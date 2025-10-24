Colombia

Cineamtográfico robo a carro de valores en Manizales: ladrones le prendieron fuego a una puerta y no se llevaron toda la plata

En la bóveda del vehículo fue hallada la caja fuerte intacta, y con todo el dinero en su interior, aunque las autoridades investigan si había más plata por fuera de la caja de seguridad

Juan Sánchez Romero

Por Juan Sánchez Romero

Guardar
La escena, luego de que
La escena, luego de que las autoridades llegaran a verificar los hechos - crédito redes sociales/X

La Policía Metropolitana de Manizales investiga la incineración y el posible hurto de un vehículo destinado al transporte de valores en el centro de la capital caldense durante la noche del jueves, 23 de octubre de 2025, según un comunicado oficial de la institución.

Los hechos se reportaron hacia las 8:40 p. m., cuando la línea de emergencias 123 recibió la alerta sobre un incendio en un parqueadero, cerca del reconocido Parque Caldas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con el comunicado, una patrulla acudió al lugar y encontró una camioneta utilizada para el traslado de valores, que presentaba humo en su parte trasera.

Según informó la Policía Nacional, el personal de la empresa transportadora manifestó que el vehículo había sido estacionado y dejado encendido en la bahía del Parque Caldas para realizar un procedimiento de recaudo. Al regresar, los trabajadores descubrieron que el automotor ya no se encontraba en el sitio.

TC Mauricio Davila Sanchez se pronunció sobre el hurto del carro de valores en Manizales - crédito Policía Nacional

El teniente coronel Mauricio Dávila Sánchez informó que “algunas personas pensaron que era que el vehículo se estaba incendiando y no, estaban tratando de abrir una de sus bóvedas internas”.

La policía confirmó que verificó que la puerta trasera del vehículo había sido violentada, aparentemente con soplete. Al revisar el interior, hallaron una caja fuerte con la mayor parte del dinero recaudado. No obstante, el comunicado aclaró que continúa la investigación para determinar el monto total sustraído, correspondiente a lo que se hallaba fuera de la caja de seguridad.

“Se pensó si era que se había cometido algún tipo de infracción de tránsito y si lo habían inmovilizado”, agregó el uniformado.

Comunicado oficial de la Policía
Comunicado oficial de la Policía sobre el hurto del carro de valores - crédito Policía Nacional

Con el fin de esclarecer los hechos, la Policía Metropolitana y la Alcaldía de Manizales conformaron un equipo especializado en investigación criminal. Su labor consiste en recolectar pruebas y evidencias que permitan establecer las circunstancias del incidente y lograr la identificación y captura de los responsables.

Sospechan de los empleados de la empresa de transporte de valores

De acuerdo con el relato policial, los funcionarios descendieron, dejaron la camioneta encendida, sin seguros y con las llaves puestas, lo que habría facilitado que una tercera persona accediera al automotor y lo trasladara hasta el Parque Caldas.

La investigación sigue abierta, pues el parqueadero donde fue hallado el vehículo permanecía cerrado al público después de las 7:00 p.m, y fue e las 8:40 de la noche que la Policía recibió el reporte de un vehículo incinerado en el interior del lugar, según lo reportado por las autoridades.

En esta zona fue hallada
En esta zona fue hallada la camioneta transportadora de valores - crédito Google Maps

Al llegar, los uniformados encontraron la camioneta con humo en el costado izquierdo, donde se ubican las compuertas de las bóvedas de dinero.

Las autoridades ofrecieron más declaraciones a Blu Radio, y dijo que los delincuentes lograron huir con una parte indeterminada del efectivo que se transportaba. De acuerdo con el coronel Dávila, los responsables habrían utilizado herramientas como pulidoras para vulnerar la caja fuerte, lo que provocó el conato de incendio dentro del vehículo.

El coronel Dave Anderson Figueroa precisó en diálogo con el medio que la investigación prioriza la hipótesis de complicidad interna debido a la facilidad para acceder al automotor y el manejo de información privilegiada. Las autoridades revisan cámaras de seguridad, peajes y adelantan entrevistas a testigos para establecer la ruta de escape y la identidad de los involucrados.

