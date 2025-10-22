Miguel Polo Polo contestó a la convocatoria de Gustavo Petro a la plaza de Bolívar: “¿Van a dar tamales otra vez?”

El congresista utilizó su cuenta en redes sociales para poner en duda la capacidad del presidente de reunir multitudes sin ofrecer beneficios, tras la absolución de Álvaro Uribe en el caso de manipulación de testigos - crédito Mariano Vimos/Colprensa

El presidente Gustavo Petro invitó a sus seguidores, a través de su cuenta en X, a sumarse a la recolección de firmas en la plaza de Bolívar de Bogotá en respaldo a una Asamblea Constituyente.

La convocatoria se dio luego de que el Tribunal Superior de Bogotá absolviera, en segunda instancia, al expresidente Álvaro Uribe Vélez en el caso de manipulación de testigos, proceso en el que inicialmente se le había impuesto una condena de 12 años de prisión domiciliaria.

Frente a la convocatoria del jefe de Estado, el representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, respondió con ironía en su cuenta de X, afirmando: “¿Van a dar tamales otra vez?”. Con este comentario, Polo Polo expresó su escepticismo sobre las motivaciones detrás de la invitación realizada por el presidente.

“Espero a Bogotá entera este viernes a las 4 pm en la plaza de Bolívar. Vamos por la Soberanía Nacional. Vamos por el Poder Constituyente”, dijo el presidente Petro en uno de sus mensajes.

Polo Polo cuestionó la convocatoria del presidente a través de su cuenta de X, sugiriendo que, para lograr asistencia, sería necesario recurrir a incentivos económicos y transporte gratuito. Además, puso en duda la capacidad de la convocatoria para lograr una asistencia masiva solo con respaldo espontáneo.

“¿Van a dar tamales otra vez? ¿Pondrán buses y chivas como antes? ¿Y a cuánto pagarán el día? Si van a lanzar una oferta, por lo menos háganla completa. Porque por espontaneidad, no creo que llenen ni una cuadra”, escribió el legislador perteneciente a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes en su cuenta de la red social X.