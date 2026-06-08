Colombia

Al Gobierno Petro le sigue yendo mal con el cobro de impuestos y ya tiene un descuadre de más de $2 billones en 2026: las cifras preocupan

La brecha presupuestal refleja tensiones para el Gobierno ante la acelerada ejecución pública y la necesidad de ajustar mecanismos fiscales

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Cuánto pagarían las empresas por cada empleado que gane el salario mínimo en 2025 con las propuestas hechas en la mesa de concertación - crédito Colprensa
Durante los primeros cinco meses de 2026, el desempeño de la recaudación fiscal presentó desafíos, pero la ejecución presupuestal mostró un avance considerable respecto a 2025 - crédito Colprensa

La dinámica fiscal de Colombia en los primeros cinco meses de 2026 muestra una divergencia muy importante: mientras el recaudo tributario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) alcanzó $136,2 billones, cifra menor a la meta oficial, la ejecución presupuestal superó lo programado para ese periodo.

Entre enero y mayo de 2026, el recaudo tributario nacional sumó $136,2 billones, resultado que está $2,8 billones por debajo de los $139 billones previstos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para ese tramo del año. Al mismo tiempo, la ejecución del Presupuesto General de la Nación (PGN) llegó a $264,6 billones, lo que sobresalrió con relación a la meta establecida y representó el 47,6% del PGN para 2026.

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Así lo confirmó el informe Pulso Fiscal Bancolombia, que destaca que el incremento en la recaudación de impuestos estuvo principalmente sostenido por ciertos tributos específicos. En mayo, el recaudo impositivo alcanzó $35,8 billones, con un crecimiento anual del 9,6%.

El IVA es clave en el recaudo de impuestos en Colombia - crédito Bancolombia
El IVA es clave en el recaudo de impuestos en Colombia - crédito Bancolombia

De acuerdo con el documento, el avance se debió, sobre todo, al comportamiento del IVA interno, que mostró una variación anual del 15,5%. Asimismo, el gravamen a las transacciones financieras aumentó un 12,3%, y el impuesto de renta creció un 7,2% respecto a mayo de 2025. Sin embargo, otros impuestos, como los aplicados a los combustibles, el patrimonio y el IVA externo, exhibieron un desempeño inferior durante el mismo periodo.

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Según el mismo, “se ha observado un menor desempeño en el recaudo por los impuestos a los combustibles, al patrimonio y al IVA externo”.

Si se acumula lo recaudado en los cinco primeros meses, el total representa el 42,9% del objetivo anual fijado por el Gobierno nacional, que se sitúa en torno a $317,5 billones para 2026.

Ejecución del Presupuesto General de la Nación

En contraste con el rezago del recaudo, la ejecución del gasto público mostró un ritmo acelerado hasta mayo. De acuerdo con Pulso Fiscal Bancolombia, se comprometieron $264,6 billones en recursos, equivalentes al 47,6% del Presupuesto General de la Nación para este año.

El nivel de ejecución supera el monto estimado para el periodo, que era de $232,3 billones y resultó en un sobrecumplimiento de $32,3 billones sobre la meta acumulada, según cálculos del Ministerio de Hacienda y Bancolombia.

El impuesto de renta y el IVA exento fueron los de mejor recaudo en 2026 - crédito Bancolombia
El impuesto de renta y el IVA exento fueron los de mejor recaudo en 2026 - crédito Bancolombia

Bancolombia destacó que “con estas cifras de ejecución, se observa un mayor cumplimiento del PGN 2026 frente al programado al quinto mes del año”.

Durante mayo, el Gobierno ejecutó compromisos adicionales por $44,9 billones, lo que significó un aumento interanual del 16,5% en comparación con el mismo mes de 2025. La aceleración implica que la inversión pública se está adelantando en relación con los planes iniciales y responde a una mayor capacidad de disposición de recursos fiscales.

Normalización tributaria y recaudo adicional

La normalización de obligaciones tributarias también tuvo un papel relevante en el recaudo de 2026. Según cifras de la Dian, 175.213 contribuyentes regularizaron 315.795 obligaciones en mora al hacer pagos globales por $2,59 billones bajo las condiciones especiales del Decreto Legislativo 0240 expedido en marzo dentro de la emergencia económica.

El informe señala que la consolidación fiscal sólo sería posible con un cambio de política tras las elecciones de 2026 - crédito Colprensa
El Presupuesto General de la Nación (PGN) de Colombia para 2026 fue aprobado en el Congreso por un monto de $546,9 billones, lo que representa un aumento nominal de aproximadamente el 4% frente al presupuesto de 2025 - crédito Colprensa

Siete direcciones seccionales concentraron más del 80% del recaudo vinculado a estos alivios tributarios.

  • Bogotá: 58.898 contribuyentes regularizaron 118.836 obligaciones al efectuar pagos superiores a $1,02 billones.
  • Medellín: el recaudo fue de $374.476 millones.
  • Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes: sumó $306.677 millones.
  • Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena: también participaron con montos relevantes.

En cuanto a la composición del recaudo, así fue el comportamiento:

  • Impuesto sobre las ventas (IVA): representó $945.418 millones (36,4% del total).
  • Impuesto de renta: aportó $741.015 millones (28,5%).
  • Retención en la fuente: $597.230 millones (23%).

En menor medida contribuyeron:

  • Régimen Simple de Tributación: $120.480 millones.
  • Impuesto al consumo: $67.347 millones.

Ante la situación, el director general de la Dian, Carlos Emilio Betancourt, afirmó que “la respuesta de los contribuyentes demuestra que cuando existen medidas claras, alivios efectivos y canales de atención oportunos, el cumplimiento es posible”.

Además, que “seguiremos fortaleciendo nuestra estrategia de cobro para facilitar que quienes aún mantienen obligaciones pendientes puedan ponerse al día y avanzar hacia una mayor cultura de cumplimiento voluntario”.

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