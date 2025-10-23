Colombia

Bogotá amplió puntos y horarios de atención para jornada nacional de vacunación gratuita el viernes 24 y sábado 25 de octubre

Diversas zonas urbanas contarán con atención gratuita y sin cita previa, permitiendo que diferentes grupos poblacionales completen esquemas de protección contra enfermedades transmisibles

Johan Manuel Largo

Por Johan Manuel Largo

Guardar
Bogotá realiza la IV Jornada
Bogotá realiza la IV Jornada Nacional de Vacunación con más de 100 puntos habilitados en toda la ciudad - crédito Secretaría de Salud

El 24 y 25 de octubre Bogotá celebrará la IV Jornada Nacional de Vacunación en más de 100 puntos y con la extensión del horario de atención en 42 zonas, con el objetivo de facilitar el acceso a la inmunización para personas de todas las edades y reforzar la cobertura en la ciudad.

Los ciudadanos podrán acercarse desde distintos sectores, ya que la distribución de los puntos cubre áreas como Suba, Engativá, Chapinero, Bosa, Kennedy, Usaquén, Teusaquillo, Barrios Unidos, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar, lo que se espera brinde mayor comodidad y oportunidad para quienes buscan cumplir con el esquema nacional de vacunación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La Secretaría Distrital de Salud habilitó un total de 113 puntos y estableció horarios extendidos para garantizar que la mayor cantidad de personas pueda acceder al servicio. Los centros médicos y hospitales atenderán a los usuarios de lunes a viernes, en jornadas que inician a las 7:00 a. m., y se extienden hasta las 7:00 u 8:00 p. m. Durante el sábado, la mayoría de los puntos también permanecerá abierta, aunque en algunos casos solo hasta el mediodía.

La Secretaría de Salud extiende
La Secretaría de Salud extiende horarios y amplía cobertura para facilitar el acceso a la vacunación en Bogotá - crédito Secretaría de Salud

“Con la vacunatón nocturna ‘¡Vacúnate y sé un vacán!’, Bogotá reafirma su liderazgo en salud pública y prevención, garantizando jornadas gratuitas, seguras y accesibles para todos. Vacunarse no solo protege a cada persona, sino también a toda la comunidad”, precisó la entidad.

Varias entidades del sector salud participan en este despliegue, entre ellas el Hospital de Suba, el Centro de Atención en Salud Cafam Floresta en Barrios Unidos, el Hospital de Bosa y el Centro Médico Colsubsidio ubicado en Unicentro de Occidente, Engativá. También forman parte de la red habilitada instituciones privadas y policlínicos de alta capacidad, como la Fundación Cardio Infantil y la Clínica del Occidente.

Adicionalmente, la infraestructura contempla puntos extramurales, ubicados en espacios públicos de alto flujo como la Terminal Satélite del Norte y la Terminal del Sur, permitiendo acercar la vacunación a quienes transitan por la ciudad diariamente debido a razones laborales o personales.

La campaña incluye vacunación gratuita
La campaña incluye vacunación gratuita para todas las edades y busca prevenir enfermedades transmisibles - crédito Secretaría de Salud

En cuanto a la modalidad de atención, los ciudadanos pueden acudir al punto de vacunación más cercano, portando únicamente su documento de identidad. Los prestadores brindan la atención tanto al interior de las Unidades de Servicios de Salud y hospitales (modalidad intramural) como en los lugares previamente organizados fuera de estos recintos, incluyendo ferias de salud, centros comerciales y espacios comunitarios. En todos los casos, el acceso es gratuito y no se requiere agendamiento previo, lo que permite agilizar el proceso y optimizar la cobertura de los grupos objetivo.

Entre los biológicos suministrados se incluye el esquema regular de vacunación dirigido a niños, adolescentes, adultos y mujeres en edad fértil, protegiendo contra enfermedades transmisibles como sarampión, rubéola, poliomielitis, difteria, tétanos y hepatitis B. Estas vacunas forman parte de la estrategia nacional de inmunización y su aplicación, según indicó la Secretaría Distrital de Salud, está orientada a reducir la incidencia y la mortalidad por patologías que pueden prevenirse mediante la vacunación.

Atención habitual en Bogotá

Centros médicos, hospitales y puntos
Centros médicos, hospitales y puntos extramurales participan en la estrategia de inmunización en Bogotá - crédito Secretaría de Salud

El horario de funcionamiento varía entre instituciones. Mientras establecimientos como el Centro Médico Colsubsidio de la Calle 26 ofrecen sus servicios de lunes a sábado, otras instalaciones optan por acortar la jornada para concentrar la demanda en la franja matutina. Algunos puntos, como la Unidad de Servicios de Salud de Boyacá Real, extienden la atención todos los días de la semana, hasta las 4 p. m.

