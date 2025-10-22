Desarticulan estructura de Los Costeños en Barranquilla y Soledad: así fue el operativo

La banda Los Costeños continúa posicionándose como uno de los grupos criminales con mayor presencia en Barranquilla - crédito Policía Metropolitana de Barranquilla

Cuatro personas fueron detenidas en flagrancia y siete más notificadas judicialmente en centros carcelarios como resultado de un operativo policial dirigido contra el grupo delincuencial Los Costeños, organización señalada por múltiples delitos graves en Barranquilla y Soledad, en el Atlántico.

La acción incluyó allanamientos en los barrios El Bosque y San Roque de Barranquilla, así como en el barrio Primero de Mayo de Soledad, y representa un golpe relevante a una estructura criminal con fuerte presencia en la zona y numerosos antecedentes.

La operación consistió en cuatro diligencias de allanamiento y registro, durante las que la Policía Nacional capturó a alias Delia, alias Jaider, alias Ata y alias Ana. Además, se notificó judicialmente a siete personas que ya se encontraban privadas de la libertad, todas presuntamente vinculadas a Los Costeños.

Entre los notificados figura alias Yonki – Soto o 35, identificado como coordinador de zona en los barrios Gardenias, Villa de San Carlos y El Bosque. Junto a él, alias El Maluco, alias Pedrito, alias Gato Blanco y alias Potico son señalados como sicarios relacionados con al menos 11 homicidios, resultado de la disputa con el grupo rival Los Pepes por el control de rentas ilegales derivadas del tráfico de drogas y la extorsión.

Jorge Eliécer Díaz, alias Castor, y Digno Palomino, alias El Viejo, son los máximos cabecillas de la banda criminal Los Costeños- crédito Redes sociales

A los detenidos se les imputan cargos por concierto para delinquir agravado por homicidio y tráfico de estupefacientes, así como por fabricación, tráfico y porte de sustancias ilícitas.

En el caso de alias Ana, se le atribuyen 12 antecedentes judiciales previos por hurto y concierto para delinquir. En conjunto, los implicados suman 46 anotaciones judiciales por delitos que incluyen homicidio, terrorismo, porte ilegal de armas, tortura, receptación, hurto agravado y violencia intrafamiliar, lo que evidencia la reincidencia y peligrosidad de la organización.

Impacto económico

El impacto económico de la estructura quedó en evidencia durante los allanamientos, ya que los inmuebles intervenidos funcionaban como centros de acopio y distribución de drogas.

Estas actividades generaban una renta mensual estimada en 150 millones de pesos, producto de la venta de estupefacientes, el tráfico de armas y las extorsiones.

La banda de Los Costeños sostiene una "guerra" con múltiples grupos criminales en el Atlántico - crédito Redes sociales

En el operativo, la Policía incautó 8.288 gramos de marihuana, 725 gramos de cocaína, 300 gramos de bazuco, 176.000 pesos en efectivo y dos teléfonos celulares.

Llamado a denunciar actividades ilícitas

El brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, destacó la importancia de la operación y reiteró el compromiso institucional con la seguridad ciudadana. Además, la Policía Nacional hizo un llamado a la comunidad para que denuncie cualquier actividad ilícita por medio de las líneas 123, 165 (Gaula) y el número directo 317 896 5523.

Las autoridades mantienen la ofensiva contra el crimen organizado en Barranquilla y Soledad, con el objetivo de fortalecer la seguridad y la convivencia en la región.

Decenas de personas han sido asesinadas en Barranquilla durante las últimas semanas - crédito Colprensa

Disputa entre Los Costeños y Los Pepes cobró decenas de vidas en Barranquilla

La disputa entre las organizaciones criminales Los Costeños y Los Pepes en Barranquilla (y su área metropolitana) se centró en el control territorial, las rentas criminales —como el microtráfico, la extorsión y el narcotráfico— y las dinámicas de violencia que han dejado decenas de víctimas.

Los Costeños, que opera con fuerte presencia en varios barrios vulnerables de Barranquilla y municipios cercanos, y Los Pepes, una escisión o nueva facción surgida tras la ruptura de alianzas, están enfrascados en una lucha sangrienta por cooptar espacios y sostener sus negocios ilegales.

Cifras alarmantes

Según informes de autoridades y de organizaciones de análisis de seguridad, esta confrontación dejó cifras alarmantes: se estiman más de 700 homicidios atribuibles a estos grupos entre 2022 y 2023 en Barranquilla y su área metropolitana.

Los enfrentamientos incluyen asesinatos selectivos, ajustes de cuentas, incursiones armadas en residencias y comercios, y amenazas – incluso difundidas por redes sociales o panfletos – dirigidas tanto a miembros de grupos rivales como a civiles presuntamente vinculados o ubicados en territorio disputado.