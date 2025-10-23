Colombia

El FNA lanzó créditos para instalar paneles solares sin hipoteca: así busca aliviar las altas tarifas de energía en Colombia

La medida busca democratizar la energía limpia y ofrecer alivio a los hogares más golpeados por el costo de la electricidad

Daniella Mazo González

Por Daniella Mazo González

Guardar
El Fondo Nacional del Ahorro
El Fondo Nacional del Ahorro lanza créditos para paneles solares sin garantía hipotecaria - crédito Nelson Bocanegra/REUTERS

Durante el Congreso Nacional de la Construcción, el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) sorprendió al anunciar una apuesta distinta dentro de su portafolio financiero, los colombianos podrán acceder a créditos para instalar paneles solares en sus viviendas, sin necesidad de presentar garantía hipotecaria. La medida, inédita en el país, apunta a democratizar la autogeneración de energía y ofrecer una salida a los hogares agobiados por las altas tarifas eléctricas.

“Queremos que las familias que enfrentan altos costos de energía puedan contar con una alternativa real, sostenible y asequible”, aseguró Laura Roa, presidenta del FNA, durante su intervención. La iniciativa hace parte en un esfuerzo más amplio por ampliar el acceso a tecnologías limpias y fortalecer la transición energética desde los hogares, en sintonía con el programa Colombia Solar del Ministerio de Minas y Energía, que promueve el uso de paneles solares en viviendas de estratos 1, 2 y 3, tanto en zonas interconectadas como en aquellas donde el servicio eléctrico sigue siendo precario.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La presidenta del FNA presenta
La presidenta del FNA presenta iniciativas que buscan inclusión financiera y sostenibilidad. Nuevas líneas de crédito apuntan a sectores históricamente excluidos del sistema bancario - crédito Fondo Nacional del Ahorro

El nuevo crédito busca facilitar el acceso a sistemas fotovoltaicos eficientes y sostenibles, con un esquema de financiamiento flexible y accesible, especialmente pensado para familias que no cuentan con bienes hipotecables pero desean reducir significativamente su consumo de la red eléctrica tradicional. La entidad confía plenamente en que esta modalidad incentive la independencia energética, estimule la innovación doméstica y fortalezca de manera progresiva la economía verde en todo el territorio nacional.

Sin embargo, esta no fue la única noticia del FNA en el evento. La presidenta del fondo también presentó los avances en materia de vivienda, un campo donde la entidad sigue siendo un actor clave para los sectores de menores ingresos. En ese frente, el FNA ampliará su programa de créditos para Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés Prioritario (VIP), que cubren hasta el 90% del valor del inmueble con condiciones preferenciales para los afiliados.

La idea, explicó Roa, es brindar alternativas reales en un contexto en el que el déficit habitacional supera el 27% y donde miles de familias aún no logran acceder a una casa propia. Además, reveló que el fondo estudia la posibilidad de financiar el 100% de los proyectos VIS y VIP, una medida que permitiría incluir a hogares que actualmente no cuentan con ahorros previos o capacidad de cuota inicial.

El programa se alinea con
El programa se alinea con la transición energética y el plan Colombia Solar - crédito Emcali

Estas estrategias buscan, en conjunto, reactivar la construcción, impulsar el empleo y dinamizar la economía a partir de una política de crédito más inclusiva. De hecho, el fondo también le está apuntando al sector empresarial con un producto que cobra relevancia en las regiones, el Crédito Constructor, destinado a las compañías que desarrollan proyectos de vivienda social en zonas apartadas del país.

El propósito de esta línea es ofrecer liquidez y respaldo financiero a los constructores que enfrentan dificultades para acceder a recursos de la banca tradicional. Con ello, el FNA busca fortalecer el tejido empresarial del sector y garantizar que las obras lleguen a los territorios donde más se necesitan.

A diferencia de los créditos hipotecarios convencionales, las nuevas líneas del Fondo Nacional del Ahorro apuestan por la inclusión financiera y la adaptabilidad, respondiendo a un panorama económico en el que muchas familias, aunque estables laboralmente, no califican para créditos tradicionales.