La Secretaría Distrital de Salud enfatizó que la variedad de horarios y ubicaciones busca responder a la dinámica laboral y familiar de la población bogotana, haciendo posible que trabajadores, estudiantes y cuidadores encuentren alternativas acordes con sus rutinas diarias.

La habilitación de los puntos de vacunación busca mantener y aumentar la cobertura de inmunización en todos los grupos etarios, así como prevenir brotes de enfermedades. La decisión de abrir estos espacios, según explicó la dependencia, responde tanto a las cifras de seguimiento en la ciudad como al cumplimiento de las metas planteadas en las campañas nacionales y jornadas intensivas, especialmente relevantes en periodos del año con mayores desafíos epidemiológicos.

Finalmente, la entidad recomendó a la ciudadanía revisar el carné de vacunación y acudir al servicio correspondiente según el esquema recomendado para cada edad o condición de salud. Conozca todos los puntos de atención y vacunación haciendo clic aquí.

Temas Relacionados

Vacunación Secretaría Distrital de Salud Hospital de Suba Fundación Cardio Infantil Clínica del Occidente Colsubsidio Bogotá Suba Inmunización Enfermedades transmisiblesColombia-NoticiasColombia-Servicios

Más Noticias

Ministerio de Justicia reveló los artículos de la convocatoria de una Asamblea Constituyente: estos son los principales puntos

Desde Shanghái, China, el ministro Eduardo Montealegre afirmó que la Constitución de 1991 presenta “disposiciones” que han quedado “rezagadas” y señaló la necesidad de superarlas en Colombia

Ministerio de Justicia reveló los

Tiroteo en Bogotá durante un operativo del Ejército deja al menos tres militares heridos

Los hechos de violencia se presentaron en medio de un operativo de captura que estaban llevando a cabo los uniformados

Tiroteo en Bogotá durante un

Ponente de la ley contra el fraude digital pidió a Gustavo Petro que firme el documento, tras el concepto favorable de la Corte Constitucional

La reciente decisión del alto tribunal frente a una proposición que lideró el representante a la Cámara Duvalier Sánchez, del partido Alianza Verde, introduce mecanismos inéditos para quienes enfrentan problemas derivados de la suplantación de identidad

Ponente de la ley contra

Hora y dónde ver en Colombia el GP de México de la Fórmula 1: Verstappen se mete en la pelea contra Piastri y Norris por el campeonato

El circuito Hermanos Rodríguez será testigo de un nuevo capítulo en una definición del título de pilotos que está más apretada que nunca

Hora y dónde ver en

“No hay bloqueo, hay democracia”: advierten que la propuesta de una asamblea constituyente pondría en riesgo el consenso histórico de 1991

El abogado Vicente Benítez explicó los alcances legales de la iniciativa del Gobierno Petro y señaló que, sin consenso entre las ramas del poder, podría verse afectado el equilibrio institucional alcanzado con la Constitución vigente

“No hay bloqueo, hay democracia”:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Asesinan a cantante que había

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

Ejército asestó duro golpe a las disidencias de Iván Mordisco: millonario cargamento de marihuana fue incautado en carreteras del Huila

Los Shottas niega haber amenazado con matar al contralor de Buenaventura, pese a que existe un audio con la advertencia: “Ojo pues, objetivo militar”

Ejército Nacional investiga el presunto asesinato de una menor de edad a manos de un soldado en Amazonas

La JEP publicó video de la audiencia en la que Álvaro Ashton vinculó a Efraín Cepeda y Armando Benedetti con paramilitares

ENTRETENIMIENTO

Emotivo adiós a la ‘influencer’

Emotivo adiós a la ‘influencer’ Baby Demoni: la desgarradora confesión de su hija Oriana conmovió a todos

Nicolás Arrieta protagonizó altercado con exparticipante de ‘La casa de los famosos’: “Ninguno terminó el colegio”

Así reaccionó Yina Calderón a las burlas de sus hermanas por lo que pasó en ‘Stream Fighters’ con Valdiri: “Hay que reírnos”

Jenny López confirmó que firmó capitulaciones matrimoniales con Jhonny Rivera y reveló detalles de su boda: “Es lo correcto”

Esta es la ciudad en Colombia que Bad Bunny habría elegido para su nueva gira de conciertos en 2025

Deportes

Hora y dónde ver en

Hora y dónde ver en Colombia el GP de México de la Fórmula 1: Verstappen se mete en la pelea contra Piastri y Norris por el campeonato

En Nacional habrían prohibido el contacto de los jugadores con la prensa: “Nos multan”

Dayro Moreno y las figuras del fútbol colombiano que se convertirán en agentes libres en diciembre

Colombia vs. Perú: hora y dónde ver el debut de la Tricolor en la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol

Los dos nombres que Carlos Antonio Vélez pidió de la selección Colombia Sub-20 para el equipo de mayores