Colombia

Socavón en el Metro de Medellín: Federico Gutiérrez aseguró que después de cuatro días “se están interviniendo 17 puntos críticos del río”

El alcalde de Medellín recorrió la zona afectada y señaló la urgencia de intervenir otros sectores críticos, mientras las obras de reparación avanzan y se estima una suspensión de al menos ocho días más

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

Guardar
La suspensión parcial de la
La suspensión parcial de la Línea A del Metro impacta a cerca de 200.000 usuarios diarios en Medellín - crédito Metro de Medellín

La movilidad en Medellín se ha visto alterada por la aparición de un socavón bajo la vía férrea del Metro de Medellín, entre las estaciones Poblado y Aguacatala, lo que obligó a suspender parcialmente la operación de la Línea A.

Esta situación, que afecta a cerca de doscientos mil usuarios, generaron una respuesta inmediata de las autoridades locales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El incidente se produjo el lunes 20 de octubre, cuando se detectó una alerta de socavación en el tramo comprendido entre Poblado y Aguacatala, en las proximidades del puente de la cuatro sur, sobre la vía férrea más occidental y cercana al río.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, los equipos técnicos identificaron la necesidad de realizar una inspección y evaluación exhaustiva del terreno afectado, con el objetivo de prevenir riesgos adicionales y garantizar la seguridad del sistema ferroviario.

Las autoridades identifican 17 puntos críticos en la infraestructura ferroviaria y fluvial de Medellín - crédito Alcaldía Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, acompañado por el gerente del Metro y la directora del Área Metropolitana, recorrió el sector donde se presentó la socavación.

Durante su visita, Gutiérrez señaló la existencia de otros puntos críticos a lo largo del río que requieren intervención, y destacó que actualmente se están atendiendo 17 puntos críticos solo desde el Área Metropolitana.

“En toda la zona que va la vía férrea en el río, estamos hablando entre quince y dieciséis kilómetros. Estamos hablando de un problema puntual entre la estación Aguacatala y la estación Poblado a la altura de la cuatro sur. Justamente las intervenciones que estamos haciendo desde el área metropolitana en diecisiete puntos críticos del río mitigan esa situación”, manifestó Federico Gutiérrez, en rueda de prensa.

En medio de sus declaraciones, el alcalde antioqueño afirmó: “Aquí se está trabajando a toda marcha, no se ha parado, día y noche. Más de ochenta personas trabajando veinticuatro horas para buscar la mejor solución. El sistema Metro no está interrumpido, de veintiséis estaciones que tienen las dos líneas del metro, tenemos solo una interrupción de servicio en el sistema férreo de un kilómetro entre estación Poblado y estación Aguacatala, donde se están haciendo las obras".

Fue así como el mandatario local explicó: "De todas formas, a los usuarios que necesitan transbordo entre ambas estaciones, hay buses habilitados de Metroplus, del sistema Metro, donde no se le cobra a la gente, sino que se hace justamente el reembarque para llegar hasta la otra estación. ¿Eso genera una incomodidad? Sí. Se está trabajando todo el tiempo para superar esta crisis y decir que básicamente lo que ocurrió aquí fue súbito, que era imprevisible y que los trabajos se están haciendo y que hay otros puntos críticos sobre el río, donde sí es importante intervenir, que ya también se están interviniendo".

La operación entre Aguacatala y El Poblado estará suspendida al menos ocho días, según el cronograma oficial - crédito Alcaldía Medellín

¿Qué dijo el gerente del Metro?

La suspensión de la operación entre las estaciones Aguacatala y El Poblado se mantendrá durante al menos ocho días, según el cronograma establecido por las autoridades.

Mientras tanto, se han implementado soluciones temporales para mitigar el impacto en los usuarios, como la utilización de buses padrones y la liberación de rutas alternativas. Sin embargo, el gerente del Metro, Tomás Elejalde, reconoció que estas medidas presentan limitaciones en cuanto a la capacidad de cobertura.

“Reemplazar la capacidad de transporte de un tren que moviliza unos 1.500 usuarios cada 3 minutos implicaría disponer entre 20 y 25 buses con capacidad de 40 o 50 pasajeros”, explicó Elejalde.

Desde el inicio de la contingencia, los trabajos en el lugar no han cesado. Maquinaria pesada ha estado vaciando material y estabilizando el terreno afectado.