Policía de Manizales captura a hombre por delitos sexuales y violencia intrafamiliar en Risaralda

De manera paralela, se conoció que la Policía Metropolitana de Manizales realizó la captura de un hombre de 41 años, conocido como “Duber”, por delitos de acceso carnal violento, demanda de explotación sexual comercial de menor de 18 años y violencia intrafamiliar agravada.

La detención se efectuó en zona rural del municipio de Risaralda (Caldas) con apoyo de la Fiscalía General de la Nación, según informó la institución.

La investigación determinó que los hechos ocurrieron durante más de seis años en una finca de la vereda La Piel Roja, donde el capturado, familiar directo de la víctima, habría ejercido agresiones físicas y sexuales contra una menor de 12 años. La denuncia de la víctima permitió activar el proceso judicial y las rutas de protección integral, según enfatizó la Policía de Manizales.

Temas Relacionados

Robo carro de valoresManizalesPolicíaParque CaldasDineroColombia-Noticias

Más Noticias

Este será el nuevo rival de la selección Colombia para su amistoso de noviembre: reemplazará a Nigeria

Debido a que los africanos disputarán los playoffs para el repechaje del mundial, la Tricolor debió buscar un conjunto a última hora y encontró a uno que juega en la confederación asiática

Este será el nuevo rival

Estas son las razones por las que Estados Unidos incluyó a Petro en la Lista Clinton: “Trump está tomando medidas”

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que el presidente colombiano ha permitido que los carteles de la droga prosperen

Estas son las razones por

Exesposa de Gustavo Petro lo defendió luego de que el gobierno de los Estados Unidos mencionara que podrían incluirlos en la lista Clinton: “No había visto tal desfachatez”

Mary Luz Herrán aseguró que detrás de la iniciativa estaría involucrado el sector de la derecha, con un plan orquestado en contra del presidente de manera mancomunada con el Gobierno estadounidense

Exesposa de Gustavo Petro lo

Gustavo Petro y su familia serían incluidos en la Lista Clinton, afirmó el senador estadounidense Bernie Moreno

El republicano aseguró que la administración Trump planea sanciones personales, en respuesta a supuestos vínculos del mandatario colombiano con carteles de drogas

Gustavo Petro y su familia

Gustavo Petro fue incluido en la Lista Clinton, estas son las implicaciones: “Va a haber un aislamiento”

En diálogo con Infobae Colombia, Juan Carlos Portilla explicó las repercusiones que se podrían registrar tras la confirmación de la noticia

Gustavo Petro fue incluido en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Coronel de la reserva activa del Ejército le envió mensaje desde Ucrania a Petro para combatir a los grupos armados ilegales en Colombia: “No son sicarios, asesinos ni mercenarios”

Petro destacó millonaria incautación de cocaína en la frontera con Ecuador e invitó a Trump a Colombia: “Veamos cómo se incauta cocaína sin matar gente”

Exalcalde de Medellín deberá testificar ante la JEP por la operación Orión: víctimas estarán presentes

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

ENTRETENIMIENTO

Aida Merlano se fue contra

Aida Merlano se fue contra seguidora que criticó su maternidad: “Ser una madre presente no significa renunciar a tu vida”

Marbelle se refirió a la profunda amistad que la unía a Jota Mario Valencia con una foto nunca antes vista: “No se olvidan las personas”

Marcela Reyes expllicó cómo convierte las críticas en ingresos y crecimiento en redes sociales: “No me puedo enfocar en lo malo”

Natasha Klauss reveló que se separó y cómo el complicado proceso la alejó de sus hijas: “No paraba de llorar”

Así fue el lanzamiento de ‘Monstruo’ con un concierto gratuito de Feid y Tainy en Medellín

Deportes

EN VIVO Colombia vs. Perú,

EN VIVO Colombia vs. Perú, Liga de Naciones Femenina Conmebol: la Tricolor inicia su camino en Medellín

Santa Fe vs. Millonarios: hora y dónde ver el clásico capitalino por la Liga BetPlay

Borussia Mönchengladbach vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver en Colombia a Luis Díaz por la Bundesliga

Técnico de Fenerbahçe se refirió al regreso de Jhon Durán tras el partido ante Stuttgart por Europa League: “Hay que darle minutos”

Qué pasará con el partido del Deportivo Pereira y Águilas Doradas tras confirmarse el incumplimiento por pagos