Nicolás Arrieta confiesa que su crisis económica lo llevó a aceptar participar en ‘La casa de los famosos Colombia’: “La cagué, me tiré toda mi vida”

La dura confesión de Nicolás Arrieta: adicciones, depresión y su renacer en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @nicolasarrieta/Instagram

El creador de contenido bogotano Nicolás Arrieta sorprendió a sus seguidores durante una transmisión en vivo en su perfil de Tiktok, porque habló sin filtros sobre la difícil situación económica y personal que enfrenta.

En medio de la conversación, confirmó que uno de los motivos principales por los que aceptó ingresar al reality La casa de los famosos Colombia es la crisis financiera que atraviesa desde hace varios meses.

“Yo antes tenía joyas, carros, motos. No joda, perdí todo, y por eso me estoy metiendo a La casa de los famosos, ya nos llevó el que nos trajo”, confesó Arrieta, que además aseguró que su actual realidad dista mucho del estilo de vida que había mostrado en redes años atrás y que está tratando de recuperarse, no solo emocionalmente y personalmente, sino también económicamente.

El influencer explicó que ingresar al programa representa una oportunidad para recuperarse financieramente, porque ha perdido todas sus pertenencias y estabilidad económica, así su permanencia sea breve dentro del programa, pues entiende que depende de la votación del público, incluidas las mujeres adultas que no están acostumbradas a su estilo.

Nicolás Arrieta rompe el silencio sobre su bancarrota y apuesta todo a 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @nicolasarrieta/Instagram

“¿Qué voy a hacer con las señoras que me van a querer sacar de La casa de los famosos? No, pues no puedo hacer nada... si me sacan, me sacan, pero ya con estar una semana es ganancia, es plata, con eso me desvaro”, expresó Arrieta, dejando claro que el aspecto financiero fue determinante en su decisión.

“Estoy en bancarrota”: Nicolás Arrieta confiesa su vida financiera de la actualidad

En medio de su sinceridad, Arrieta no dudó en reconocer que se encuentra atravesando uno de los momentos más duros de su vida.

Sin embargo, durante la entrevista un internauta le expresó que dudaba de que no tuviera dinero y que solo sería una estrategia para que el público vote por él para ingresar al programa de convivencia del Canal RCN.

“En serio, estoy en bancarrota, yo lo he dicho, marica, la cagué, me tiré toda mi vida por estar metido en las drogas”, afirmó Nicolás Arrieta, señalando que sus adicciones, junto con problemas de salud mental, fueron detonantes de su caída y que ahora en medio de su recuperación, está buscando nuevos proyectos.

En ese momento relató que estuvo internado en una clínica psiquiátrica durante un mes y medio y que este 2025 ha estado enfocado en recuperarse.

Nicolás Arrieta revela su crisis y apuesta por La casa de los famosos - crédito @yonosoyturk02/tiktok

“He tratado todo este año de salir de la depresión, obviamente me dio una depresión terrible. Estuve semanas que no me podía parar de la cama”, contó con franqueza, explicando que por esta razón dejó de hacer videos y transmisiones en vivo.

Arrieta también detalló que, además de los problemas personales, enfrentó múltiples pérdidas materiales en medio de las crisis que tuvo cuando el consumo de sustancias psicoactivas eran un problema en su vida.

“Por eso perdí todo, marica. Mi cámara se me rompió, se me cayó el techo encima, se me cayó al piso, me llevó el que nos trajo”, comentó, entre risas, recordando lo que tuvo que atravesar.

A pesar de lo anterior, el influencer aseguró que está intentando reconstruir su vida, y ve en La casa de los famosos Colombia una oportunidad no solo económica, sino también emocional, para renacer frente al público que lo ha acompañado durante años.

Nicolás Arrieta espera ingresar a 'La casa de los famosos Colombia 3' - crédito Jesús Avilés/Infobae

Sus declaraciones rápidamente se difundieron en redes sociales, despertando mensajes de apoyo, preocupación y reflexión.

Muchos usuarios destacaron su valentía al hablar abiertamente sobre la situación, las adicciones y las consecuencias que estas pueden tener en la vida personal y profesional.

Por ahora, la expectativa se centra en cómo será su participación dentro del reality y si esta experiencia representará el comienzo de una nueva etapa para Nicolás Arrieta.