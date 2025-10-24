Colombia

Nicolás Arrieta confiesa que su crisis económica lo llevó a aceptar participar en ‘La casa de los famosos Colombia’: “La cagué, me tiré toda mi vida”

El creador de contenido colombiano reveló que su participación en el ‘reality’ es una apuesta para recuperarse luego de perder sus bienes materiales y enfrentar problemas personales

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

Guardar
La dura confesión de Nicolás
La dura confesión de Nicolás Arrieta: adicciones, depresión y su renacer en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @nicolasarrieta/Instagram

El creador de contenido bogotano Nicolás Arrieta sorprendió a sus seguidores durante una transmisión en vivo en su perfil de Tiktok, porque habló sin filtros sobre la difícil situación económica y personal que enfrenta.

En medio de la conversación, confirmó que uno de los motivos principales por los que aceptó ingresar al reality La casa de los famosos Colombia es la crisis financiera que atraviesa desde hace varios meses.

Yo antes tenía joyas, carros, motos. No joda, perdí todo, y por eso me estoy metiendo a La casa de los famosos, ya nos llevó el que nos trajo”, confesó Arrieta, que además aseguró que su actual realidad dista mucho del estilo de vida que había mostrado en redes años atrás y que está tratando de recuperarse, no solo emocionalmente y personalmente, sino también económicamente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El influencer explicó que ingresar al programa representa una oportunidad para recuperarse financieramente, porque ha perdido todas sus pertenencias y estabilidad económica, así su permanencia sea breve dentro del programa, pues entiende que depende de la votación del público, incluidas las mujeres adultas que no están acostumbradas a su estilo.

Nicolás Arrieta rompe el silencio
Nicolás Arrieta rompe el silencio sobre su bancarrota y apuesta todo a 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @nicolasarrieta/Instagram

¿Qué voy a hacer con las señoras que me van a querer sacar de La casa de los famosos? No, pues no puedo hacer nada... si me sacan, me sacan, pero ya con estar una semana es ganancia, es plata, con eso me desvaro”, expresó Arrieta, dejando claro que el aspecto financiero fue determinante en su decisión.

“Estoy en bancarrota”: Nicolás Arrieta confiesa su vida financiera de la actualidad

En medio de su sinceridad, Arrieta no dudó en reconocer que se encuentra atravesando uno de los momentos más duros de su vida.

Sin embargo, durante la entrevista un internauta le expresó que dudaba de que no tuviera dinero y que solo sería una estrategia para que el público vote por él para ingresar al programa de convivencia del Canal RCN.

En serio, estoy en bancarrota, yo lo he dicho, marica, la cagué, me tiré toda mi vida por estar metido en las drogas”, afirmó Nicolás Arrieta, señalando que sus adicciones, junto con problemas de salud mental, fueron detonantes de su caída y que ahora en medio de su recuperación, está buscando nuevos proyectos.

En ese momento relató que estuvo internado en una clínica psiquiátrica durante un mes y medio y que este 2025 ha estado enfocado en recuperarse.

Nicolás Arrieta revela su crisis y apuesta por La casa de los famosos - crédito @yonosoyturk02/tiktok

He tratado todo este año de salir de la depresión, obviamente me dio una depresión terrible. Estuve semanas que no me podía parar de la cama”, contó con franqueza, explicando que por esta razón dejó de hacer videos y transmisiones en vivo.

Arrieta también detalló que, además de los problemas personales, enfrentó múltiples pérdidas materiales en medio de las crisis que tuvo cuando el consumo de sustancias psicoactivas eran un problema en su vida.

Por eso perdí todo, marica. Mi cámara se me rompió, se me cayó el techo encima, se me cayó al piso, me llevó el que nos trajo”, comentó, entre risas, recordando lo que tuvo que atravesar.

A pesar de lo anterior, el influencer aseguró que está intentando reconstruir su vida, y ve en La casa de los famosos Colombia una oportunidad no solo económica, sino también emocional, para renacer frente al público que lo ha acompañado durante años.