La movilidad en Medellín se
La movilidad en Medellín se ve afectada por un socavón bajo la vía férrea del Metro entre Poblado y Aguacatala - crédito Empresa Metro de Medellín

El gerente Elejalde detalló que la intervención consiste en la colocación de 20 bolsas de una tonelada de material en el lecho del río Aburrá. “Un material de bolsacretos para poder ingresar debajo de los sitios de la socavación y poder allí tener una estabilización del terreno. Esto se hará siempre y cuando tengamos condiciones meteorológicas adecuadas”, informó el gerente del Metro en rueda de prensa.

Temas Relacionados

Socavón Metro de MedellínMetro de MedellínEstaciones Poblado y AguacatalaLínea A Metro MedellínAlcalde de MedellínFederico GutiérrezPuntos críticosMovilidad MedellínColombia-Noticias

Más Noticias

Inscripción al servicio militar en la Armada de Colombia: estos son los beneficios para los jóvenes

Quienes cumplen con un requisito de edad podrán hacer parte de la institución y recibir ciertos privilegios

Inscripción al servicio militar en

La fresa más nea reveló impactantes audios del día de la muerte de Baby Demoni: “Estoy desesperada”

El entorno de la creadora de contenido denuncia episodios de violencia y presiona por avances en la investigación

La fresa más nea reveló

Yina Calderón reaccionó negativamente a las burlas de sus hermanas por lo que pasó en ‘Stream Fighters’: “Hay que reírnos”

La empresaria respondió a los comentarios sarcásticos de Leonela y Claudia Calderón, quienes la llamaron “gallina” en vivo por abandonar la pelea con Valdiri veinte segundo después de iniciar el combate

Yina Calderón reaccionó negativamente a

Pasajeros de vuelo Bogotá - Leticia denuncian estar atrapados en la aeronave desde las 7 A.M. “No hemos desayunado, no hemos dormido”

Por la alta nubosidad que no permitió el funcionamiento del aeropuerto en la mañana del jueves 23 de octubre, varios vuelos fueron cancelados o retrasados por algunas horas

Pasajeros de vuelo Bogotá -

Jenny López confirma capitulaciones matrimoniales con Jhonny Rivera y revela detalles de su boda: “Es lo correcto”

La pareja confirma que establecerá capitulaciones matrimoniales para proteger sus patrimonios y mantener la claridad financiera, en una unión que será pequeña y reservada para familia y amigos

Jenny López confirma capitulaciones matrimoniales
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Asesinan a cantante que había

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

Ejército asestó duro golpe a las disidencias de Iván Mordisco: millonario cargamento de marihuana fue incautado en carreteras del Huila

Los Shottas niega haber amenazado con matar al contralor de Buenaventura, pese a que existe un audio con la advertencia: “Ojo pues, objetivo militar”

Ejército Nacional investiga el presunto asesinato de una menor de edad a manos de un soldado en Amazonas

La JEP publicó video de la audiencia en la que Álvaro Ashton vinculó a Efraín Cepeda y Armando Benedetti con paramilitares

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón reaccionó negativamente a

Yina Calderón reaccionó negativamente a las burlas de sus hermanas por lo que pasó en ‘Stream Fighters’: “Hay que reírnos”

Jenny López confirma capitulaciones matrimoniales con Jhonny Rivera y revela detalles de su boda: “Es lo correcto”

Esta es la ciudad en Colombia que Bad Bunny habría elegido para su nueva gira de conciertos en 2025

Aida Victoria Merlano respondió si volvería o no con Westcol y dejó a más de uno pensando: “Está muy guapo”

El secreto detrás del look de Luis Díaz: este es el barbero que se ganó la confianza del crack del Bayern

Deportes

Infobae

Colombia vs. Perú: hora y dónde ver el debut de la Tricolor en la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol

Los dos nombres que Carlos Antonio Vélez pidió de la selección Colombia Sub-20 para el equipo de mayores

Qué pasará con los partidos del Deportivo Pereira en medio del paro por falta de pagos a los jugadores

James Rodríguez salió desanimado tras la derrota del León ante el Atlas de Camilo Vargas por la Liga MX

Luis Díaz habló de las sensaciones por su primer gol con el Bayern Múnich en Champions League: “Estaba buscándolo”