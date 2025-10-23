Colombia

María Fernanda Cabal señaló los riesgos que enfrentaría Colombia si se restringe la ayuda de EE.UU.: “Nos quedaríamos sin capacidad para actuar”

En entrevista con Infobae Colombia, la senadora María Fernanda Cabal habló de las tensiones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos

Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Por Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Guardar
María Fernanda Cabal senadora y
María Fernanda Cabal senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático - crédito Mateo Riaños/Infobae Colombia

El domingo 19 de octubre de 2025, se desató una crisis diplomática entre Estados Unidos y Colombia, debido a que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció que suspendería toda la ayuda financiera destinada a la lucha contra las drogas en Colombia.

Este mismo anuncio lo confirmó el propio Trump el miércoles 22 de octubre, asegurando que Gustavo Petro es “un tipo que está haciendo muchas drogas”.

Al respecto, Infobae Colombia habló con la senadora y precandidata del Centro Democrático María Fernanda Cabal, que explicó las implicaciones de la suspensión financiera del país norteamericano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Cabal precisó que eso llevaría a que Colombia no tenga la capacidad de actuar ante la violencia que se pueda presentar en el territorio nacional.

“Si se suspenden esos subsidios y la asistencia militar, nos quedaríamos sin capacidad para actuar. No habría helicópteros para la Policía ni armamento suficiente”, indicó Cabal.

Asimismo, indicó a este medio de comunicación que la ruptura con Israel dejó sin fuentes de armado a Colombia, lanzando duras críticas al presidente Gustavo Petro.

“A eso se suma la ruptura con Israel, que nos ha dejado sin fuentes de armado”, expresó Cabal a Infobae Colombia.

La senadora María Fernanda Cabal también detalló que tiene amigos en Estados Unidos que comprenden que Colombia es más que Gustavo Petro, razón por la cual confirmó a Infobae Colombia que está planeando un viaje a Washington para revisar las relaciones diplomáticas entre Colombia y el país norteamericano.

“Tenemos amigos allá que entienden que Colombia es más que Petro, y Trump también lo sabe. Planeo un viaje a Washington tanto por este tema como por otros”, indicó la precandidata presidencial a este medio de comunicación.

Reconoció que en este segundo mandato Donald Trump llegó con más determinación.

“Trump llega a un segundo mandato con más determinación que antes. En su primer mandato no conocía la magnitud de la corrupción. En mi opinión, hubo fraude en las elecciones y hoy hay investigaciones sobre eso. Esta vez, Trump viene decidido a enfrentar los problemas internos y contener enemigos como China, Rusia e Irán”, aseveró María Fernanda Cabal.

La senadora y precandidata presidencial aseguró que el presidente de Estados Unidos utiliza el mercado como un “arma” y así equilibra relaciones comerciales, afirmando que Trump protege a sus aliados y a sus enemigos los sanciona.

“Utiliza el mercado como arma y busca equilibrar las relaciones comerciales. A sus aliados los protege y a sus enemigos los sanciona”, puntualizó Cabal a Infobae Colombia.

María Fernanda Cabal detalló que el futuro de Colombia dependerá de cómo se fortalezca la relación entre la sociedad civil y los contactos con congresistas y funcionarios.

“El futuro de Colombia dependerá de cómo se fortalezca la relación sociedad civil a sociedad civil, y de los contactos con congresistas y funcionarios estadounidenses. Hoy no puede hacerse mucho porque el Congreso estadounidense está cerrado por falta de acuerdo presupuestario, pero una vez se retomen las discusiones, pueden venir propuestas como quitar subsidios”, afirmó Cabal.

Finalmente, la senadora María Fernanda Cabal señaló a Infobae Colombia que Donald Trump tiene claro quién es Gustavo Petro, señalando que el presidente no puede quedarse en el poder en 2026.

Por tal motivo, recordó el viaje que realizó a la Unión Europea para pedir presencia y supervisión internacional en las próximas elecciones de Colombia.

