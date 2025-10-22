Colombia

Mauricio Cárdenas le propuso a Daniel Quintero hacer una prueba de polígrafo: “Para ver si usted es tan transparente como se vende”

El exministro y precandidato presidencial desafió públicamente a su rival a someterse a un detector de mentiras, para que demuestre que su honestidad es real: “Yo estoy listo, ¿Usted?"

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

Guardar
En medio de la contienda
En medio de la contienda electoral, el economista instó a su contrincante a realizar juntos una evaluación con polígrafo, poniendo en duda la imagen de integridad que el exalcalde busca proyectar ante los votantes - crédito Catalina Olaya/Colprensa - @MauricioCard/X

A medida que se acercan las elecciones de 2026, los diferentes candidatos, además de exponer sus propuestas, intensifican las críticas y señalamientos hacia sus contendores, buscando diferenciarse en un contexto político marcado por la competencia y el escrutinio público.

En ese contexto, el precandidato presidencial Mauricio Cárdenas le propuso a Daniel Quintero hacer una prueba de polígrafo: “Para ver si usted es tan transparente como se vende”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El economista y exministro Mauricio Cárdenas publicó un mensaje en su cuenta de X dirigido a Daniel Quintero, donde lo invita de manera directa a someterse ambos a una prueba de polígrafo, cuestionando así la transparencia que Quintero proyecta en su campaña.

“Candidato @QuinteroCalle, una invitación puntual para una respuesta puntual: hagamos una prueba del polígrafo para ver si usted es tan transparente como se vende. Yo estoy listo, ¿usted?”, escribió en su cuenta de X el precandidato presidencial.

En el mismo mensaje publicado en su cuenta de X, Mauricio Cárdenas compartió un video donde se observa cómo él mismo se somete a una prueba de polígrafo.

De esta manera, refuerza su invitación a Daniel Quintero y pone en evidencia su disposición para demostrar transparencia ante la opinión pública.

Durante el video, Cárdenas dirige unas palabras a Quintero, retándolo de manera directa a aceptar el desafío. Asegura que ya está conectado al detector de mentiras y subraya la importancia de que ambos sean evaluados frente a la ciudadanía.

“Daniel Quintero, usted habla mucho de transparencia. Yo le propongo algo sencillo: venga y demuéstrela. Aquí hay una silla y hay un detector de mentiras esperando. Si dice la verdad, el país lo verá. Si no se presenta, el país también lo notará. Yo ya estoy conectado. Lo espero con la verdad por delante”, comentó el exministro en el material audiovisual.

Días antes de lanzar el reto directo a Daniel Quintero, Mauricio Cárdenas desafió a todos los candidatos a someterse a una prueba de polígrafo, enfatizando la importancia de la transparencia y la honestidad durante la campaña.

A través de sus redes sociales, hizo un llamado público para que los aspirantes a cargos de elección sean evaluados frente al país.

“En medio de una campaña llena de candidatos que dicen mentiras, estoy listo a hablar con la verdad. Reto a todos los candidatos a que hagamos una prueba de polígrafo, para que el país sepa quién habla con la verdad y quién dice mentiras. ¿Quién se le mide?”, escribió Cárdenas en sus redes sociales.

Temas Relacionados

Daniel QuinteroMauricio CárdenasPrueba de PolígrafoDetector de mentirasElecciones ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Partidos Comunista y Unión Patriótica presentaron su renuncia ante el CNE para que la consulta del Pacto Histórico sea partidista

Ambas colectividades buscan garantizar que la consulta tenga carácter partidista, después de que el CNE la calificara como interpartidista

Partidos Comunista y Unión Patriótica

Padres de familia exigen respuestas tras caída de estudiante durante actividad escolar, en Soacha

Una alumna resultó gravemente herida luego de caerr desde 10 metros de altura, lo que ha provocado reclamos de padres por supuesta falta de protocolos de seguridad en la institución educativa

Padres de familia exigen respuestas

Senador estadounidense Bernie Moreno aseguró que presencia de Hezbollah en Colombia se ha incrementado durante la presidencia de Gustavo Petro

Legisladores estadounidenses, tanto demócratas como republicanos, debaten medidas para frenar la expansión del grupo libanés en la región, con énfasis en Venezuela y Colombia

Senador estadounidense Bernie Moreno aseguró

EN VIVO Colombia vs. Costa de Marfil: fecha 2 del Grupo E de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA

La Tricolor está obligada a ganar para seguir con opciones de clasificar a los octavos de final del torneo juvenil que se juega en Marruecos

EN VIVO Colombia vs. Costa

Chontico Día resultados del último sorteo 22 de octubre 2025

Conozca si los números que eligió fueron los ganadores del sorteo de este día

Chontico Día resultados del último
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército asestó duro golpe a

Ejército asestó duro golpe a las disidencias de Iván Mordisco: millonario cargamento de marihuana fue incautado en carreteras del Huila

Los Shottas niega haber amenazado con matar al contralor de Buenaventura, pese a que existe un audio con la advertencia: “Ojo pues, objetivo militar”

Ejército Nacional investiga el presunto asesinato de una menor de edad a manos de un soldado en Amazonas

La JEP publicó video de la audiencia en la que Álvaro Ashton vinculó a Efraín Cepeda y Armando Benedetti con paramilitares

Confirman el rescate de las dos niñas indígenas que permanecían en poder de las disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

Sin dinero y con ganas

Sin dinero y con ganas de volver a la competencia: así vieron a algunos de los exparticipantes del ‘Desafío’ para una nueva oportunidad en el programa

Exparticipante del ‘Desafío The Box’ denunció que un motociclista la atacó mientras trotaba: “Me agarró la nalga”

Luisa Fernanda W habló sobre los hombres que “ghostean” y dio trucos de lo que hay que hacer con ellos: “Uno se lo cuestiona todo”

Yina Calderón aseguró que ella no se retiró del combate ante Valdiri en ‘Stream Fighters’: “Fue el juez el que terminó la pelea”

Yina Calderón le respondió a Lina Tejeiro por burlarse de su pelea en ‘Stream Fighters 4’: “Una mujer llena de despecho y rencor”

Deportes

EN VIVO Colombia vs. Costa

EN VIVO Colombia vs. Costa de Marfil: fecha 2 del Grupo E de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA

El fuerte cruce de Rafael Dudamel con periodista tras la eliminación del Pereira en la Copa Colombia: “Solo vienes cuando perdemos”

EN VIVO Atlético Nacional vs. Once Caldas: partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Colombia 2025

Alcalde de Medellín anuncia estadio de “talla internacional” para Atlético Nacional e Independiente Medellín

ABC de la Liga de Naciones Femenina: la selección Colombia quiere conquistar Sudamérica para ir al Mundial