una de las carillas inferiores al morder el dulce.

Ana del Castillo perdió un
Ana del Castillo perdió un diente - crédito @anadelcastilloj/Instagram

La situación tuvo un eco inmediato en las plataformas sociales, donde los internautas no tardaron en reaccionar al video, viralizándolo junto a toda clase de comentarios. Entre las respuestas se pueden leer frases como: “Cada vez más se acerca más a Diome”, “Ay noooo, como quisiera una Ana del Castillo en la casa de los famosos para verla y me haga reír con las cosas que solo le suceden a ella”, “Parce Ana es lo máximo... patrimonio cultural de Colombia”.

Más allá de episodios como el reciente con el dulce típico colombiano, Ana del Castillo ha enfrentado situaciones complejas a raíz de su exposición pública. En distintas ocasiones, la cantante se ha visto involucrada en polémicas, algunas vinculadas al consumo excesivo de alcohol.

La propia artista confesó que su gusto por esta bebida terminó convirtiéndose en una adicción, con duras consecuencias para su vida personal y profesional. Uno de los momentos que marcó un antes y un después en su trayectoria fue el accidente automovilístico que sufrió, tras el cual permaneció entubada durante varios días.

La cantante perdió un diente al morder un dulce duro y se burló del momento en redes sociales - crédito @anadelcastilloj/ Instagram

Las secuelas del accidente la llevaron a replantear su relación con el alcohol. Según narró en el pódcast La Sala de Laura Acuña, los médicos le advirtieron que no podría cantar durante seis meses.

Del Castillo recordó: “Si me dejaba cantar en tres meses, yo dejaría de tomar durante seis. A los dos meses y medio ya estaba cantando”. Este compromiso se transformó en una etapa decisiva, ya que solo hasta el año 2022 decidió abandonar por completo el consumo de alcohol. Ana explicó que esta decisión también obedeció a lo que describió como una “maldición generacional” presente en su familia, con antecedentes de alcoholismo por parte de su padre y hermanos.

Ana del Castillo enfrenta agresión antes de un concierto y recibe respaldo masivo de sus seguidores

La cantante, reconocida como ‘La Bomba Sexy’ y considerada una de las figuras más influyentes del vallenato en la actualidad, fue víctima de una agresión cuando un asistente le arrojó cerveza justo antes de subir al escenario.

El hecho ocurrió mientras Ana del Castillo se preparaba para su presentación. Un individuo, cuya identidad no fue revelada, lanzó cerveza sobre la artista, lo que provocó una reacción inmediata de su parte. En las imágenes difundidas en redes sociales, se observa cómo el líquido cae sobre la cantante, quien respondió de manera enérgica y confrontó verbalmente al responsable. Posteriormente, tomó el micrófono y reprochó públicamente la actitud del agresor, quien, de acuerdo con la información disponible, no mostró señales de arrepentimiento.

Así fue el incómodo momento que vivió la cantante cuando le cayó cerveza en la cara - crédito @televallenato/ Instagram

A pesar del incidente, Ana del Castillo decidió continuar con su presentación y subió a la tarima, recibiendo muestras de solidaridad tanto del público presente como de sus seguidores en plataformas digitales.

Inteligencia artificial en época de

Colombiano detenido por agentes de

Abogado de Petro anunció las

Con inversión millonaria revivirán el

Las recomendaciones que emitió el
