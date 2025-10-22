Colombia

María Fernanda Cabal se despachó en contra de Gustavo Petro por despedir a viceministro en vivo: “Él que habla de la dignidad del empleado”

La senadora María Fernanda Cabal cuestionó la decisión del presidente Gustavo Petro de anunciar públicamente la salida de Edward Steven Libreros durante una transmisión oficial

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

El presidente Gustavo Petro enfrentó reacciones adversas luego de informar en directo la salida de Edward Steven Libreros, mientras la senadora Cabal y otros sectores manifestaron su inconformidad por la forma en que se comunicó la decisión - crédito Hugo Sierra/Presidencia - Maria Fernanda Cabal/Facebook

La jornada del 21 de octubre estuvo marcada por una fuerte tensión en la reunión del consejo de ministros.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, cuestionó con dureza el desempeño de varios miembros de su gabinete, enfocando sus señalamientos en los responsables del Ministerio de Vivienda. Durante la sesión, mantuvo un intercambio con la ministra Helga Rivas y, en medio de la transmisión oficial, informó sobre la salida de Edward Steven Libreros, quien ejercía como viceministro de Agua y Saneamiento Básico.

La escena provocó una ola de reacciones y críticas desde distintos sectores. María Fernanda Cabal, senadora opositora y precandidata presidencial por el Centro Democrático, expresó su rechazo ante la decisión de Gustavo Petro de anunciar en directo la salida del funcionario. En su cuenta de X, Cabal escribió: “Él que habla de la dignidad del empleado”. Las palabras de la senadora reflejan el malestar generado por la forma en que se comunicó el despido.

La senadora María Fernanda Cabal compartió su postura crítica a través de su cuenta de X, cuestionando la coherencia del presidente Gustavo Petro respecto al respeto por los trabajadores y la dignidad laboral. En su mensaje, señaló el trato que el mandatario dio a su equipo durante la transmisión oficial donde despidió al viceministro Edward Libreros, e interpeló a sindicatos y sectores sociales por su silencio ante lo ocurrido.

“Petro el que dice que respeta al ‘trabajador’, el que habla de la dignidad del empleado, trata a las patadas a sus servidores. Ayer echó en vivo, en televisión nacional al viceministro de vivienda, Edward Libreros. ¿Dónde están los sindicatos? ¿Dónde las protestas?”, aseveró la congresista perteneciente al partido de oposición el Centro Democrático.

María Fernanda Cabal criticó a Gustavo Petro por la controversia con su viceministro - crédito @MariaFdaCabal

La precandidata presidencial concluyó su mensaje mencionando una polémica declaración previa del presidente Gustavo Petro dirigida a un exministro, resaltando así una actitud que, según ella, muestra incoherencia en su discurso sobre inclusión y respeto.

“¿Recuerdan lo que le dijo a su exministro de la Igualdad? ‘A mí nadie que sea negro me va a decir que hay que excluir un actor porno’”, escribió en su cuenta de la red social X la legisladora perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República.

La precandidata presidencial concluyó su mensaje mencionando una polémica declaración previa del presidente Gustavo Petro dirigida a un exministro, resaltando así una actitud que, según ella, muestra incoherencia en su discurso sobre inclusión y respeto - crédito Mateo Riaños/Infobae Colombia

En respuesta a la publicación de María Fernanda Cabal, distintos usuarios defendieron que el presidente Gustavo Petro actuó dentro del marco legal, recordando que los altos cargos del gobierno suelen estar sujetos a la figura de libre nombramiento y remoción. Esta posición sostiene que la autoridad para relevar funcionarios está claramente definida en la Constitución, y que no se trata de una vulneración a los derechos laborales tradicionales del Código Sustantivo del Trabajo.

“Esto es un cargo de libre nombramiento y remoción, esa potestad se lo da la constitución, nombramiento trate de confundir malévolamente con el derecho laboral de CST”, comentó el internauta.

Gustavo Petro despidió a su viceministro de Agua en pleno Consejo de Ministros - crédito Presidencia

En relación con la salida del funcionario durante la transmisión, el presidente Gustavo Petro manifestó su descontento respecto al avance en la aplicación del nuevo esquema tarifario de aseo. Petro afirmó que Edward Libreros estaba “obstruyendo” la puesta en marcha de esa disposición.

Petro explicó su decisión argumentando que la falta de avance en proyectos clave como el acueducto Cereté–Ciénaga de Oro respondía a la resistencia del viceministro frente a las directrices del Gobierno.

“Estuve hablando hace poco de nuestro programa Basura Cero y no han sacado el régimen tarifario porque el viceministro de Agua le cree más a Andesco que a nuestro proyecto. Por eso es que el acueducto Cereté–Ciénaga de Oro no está hecho. Usted está atravesado en que se expida el nuevo régimen tarifario de aseo que beneficie a los recicladores y consumidores, y se acabó, no va más, hermano. Este Gobierno no vino a obedecerle a los gremios”, comentó el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego en dicho consejo de ministros que causó controversia.

Millonarios por fin le dio

Arquero de Pereira fue amonestado

CNE otorgó la personería jurídica

Indignación por agresión a influencer
