¿En qué va la ampliación del metro de Bogotá hasta la calle 100? Proyecto mejoraría la movilidad en el norte

El metro de Bogotá hasta la 100 aliviaría la carga en este sector

La ampliación de la Línea 1 del Metro de Bogotá hasta la calle 72 registra un avance del 64,85% en su ejecución al 30 de septiembre de 2025,

El trazado inicial de la Línea 1 del Metro de Bogotá cubría el recorrido desde Bosa hasta la avenida Caracas.

Sin embargo, en marzo de 2025, el Distrito otorgó concepto favorable a la propuesta para extender la línea hasta la calle 100 con autopista Norte, considerando la elevada demanda de usuarios de transporte público en esa zona de la ciudad.

La iniciativa avanzó después de que la empresa China Harbour Engineering Company Limited Colombia (CHEC) radicara el documento de prefactibilidad en diciembre de 2024.

Completados los trámites administrativos y técnicos, en marzo de 2025 tanto la Empresa Metro de Bogotá (EMB) como la Secretaría Distrital de Movilidad presentaron el proyecto ante el Comité de Asociación Público Privada (APP) del Distrito, permitiendo así el inicio de la fase de factibilidad.

Así las cosas, la extensión proyectada del Metro de Bogotá permanece en fase de estudios, los cuales serán validados durante el próximo año.

El cronograma prevé que, una vez completada esta etapa, el proceso de contratación se iniciaría en 2027 y las obras iniciarían en los meses siguientes.

Lo anterior quiere decir que de forma paralela a la finalización del trazado inicial que entraría en operación de 2028, iniciarían las obras hacia el norte de la ciudad, por lo que el trancón podría verse en ese sector por unos años más.

La idea de prolongar la primera línea del metro hasta la calle 100 completaría el circuito con la troncal de la avenida 68 y generaría conexión con la troncal de la carrera séptima. De este modo, un pasajero podría desplazarse desde Bosa hasta Usaquén sin salir del sistema.

Sin embargo, la extensión no está exenta de retos: se mencionan cuestionamientos políticos y ambientales, así como complejidades técnicas como elevar la estación 18 sobre el intercambiador de la calle 92 o modificar el trazado para evitar interferencias con la red de acueducto. Esas labores se consideran de alto impacto en la movilidad.

El diseño prevé agregar 3,46 kilómetros de viaducto que partirán poco después del extremo norte de la estación calle 72 y llegarán a la calle 100, sumando tres nuevas estaciones:

Estación 17: sería construida en el sector que va después de la estación Los Héroes, conectaría con la calle 85, bordeando los barrios Quinta Camacho, Chicó Norte y El Nogal.

Estación 18: se ubicaría al norte de los puentes en la calle 92. Sería un punto de conexión del RegioTram y de la estación de Transmilenio que se encuentra en la calle 100.

Estación 19: se ubicará al norte de la calle 100 y tendrá acceso directo a la estación de Transmilenio de la calle 106, limitando entre los barrios La Castellana, Santa Bibiana y Chicó Norte III

La ampliación afectará al menos ocho barrios de Chapinero y Usaquén, donde residen cerca de 60 mil personas. Documentos técnicos justifican que el viaducto irá por el costado occidental de la autopista Norte, debido a la presencia de redes de acueducto y la menor cantidad de predios a adquirir en esa zona, así como para evitar conflicto con el futuro Regiotram del Norte.

Más allá de los cuestionamientos en contra de la extensión, desde el Concejo de Bogotá se ha discutido sobre la ampliación del proyecto a lo largo de la autopista norte, una apuesta que no se verá en el corto plazo y que requiere más allá de discusiones una revisión detallada del terreno, el impacto y los alcances financieros.