A medida que se acercan las elecciones de 2026, los diferentes candidatos, además de exponer sus propuestas, intensifican las críticas y señalamientos hacia sus contendores, buscando diferenciarse en un contexto político marcado por la competencia y el escrutinio público.

En ese contexto, el precandidato presidencial Mauricio Cárdenas le propuso a Daniel Quintero hacer una prueba de polígrafo: “Para ver si usted es tan transparente como se vende”.

El economista y exministro Mauricio Cárdenas publicó un mensaje en su cuenta de X dirigido a Daniel Quintero, donde lo invita de manera directa a someterse ambos a una prueba de polígrafo, cuestionando así la transparencia que Quintero proyecta en su campaña.

“Candidato @QuinteroCalle, una invitación puntual para una respuesta puntual: hagamos una prueba del polígrafo para ver si usted es tan transparente como se vende. Yo estoy listo, ¿usted?”, escribió en su cuenta de X el precandidato presidencial.

En el mismo mensaje publicado en su cuenta de X, Mauricio Cárdenas compartió un video donde se observa cómo él mismo se somete a una prueba de polígrafo.

De esta manera, refuerza su invitación a Daniel Quintero y pone en evidencia su disposición para demostrar transparencia ante la opinión pública.

Durante el video, Cárdenas dirige unas palabras a Quintero, retándolo de manera directa a aceptar el desafío. Asegura que ya está conectado al detector de mentiras y subraya la importancia de que ambos sean evaluados frente a la ciudadanía.

“Daniel Quintero, usted habla mucho de transparencia. Yo le propongo algo sencillo: venga y demuéstrela. Aquí hay una silla y hay un detector de mentiras esperando. Si dice la verdad, el país lo verá. Si no se presenta, el país también lo notará. Yo ya estoy conectado. Lo espero con la verdad por delante”, comentó el exministro en el material audiovisual.

Días antes de lanzar el reto directo a Daniel Quintero, Mauricio Cárdenas desafió a todos los candidatos a someterse a una prueba de polígrafo, enfatizando la importancia de la transparencia y la honestidad durante la campaña.

A través de sus redes sociales, hizo un llamado público para que los aspirantes a cargos de elección sean evaluados frente al país.

“En medio de una campaña llena de candidatos que dicen mentiras, estoy listo a hablar con la verdad. Reto a todos los candidatos a que hagamos una prueba de polígrafo, para que el país sepa quién habla con la verdad y quién dice mentiras. ¿Quién se le mide?”, escribió Cárdenas en sus redes sociales.