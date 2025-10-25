Colombia

Abelardo de la Espriella pidió a Elon Musk suspender la verificación de la cuenta de X de Petro por inclusión en la Lista Clinton

El abogado aseguró que mantener la insignia azul del mandatario podría derivar en sanciones para la empresa

Carol Salazar

Por Carol Salazar

Abelardo de la Espriella aseguró
Abelardo de la Espriella aseguró que Gustavo Petro ha violado las políticas de X - crédito @delaespriella_style/Instagram - Presidencia

Luego de la inclusión del presidente Gustavo Petro en la Lista Clinton, de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el país político colombiano reaccionó. Mientras algunos funcionarios y congresistas rechazaron las sanciones impuestas al jefe de Estado, otros líderes políticos se pronunciaron en favor de la postura del Gobierno norteamericano.

El precandidato presidencial Abelardo de la Espriella es una de las personas que respaldó la decisión del Departamento del Tesoro y pidió que se tomen otras medidas en contra del primer mandatario colombiano.

A través de su cuenta de X, compartió una carta dirigida a Elon Musk, director ejecutivo de X Corp, solicitando la suspensión inmediata de la verificación de la cuenta oficial del mandatario en la plataforma.

El abogado advirtió a Elon
El abogado advirtió a Elon Musk sobre un daño reputacional en X si se permite que Petro tenga una cuenta verificada - crédito Patrick Pleul/Reuters

En la misiva, De la Espriella explicó que la inclusión de Petro en la mencionada lista, que es un instrumento para combatir el narcotráfico internacional y el lavado de dinero, constituye un hecho de “extrema gravedad”. Esto, a su juicio, reforzaría la urgencia de que la empresa adopte medidas inmediatas, puesto que, desde su perspectiva, Petro también ha violado las políticas de la red social.

Aseguró que las políticas de X, en particular las relativas a X Premium y Verified Organizations, prohíben de manera explícita que personas o entidades sancionadas por la Ofac adquieran o mantengan una suscripción que otorgue verificación —el conocido “check azul o dorado”— en la plataforma.

No puedes comprar X Premium si eres una persona con la que X no puede tener tratos bajo las leyes de sanciones económicas de EE. UU.”, precisa la normativa, citada por el abogado.

El presidente Petro, parte de
El presidente Petro, parte de su familia y el ministro Armando Benedetti fueron incluidos en la Lista Clinton - crédito Office of Foreign Assets Control

Según detalló, Petro estaría inhabilitado para conservar una cuenta verificada, ya que su inclusión en la lista impide a empresas estadounidenses, como X Corp, realizar transacciones financieras o prestar servicios a personas sancionadas, incluyendo la provisión de suscripciones pagas.

De la Espriella advirtió que, al procesar pagos de aproximadamente 8 dólares mensuales o más por la suscripción de X Premium de Petro, la compañía podría estar incurriendo en una violación de las regulaciones de sanciones económicas de Estados Unidos, lo que la expondría a posibles sanciones civiles o penales por parte del Departamento del Tesoro.

Por otro lado, el profesional en Derecho recordó que en una comunicación anterior, ya había expuesto que la verificación de la cuenta de Petro generaba inquietudes sobre el cumplimiento de las políticas de la red social, debido a su historial de declaraciones públicas que, según diversos sectores, podrían incitar a la polarización o infringir los estándares de conducta de X.

Abelardo de la Espriella recordó
Abelardo de la Espriella recordó que hay sectores que señalan a Petro de generar polarización en X - crédito Unsplash

Ahora, con la inclusión en la lista Ofac, se configura una violación aún más grave”, precisó.

Para sustentar su punto, indicó que hay informes del Tech Transparency Project (2024–2025), que han documentado casos de cuentas verificadas pertenecientes a sancionados por la Ofac. Entre las personas y entidades que aparecen en los documentos están algunos líderes de Hezbollah, hutíes y bancos rusos.

Teniendo en cuenta esa realidad, aseguró que la verificación de la cuenta de Petro, pese a su estatus actual de sancionado por el Gobierno de Estados Unidos, afecta la credibilidad de X como plataforma comprometida con la autenticidad y el cumplimiento normativo.

“Permitir que una figura pública de la relevancia del señor Petro mantenga una cuenta verificada, a pesar de su inclusión en la lista SDN, constituye un precedente peligroso y una potencial violación de las leyes estadounidenses, además de un incumplimiento de las políticas internas de X”, aclaró.

De la Espriella advirtió que
De la Espriella advirtió que mantener la cuenta verificada de Petro en X podría implicar una violación a las leyes estadounidenses - crédito Luisa González/Reuters

Las tres peticiones del abogado

En consecuencia, De la Espriella solicitó a Elon Musk tres acciones concretas:

  • Suspender la verificación de la cuenta @petrogustavo en X.
  • Abrir una investigación interna sobre cómo se permitió que una persona incluida en la lista tuviera una suscripción.
  • Publicar un comunicado explicando las medidas adoptadas para garantizar el cumplimiento de las sanciones de la Ofac.

“Me permito recordarle que, de no tomarse medidas, los ciudadanos representados por este despacho evaluaremos las instancias legales pertinentes, incluyendo la notificación a las autoridades competentes en los Estados Unidos”, concluyó.

