Colombia

Denuncian caso de acoso sexual en Transmilenio: pasajeros enfrentaron a presunto acosador

Un video viralizado muestra a un hombre retenido por pasajeros luego de ser sorprendido cuando acosaba a una mujer en una ruta del portal Américas

Daniela Beltrán

El presunto agresor fue retenido
El presunto agresor fue retenido por pasajeros y agredido físicamente mientras se esperaba la llegada de las autoridades - crédito Captura video

La reacción colectiva de los pasajeros en el portal Banderas, de Bogotá, denotó un rechazo inmediato ante las acusaciones de acoso en el sistema de transporte público.

Uno de los momentos captados en el video, que circuló ampliamente en redes sociales, evidenció a un individuo recibiendo un golpe de un usuario que, indignado por la situación, se unió a la confrontación física.

Otras mujeres respaldaron la acción, solicitando que se continuara la agresión, de acuerdo con la información divulgada por la cuenta Colombia Oscura.

Según la publicación en sus redes sociales, el hecho se produjo cuando un hombre fue sorprendido acosando a una mujer en la ruta F26.

El video viral muestra la tensión y violencia generadas tras el intento de linchamiento al acusado de acoso - crédito @ColombiaOscura/X

La cuenta en X relató: “Agarraron a este sinvergüenza en el Portal Banderas [Bogotá]. Lo sorprendieron cuando estaba acosando a una muchacha en la ruta F26”. El video difundido muestra al presunto agresor siendo retenido con fuerza mientras se esperaba la llegada de las autoridades.

El video anexo permitió identificar plenamente el rostro del presunto acosador. En las imágenes se observó cómo otro pasajero se aproximó y propinó un puñetazo mientras varias mujeres alentaban la acción y el acusado respondió lanzando golpes hacia quienes lo enfrentaban, situación que incrementó momentáneamente la tensión.

La publicación incluyó un llamado a compartir el material audiovisual: “Compártelo para que todo el mundo le vea la cara y lo tengan presente por si lo ven en algún bus de Transmilenio”, mensaje que busca alertar y prevenir hechos similares en el sistema de transporte en la capital del país.

Las reacciones no se hicieron esperar, "Colocar la denuncia no sirve de nada y los policías se van a tomar tinto con esta rata y listo“; ”Así como le dan paloterapia a los ladrones deberían darle también a estos acosadores. Bien por el chico de buzo azul que despertó a los otros"; “El malparido hasta tiene el descaro de defenderse”; “Esos tipos así no tienen remedio”: fueron algunos de los mensajes.

