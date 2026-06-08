La Alcaldía de Bogotá prevé poner en servicio cinco tramos de la Avenida 68 antes de que termine 2026: ¿cuáles son?

El plan distrital contempla habilitar por etapas los grupos 2, 3, 4, 6 y 9 del corredor, con avances que van del 68% al 95%, según el reporte oficial - crédito IDU

El proyecto de ampliación y modernización de la avenida carrera 68 en Bogotá avanza a pasos firmes y ya alcanzó el 82% de ejecución, según confirmó el alcalde Mayor, Carlos Fernando Galán, durante un reciente recorrido por los distintos frentes de obra este sábado 6 de junio de 2026.

La meta de la Administración distrital antes de finalizar 2026 es poner en servicio cinco tramos clave de este corredor vial, lo que promete transformar la movilidad y la calidad del espacio público en la ciudad.

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Cuando Galán llegó a la alcaldía, la obra presentaba un avance apenas del 42%. En poco más de un año, la gestión distrital duplicó el ritmo de construcción, superando obstáculos técnicos y contractuales, y priorizando la entrega por etapas de los tramos más críticos y con mayor impacto para los bogotanos.

¿Cuáles son los cinco frentes de obra que estarán listos en 2026?

1. Grupo 2: calle 18 sur a avenida Las Américas

Avance actual: 85,45%

El tramo cubre el sector sur de la ciudad y conecta importantes corredores de entrada y salida. Incluye la habilitación del puente vehicular de la calle 3 sobre la avenida 68, puesto en servicio en octubre de 2024. La entrega de este grupo facilitará el acceso de los habitantes del sur y occidente, mejorando la circulación y los tiempos de viaje.

La ampliación y modernización de la avenida carrera 68 en Bogotá alcanzó el 82% de ejecución, según Carlos Fernando Galán - crédito IDU

2. Grupo 3: avenida Las Américas a la calle 13

Avance actual: 86,71%

Este tramo es fundamental para la conexión con el centro y occidente de Bogotá. Incluye obras como el puente peatonal de la avenida 68 con calle 9C, habilitado desde marzo de 2025. Su entrega está prevista para este 2026, optimizando los flujos entre el sector industrial, comercial y residencial.

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3. Grupo 4: calle 13 a avenida La Esperanza

Avance actual: 95,77%

Este es uno de los tramos más avanzados y se entregará en septiembre de 2026. Cuando la actual administración asumió, apenas alcanzaba el 33,3% de ejecución. La obra está casi lista y permitirá habilitar la ciclorruta definitiva y un carril adicional mixto, beneficiando la movilidad de ciclistas y vehículos entre zonas estratégicas de la ciudad.

4. Grupo 6: calle 46 a calle 66

Avance actual: 68,27%

Ubicado frente al parque Simón Bolívar, este tramo incluye la estación de TransMilenio y espacio público renovado. Fue uno de los mayores retos por problemas con el contratista, pero ya alcanza el 71% de avance y se entregará en diciembre. El grupo conecta el occidente con el centro norte de la ciudad, facilitando el acceso al parque y a la avenida El Dorado.

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La avenida carrera 68 integrará TransMilenio, nuevos puentes, carriles mixtos y ciclorrutas para mejorar la movilidad y reducir los tiempos de viaje en Bogotá - crédito IDU

5. Grupo 9: Carrera 48 a carrera 9

Avance actual: 83,05%

Este tramo recorre el norte de la ciudad y es clave para conectar la avenida 68 con corredores troncales, zonas residenciales y comerciales. Su finalización en 2026 permitirá la integración con la nueva estación de TransMilenio y otros proyectos de movilidad.

Entregas por etapas: hitos ya en servicio

El distrito priorizó la puesta en operación anticipada de obras terminadas en estos grupos, para garantizar beneficios inmediatos. Entre los hitos ya habilitados se encuentran:

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Grupo 2: puente vehicular de la calle 3 sobre la avenida 68 (octubre 2024)

Grupo 3: puente peatonal de la avenida 68 con calle 9C (marzo 2025)

Grupo 5: puente vehicular occidental sobre la calle 26 con avenida 68 (junio 2024) y puente vehicular curvo para buses duales (octubre 2025)

Grupo 8: puente vehicular de la avenida Suba sobre la avenida 68 (junio 2025)

La ampliación y modernización de la avenida carrera 68 en Bogotá alcanzó el 82% de ejecución, según Carlos Fernando Galán - crédito IDU

El alcalde Galán reiteró que, a pesar de los retrasos históricos y las dificultades técnicas, la avenida 68 pronto estará al servicio de la ciudad: “La 68 ha sido un dolor de cabeza, lo sabemos. Pero no nos hemos quedado quietos en aliviarlo: las obras avanzan y pronto estará al servicio de Bogotá”.

De acuerdo con el alcalde, con la entrega de estos cinco frentes, la ciudad avanzará hacia una movilidad más eficiente, segura y sostenible, posicionando a la avenida 68 como eje central del transporte público y la conectividad urbana en la capital.

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