“Trump tiene claro que Petro es corresponsable de alianzas criminales, y seguramente ha habido delaciones de extraditados. El riesgo para la democracia hoy es que la criminalidad se volvió transnacional y financia el desorden social. Petro no puede quedarse en el poder; robarse las elecciones sería lo más peligroso. Por eso viajé a Estrasburgo para pedir presencia y supervisión internacional en las elecciones y blindar el proceso”, aseveró María Fernanda Cabal.

Temas Relacionados

María Fernanda CabalEntrevista María Fernanda CabalSenadora María Fernanda CabalSenadora CabalEstados UnidosRelaciones diplomáticasColombia-Noticias

Más Noticias

Inscripción al servicio militar en la Armada de Colombia: estos son los beneficios para los jóvenes

Quienes cumplen con un requisito de edad podrán hacer parte de la institución y recibir ciertos privilegios

Inscripción al servicio militar en

Socavón en el Metro de Medellín: Federico Gutiérrez aseguró que después de cuatro días “se están interviniendo 17 puntos críticos del río”

El alcalde de Medellín recorrió la zona afectada y señaló la urgencia de intervenir otros sectores críticos, mientras las obras de reparación avanzan y se estima una suspensión de al menos ocho días más

Socavón en el Metro de

La fresa más nea reveló impactantes audios del día de la muerte de Baby Demoni: “Estoy desesperada”

El entorno de la creadora de contenido denuncia episodios de violencia y presiona por avances en la investigación

La fresa más nea reveló

Yina Calderón reaccionó negativamente a las burlas de sus hermanas por lo que pasó en ‘Stream Fighters’: “Hay que reírnos”

La empresaria respondió a los comentarios sarcásticos de Leonela y Claudia Calderón, quienes la llamaron “gallina” en vivo por abandonar la pelea con Valdiri veinte segundo después de iniciar el combate

Yina Calderón reaccionó negativamente a

Pasajeros de vuelo Bogotá - Leticia denuncian estar atrapados en la aeronave desde las 7 A.M. “No hemos desayunado, no hemos dormido”

Por la alta nubosidad que no permitió el funcionamiento del aeropuerto en la mañana del jueves 23 de octubre, varios vuelos fueron cancelados o retrasados por algunas horas

Pasajeros de vuelo Bogotá -
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Asesinan a cantante que había

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

Ejército asestó duro golpe a las disidencias de Iván Mordisco: millonario cargamento de marihuana fue incautado en carreteras del Huila

Los Shottas niega haber amenazado con matar al contralor de Buenaventura, pese a que existe un audio con la advertencia: “Ojo pues, objetivo militar”

Ejército Nacional investiga el presunto asesinato de una menor de edad a manos de un soldado en Amazonas

La JEP publicó video de la audiencia en la que Álvaro Ashton vinculó a Efraín Cepeda y Armando Benedetti con paramilitares

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón reaccionó negativamente a

Yina Calderón reaccionó negativamente a las burlas de sus hermanas por lo que pasó en ‘Stream Fighters’: “Hay que reírnos”

Jenny López confirma capitulaciones matrimoniales con Jhonny Rivera y revela detalles de su boda: “Es lo correcto”

Esta es la ciudad en Colombia que Bad Bunny habría elegido para su nueva gira de conciertos en 2025

Aida Victoria Merlano respondió si volvería o no con Westcol y dejó a más de uno pensando: “Está muy guapo”

El secreto detrás del look de Luis Díaz: este es el barbero que se ganó la confianza del crack del Bayern

Deportes

Infobae

Colombia vs. Perú: hora y dónde ver el debut de la Tricolor en la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol

Los dos nombres que Carlos Antonio Vélez pidió de la selección Colombia Sub-20 para el equipo de mayores

Qué pasará con los partidos del Deportivo Pereira en medio del paro por falta de pagos a los jugadores

James Rodríguez salió desanimado tras la derrota del León ante el Atlas de Camilo Vargas por la Liga MX

Luis Díaz habló de las sensaciones por su primer gol con el Bayern Múnich en Champions League: “Estaba buscándolo”