El crédito facilita el acceso
El crédito facilita el acceso a sistemas fotovoltaicos para familias sin bienes hipotecables - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

En esa dirección, el programa de paneles solares se presenta no solo como una alternativa energética, sino como un modelo de acceso a crédito con propósito ambiental. La entidad espera que la medida impulse un nuevo mercado de pequeñas instalaciones domésticas y que las familias puedan reducir sus facturas de energía mientras contribuyen a la sostenibilidad.

Temas Relacionados

Paneles solaresFondo Nacional del AhorroViviendaCosto de energíaEnergías limpiasFNASubsidios en ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

“La izquierda es tierna”: con irónico mensaje, Paloma Valencia lanzó una crítica por el doble rasero en la política colombiana

La senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático publicó un mensaje en sus redes sociales que, sin mencionar nombres, desató polémica por su referencia al poder del narcotráfico dentro de grupos armados ilegales

“La izquierda es tierna”: con

Alí Bantú denunció que estarían retirando puestos de votación para la consulta del 26 de octubre y apuntó al ministro de Defensa

El precandidato al Senado por el Pacto Histórico, en diálogo con Infobae Colombia, mostró su profunda preocupación por lo que, denunció, sería una especie de autosaboteo del proceso electoral que busca la conformación de las listas camerales, y la escogencia del candidato presidencial de esta coalición

Alí Bantú denunció que estarían

Trump se despachó contra Gustavo Petro y Colombia, a la que llamó “guarida de drogas”: “No vamos a tolerarlo”

El presidente de Estados Unidos aseguró que el primer mandatario es un “matón” y un “líder terrible”

Trump se despachó contra Gustavo

Revelaron carta de Nicolás Petro mientras estaba preso en la que solicitó no ver a su padre: “No es mi deseo recibir su visita”

El episodio se remonta a los días posteriores a la captura del hijo del presidente de la República, cuando permanecía privado de la libertad en el búnker de la Fiscalía General de la Nación

Revelaron carta de Nicolás Petro

Linda Caicedo es duda en la selección Colombia femenina: lesión la dejaría fuera del debut en la Liga de Naciones

El técnico Ángelo Marsiglia entregó detalles de cómo llegó la atacante del Real Madrid, que sufrió una dolencia durante un encuentro en la Champions League

Linda Caicedo es duda en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Asesinan a cantante que había

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

Ejército asestó duro golpe a las disidencias de Iván Mordisco: millonario cargamento de marihuana fue incautado en carreteras del Huila

Los Shottas niega haber amenazado con matar al contralor de Buenaventura, pese a que existe un audio con la advertencia: “Ojo pues, objetivo militar”

Ejército Nacional investiga el presunto asesinato de una menor de edad a manos de un soldado en Amazonas

La JEP publicó video de la audiencia en la que Álvaro Ashton vinculó a Efraín Cepeda y Armando Benedetti con paramilitares

ENTRETENIMIENTO

Expectativa en Cali por millonario

Expectativa en Cali por millonario impacto de conciertos de Shakira: ocupación hotelera supera el 90%

Eliminación de Luis Fernando Hoyos en ‘MasterChef Celebrity’ reveló una historia de amor que pocos conocían

Shakira enfrentó particular demanda millonaria por supuesto fraude: ya hubo veredicto

Emotivo adiós a la ‘influencer’ Baby Demoni: la desgarradora confesión de su hija Oriana conmovió a todos

Nicolás Arrieta protagonizó altercado con exparticipante de ‘La casa de los famosos’: “Ninguno terminó el colegio”

Deportes

Nelson Deossa fue titular con

Nelson Deossa fue titular con Real Betis en la Europa League, pese a enfermedad que comprometía su regreso a las canchas

Linda Caicedo es duda en la selección Colombia femenina: lesión la dejaría fuera del debut en la Liga de Naciones

Estos serán los árbitros de los clásicos de la jornada 17 de la Liga BetPlay Dimayor: hay polémica

Así fue la primera final de Copa Libertadores que perdió el América: hubo tres partidos para definir el subcampeonato

Millonarios estalló por la indisciplina de Néiser Villarreal: tomó primera decisión con el goleador sub-20