Nicolás Arrieta espera ingresar a
Nicolás Arrieta espera ingresar a 'La casa de los famosos Colombia 3' - crédito Jesús Avilés/Infobae

Sus declaraciones rápidamente se difundieron en redes sociales, despertando mensajes de apoyo, preocupación y reflexión.

Muchos usuarios destacaron su valentía al hablar abiertamente sobre la situación, las adicciones y las consecuencias que estas pueden tener en la vida personal y profesional.

Por ahora, la expectativa se centra en cómo será su participación dentro del reality y si esta experiencia representará el comienzo de una nueva etapa para Nicolás Arrieta.

Temas Relacionados

Nicolás ArrietaLa casa de los famosos ColombiaAspirantes La casa de los famosos ColombiaVotos La casa de los famosos ColombiaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Kika Nieto confesó que tiene un ácaro viviendo en su ojo y habló del problema ocular que le causó: “Asqueroso”

La creadora de contenido colombiana compartió con sus fanáticos detalles sobre la afección ocular que la ha afectado durante semanas y aconsejó consultar a especialistas ante síntomas similares

Kika Nieto confesó que tiene

Cuántos pesos colombianos cuesta un euro hoy viernes 24 de octubre

En Europa, los mercados se mantuvieron cerca de máximos históricos, aunque con cautela ante los resultados corporativos y la volatilidad del crudo

Cuántos pesos colombianos cuesta un

Así está la lista de futbolistas colombianos devaluados en el 2025, según Transfermarkt

El portal especializado en el mercado de fichajes y valores de jugadores, publicó la última actualización de precios de los futbolistas: hay varias novedades

Así está la lista de

Mientras Gobierno convoca a marchas, este viernes 24 de octubre sube el precio de la gasolina y el Acpm: cuánto es el incremento

La Comisión de Regulación de Energía, Gas y Combustibles (Creg) confirmó el incremento a través de una circular: en Bogotá, el galón de gasolina quedó en 16.393 pesos

Mientras Gobierno convoca a marchas,

Dólar se contrae frente al peso en Colombia hoy 24 de octubre: cuál es su precio esta mañana

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar se contrae frente al
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Petro destacó millonaria incautación de

Petro destacó millonaria incautación de cocaína en la frontera con Ecuador e invitó a Trump a Colombia: “Veamos cómo se incauta cocaína sin matar gente”

Exalcalde de Medellín deberá testificar ante la JEP por la operación Orión: víctimas estarán presentes

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

Ejército asestó duro golpe a las disidencias de Iván Mordisco: millonario cargamento de marihuana fue incautado en carreteras del Huila

Los Shottas niega haber amenazado con matar al contralor de Buenaventura, pese a que existe un audio con la advertencia: “Ojo pues, objetivo militar”

ENTRETENIMIENTO

Kika Nieto confesó que tiene

Kika Nieto confesó que tiene un ácaro viviendo en su ojo y habló del problema ocular que le causó: “Asqueroso”

Cony Camelo respalda afirmaciones de Gustavo Petro y genera debate por polémica con Donald Trump: “Muy ingenuo el que piense lo contrario”

Karina García reveló que le preguntó a ChatGPT cómo prepararse para la pelea de ‘Stream Fighters’ contra Karely Ruiz: “Me morí y reviví”

Aida Victoria Merlano filtró impactantes chats que involucran al “agropecuario”, su expareja y padre de su hijo: “Te ganaste que te aborrezca”

Karol G abrió la lista de colombianos triunfadores en los premios Billboard de la Música Latina 2025: conozca a los ganadores

Deportes

James Rodríguez se molestó por

James Rodríguez se molestó por ser remplazado en el partido que perdió el Club León contra Atlás reveló la prensa mexicana: “No le gustó para nada”

El ciclista colombiano Kevin Quintero sufrió fuerte caída en el Mundial de Pista: perdió el podio y abandonó la carrera

Tras el regreso de Jhon Durán con el Fenerbahçe por Europa League, la prensa turca reaccionó: “El mayor problema será su delantera”

Choque decisivo en la Liga BetPlay: hora y dónde ver América de Cali vs. Junior de Barranquilla

Jeison Medina fue protagonista en la goleada de Liga de Quito a Palmeiras en las semifinales de la Copa Libertadores