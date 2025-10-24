Cineamtográfico robo a carro de valores en Manizales: ladrones le prendieron fuego a una puerta y no se llevaron toda la plata

La escena, luego de que las autoridades llegaran a verificar los hechos - crédito redes sociales/X

La Policía Metropolitana de Manizales investiga la incineración y el posible hurto de un vehículo destinado al transporte de valores en el centro de la capital caldense durante la noche del jueves, 23 de octubre de 2025, según un comunicado oficial de la institución.

Los hechos se reportaron hacia las 8:40 p. m., cuando la línea de emergencias 123 recibió la alerta sobre un incendio en un parqueadero, cerca del reconocido Parque Caldas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con el comunicado, una patrulla acudió al lugar y encontró una camioneta utilizada para el traslado de valores, que presentaba humo en su parte trasera.

Según informó la Policía Nacional, el personal de la empresa transportadora manifestó que el vehículo había sido estacionado y dejado encendido en la bahía del Parque Caldas para realizar un procedimiento de recaudo. Al regresar, los trabajadores descubrieron que el automotor ya no se encontraba en el sitio.

TC Mauricio Davila Sanchez se pronunció sobre el hurto del carro de valores en Manizales - crédito Policía Nacional

El teniente coronel Mauricio Dávila Sánchez informó que “algunas personas pensaron que era que el vehículo se estaba incendiando y no, estaban tratando de abrir una de sus bóvedas internas”.

La policía confirmó que verificó que la puerta trasera del vehículo había sido violentada, aparentemente con soplete. Al revisar el interior, hallaron una caja fuerte con la mayor parte del dinero recaudado. No obstante, el comunicado aclaró que continúa la investigación para determinar el monto total sustraído, correspondiente a lo que se hallaba fuera de la caja de seguridad.

“Se pensó si era que se había cometido algún tipo de infracción de tránsito y si lo habían inmovilizado”, agregó el uniformado.

Comunicado oficial de la Policía sobre el hurto del carro de valores - crédito Policía Nacional

Con el fin de esclarecer los hechos, la Policía Metropolitana y la Alcaldía de Manizales conformaron un equipo especializado en investigación criminal. Su labor consiste en recolectar pruebas y evidencias que permitan establecer las circunstancias del incidente y lograr la identificación y captura de los responsables.

Sospechan de los empleados de la empresa de transporte de valores

De acuerdo con el relato policial, los funcionarios descendieron, dejaron la camioneta encendida, sin seguros y con las llaves puestas, lo que habría facilitado que una tercera persona accediera al automotor y lo trasladara hasta el Parque Caldas.

La investigación sigue abierta, pues el parqueadero donde fue hallado el vehículo permanecía cerrado al público después de las 7:00 p.m, y fue e las 8:40 de la noche que la Policía recibió el reporte de un vehículo incinerado en el interior del lugar, según lo reportado por las autoridades.

En esta zona fue hallada la camioneta transportadora de valores - crédito Google Maps

Al llegar, los uniformados encontraron la camioneta con humo en el costado izquierdo, donde se ubican las compuertas de las bóvedas de dinero.

Las autoridades ofrecieron más declaraciones a Blu Radio, y dijo que los delincuentes lograron huir con una parte indeterminada del efectivo que se transportaba. De acuerdo con el coronel Dávila, los responsables habrían utilizado herramientas como pulidoras para vulnerar la caja fuerte, lo que provocó el conato de incendio dentro del vehículo.

El coronel Dave Anderson Figueroa precisó en diálogo con el medio que la investigación prioriza la hipótesis de complicidad interna debido a la facilidad para acceder al automotor y el manejo de información privilegiada. Las autoridades revisan cámaras de seguridad, peajes y adelantan entrevistas a testigos para establecer la ruta de escape y la identidad de los involucrados.

Policía de Manizales captura a hombre por delitos sexuales y violencia intrafamiliar en Risaralda

De manera paralela, se conoció que la Policía Metropolitana de Manizales realizó la captura de un hombre de 41 años, conocido como “Duber”, por delitos de acceso carnal violento, demanda de explotación sexual comercial de menor de 18 años y violencia intrafamiliar agravada.

La detención se efectuó en zona rural del municipio de Risaralda (Caldas) con apoyo de la Fiscalía General de la Nación, según informó la institución.

La investigación determinó que los hechos ocurrieron durante más de seis años en una finca de la vereda La Piel Roja, donde el capturado, familiar directo de la víctima, habría ejercido agresiones físicas y sexuales contra una menor de 12 años. La denuncia de la víctima permitió activar el proceso judicial y las rutas de protección integral, según enfatizó la Policía de Manizales.