Nicolás Arrieta protagonizó altercado con exparticipante de ‘La casa de los famosos’: “Ninguno terminó el colegio”

'La casa de los famosos Colombia' desata polémica por la inclusión de Nicolás Arrieta y su enfrentamiento con Yaya Muñoz - crédito @nicolasarrieta/Instagram - La casa de los famosos Colombia

El proceso de selección para la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia ha generado una oleada de controversia tras la inclusión del creador de contenido Nicolás Arrieta entre los aspirantes, situación que se intensificó por un enfrentamiento público con Yaya Muñoz, exparticipante del reality y actual presentadora de Dímelo King.

La tensión entre ambos creadores de contenido se desató apenas cuatro días después de que el nombre de Arrieta figurara en la lista de postulados, lo que anticipa el tono que podría dominar la próxima edición del programa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El reciente enfrentamiento con Yaya Muñoz se produjo durante una emisión de Dímelo King, donde la discusión escaló rápidamente. Arrieta cuestionó la formación de los exparticipantes del reality, señalando que “tocaba meterlos en un colegio porque de ninguno de ahí sale una hijueputa sale una carrera universitaria, ninguno de esos terminó el colegio, ninguno de ellos es estudiado, por lo que no habrían leído siquiera un libro”.

Esta afirmación provocó una reacción inmediata de Muñoz, quien respondió: “Nos viste a todos, te antojaste y quieres estar allá”, en medio de la confrontación transmitida en vivo. La tensión aumentó cuando Muñoz aludió al pasado de Arrieta, diciendo que mientras ella aprendía a leer, él estaba concentrado pensando “gaminadas”. El intercambio, que duró apenas unos segundos, fue interrumpido por los presentadores del programa para evitar que la situación se agravara.

Nicolás Arrieta limitó su actividad en redes sociales luego de su pelea con La Liendra el pasado 1 de septiembre. En sus redes sociales explicó la razón - crédito @nicolasarrieta/Instagram

El propio Arrieta ha reconocido que su decisión de postularse para el reality fue tomada sin consultar a su entorno cercano. “Nadie sabe, donde sepa mi familia me vuelven a internar”, comentó entre risas durante una entrevista en la emisora El Sol. Además, no dudó en lanzar una crítica a los productores del programa: “Imagínate lo mal que está el programa para invitarme a mí y lo mal que estoy yo para aceptar porque esta es la tercera vez que me invitan”.

La reacción del público ante el enfrentamiento entre Nicolás Arrieta y Yaya Muñoz ha sido interpretada como un anticipo de la dinámica que podría dominar la próxima temporada de La casa de los famosos Colombia, un espacio que históricamente se ha caracterizado por la exposición de conflictos y rivalidades entre sus participantes.

Yaya Muñoz se mostró molesta por las palabras de Arrieta - crédito @yayamuñoz/IG

Nicolás Arrieta es uno de los favoritos para entrar a la tercera temporada del ‘reality’

El regreso de Nicolás Arrieta al foco mediático ocurre tras un periodo de distanciamiento de la industria de los influencers, motivado por episodios personales que él mismo ha relatado.

En mayo, el creador de contenido compartió en su canal de YouTube detalles sobre su rehabilitación, afirmando: “Estuve vuelto verga, la verdad. O sea, en serio, estoy aquí haciendo chistes, pero estuvo fuerte. Volví todo mierda. Me tiré mi vida completamente. Terminé en rehabilitación y no por decisión propia, en un hospital público. (…) No tenía ni zapatos; pero aprendí muchas cosas y conocí mucha gente que estaba en un punto más grave que yo, y eso me enseñó mucho, en los 20 días que estuve allí”, según sus propias palabras.

Nicolás Arrieta vuelve a la escena mediática como uno de los favoritos para ingresar a la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia, luego de compartir públicamente su proceso de rehabilitación - crédito @nicolasarrieta/Instagram

La expectativa en torno a la nueva temporada del reality se incrementó con la apertura de las votaciones, que permiten al público elegir entre seis aspirantes, todos con trayectorias ligadas a las redes sociales y los medios digitales. El proceso, iniciado el 20 de octubre y vigente hasta el 26 a las 4:00 p.m., definirá quién será el primer participante oficial de la edición 2026, según informó el canal a través de sus plataformas.

En este contexto, la presencia de Nicolás Arrieta ha sido motivo de debate, tanto por su historial de polémicas como por sus propias declaraciones sobre el formato. El influencer reveló en su cuenta de Instagram que esta es la tercera vez que recibe una invitación para sumarse al programa, pero que en ocasiones anteriores la rechazó. “A mí me llamó ‘Robertman’, que es un pana, es uno de los presentadores de La casa de los famosos. Me dijo: ‘no, es que te quieren a ti para La casa de los famosos’, y yo dije: ‘no’”, contó entre risas. “No pregunté si pagan, nada. Yo dije: ‘no, eso después voy a terminar con un cuchillo enterrado o alguna vaina así rara’. Dije: ‘no’, y creo que fue una buena decisión”, relató Arrieta.

La nominación de Nicolás Arrieta al reality genera expectativas sobre posibles rivalidades y polémicas, en un proceso de selección que involucra la votación del público - crédito @nicolasarrieta/ Instagram

Aunque aclaró que no se opone al formato de reality, Arrieta explicó que en el pasado se sintió “muy viejo” para exponerse a situaciones embarazosas, haciendo referencia a experiencias previas de otros creadores de contenido. “Ya hice el ridículo el año pasado (…) No quiero hacer más el ridículo, ya estoy muy viejo para esto. Dejémosle eso a la gente joven”, afirmó en una entrevista.