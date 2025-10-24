Colombia

Las 10 mejores series de HBO Max Colombia para maratonear el fin de semana

Estas son las producciones más vistas el día de hoy dentro de la plataforma con opciones que van de lo absurdo y divertido a lo dramático

Por Miriam Estrella

Task se encuentra dentro de las series más vistas de HBO Max Colombia.

El interés de los suscriptores en las plataformas de streaming cambia constantemente, y esto ha hecho que HBO Max se posicione como una de las aplicaciones de servicio virtual más vistas de Colombia. Gracias a la diversificación de su catálogo que incluye proyectos como películas, documentales y series originales.

En las últimas semanas, algunas producciones se han posicionado dentro de los primeros lugares en los rankings nacionales, lo que les ha permitido tener una popularidad alta dentro de las redes sociales en donde los comentarios, reseñas y opiniones del público no se hacen esperar.

A continuación, te presentamos el top 10 de las series más vistas en los últimos días de octubre en HBO Max. Si estás buscando algo que ver para maratonear el fin de semana, esta guía te ayudará a identificar lo que está en tendencia dentro de la plataforma.

Las 10 series más vistas en HBO Max

Una serie con un desarrollo que va de lo absurdo a lo cómico.

El maravilloso y extraño mundo de Gumball

Una caricatura donde la vida familiar llega a ser un poco peculiar y las leyes de realidad diversas y flexibles. Un humor surrealista y giros inesperados son los que llevan a Gumball el gato azul que se enfrenta a situaciones absurdas y cómicas.

Tarea

Un agente del FBI lidera un equipo especial en Filadelfia que busca atrapar a un grupo de ladrones que han estado cometiendo robos violentos liderados por un hombre de familia.

Hora de aventuras: Fionna y Cake

Fionna y Cake, con la ayuda del antiguo Rey Helado, Simon Petrikov, se embarcan en una aventura multiverso y un viaje de autodescubrimiento. Mientras tanto, un nuevo y poderoso antagonista, decidido a rastrearlos y borrarlos de la existencia, acecha en las sombras.

Metal retorcido

A un forastero charlatán sin recuerdos de su pasado se le ofrece la oportunidad de una vida mejor, pero solo si logra entregar con éxito un misterioso paquete a través de un páramo postapocalíptico.

Bahar

Bahar es una madre de familia que tras un pronóstico donde le dicen que le queda poco tiempo de vida, decide completar la residencia médica que dejó 20 años atrás. Su reconstrucción personal la lleva a enfrentar problemas familiares y de pareja.

Peacemaker

Un superhéroe/supervillano que está obsesionado con la paz mundial sin importar a cuantas personas tenga que matar. Después de un suceso que marca todo, descubre que hay un precio para obtener su libertad.

Amigos sonrientes

Una pequeña empresa que se dedica a llevar felicidad al mundo, recibe una solicitud diferente: tienen que hacer sonreír a un pequeño niño infeliz, pero la tarea no es tan fácil.

Mentes brillantes

Un neurólogo revolucionario y su equipo de pasantes exploran la mente humana, mientras analizan sus relaciones personales y salud mental.

¿Quién mató a nuestra hija?

El documental se centra en la desaparición, asesinato y el posterior hallazgo del cuerpo de Debanhi Escobar, retratando cómo su familia enfrenta la impunidad y la burocracia en su lucha por respuestas.

El documental explora todas las irregularidades que hubo durante la desaparición de la adolescente Debanhi Escobar en Monterrey en el año 2022.

La favorita 1922

En el año 1922 Elena Malvonte, escapa de su tóxico matrimonio y se esconde en un restaurante abandonado de Madrid. Junta un equipo de trabajo para salir adelante pero se da cuenta que se necesita de mucho más.

La diversificación de contenidos de HBO Max

La plataforma de streaming ha incrementado la oferta de títulos y géneros para innovar los contenidos dentro de su catálogo. Este tipo de iniciativas en los servicios audiovisuales ayuda a enfocar materiales para distintas comunidades y públicos, haciendo que más gente descargue y pague una suscripción para ver películas y series.

Una de las características principales que tiene la aplicación es que los títulos se pueden descargar para poder verlos en cualquier momento y lugar sin necesidad de estar conectado a internet, además de ofrecer varios perfiles para que puedas ver de manera simultánea el contenido con tu familia o amigos.

Géneros como drama, acción, comedia, terror, fantasía y ciencia ficción lideran mes a mes los rankings nacionales de Colombia, creando una necesidad de encontrar nuevos títulos con historias y narrativas diferentes para poder disfrutar de algo nuevo.

