Juez envió a la cárcel a hijo de ‘Papá Pitufo’ por tratar de matar a su expareja en Cartagena: “Me cortó cuatro veces”

La mañana del miércoles 22 de octubre de 2025, y a través de un comunicado, la Fiscalía General de la Nación confirmó que presentó ante un juez de control de garantías a Juan Diego Marín Franco como presunto responsable de un ataque con arma cortopunzante contra su excompañera sentimental.

El nombre de Marín no pasó de agache, pues se conoció que él es hijo del ‘zar’ del contrabando, Diego Marín Buitrago, pedido por la justicia de Colombia, pero que gracias a varias jugadas legales por parte de su defensa ha logrado salir avante.

Pero en el caso concreto de su hijo, los hechos ocurrieron el martes 23 de septiembre de 2025 en un inmueble ubicado en el corregimiento Manzanillo del Mar, en Cartagena (Bolívar), según informó la entidad encargada de la investigación penal.

Los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía detallan que Marín Franco ingresó al inmueble donde residía la víctima y, tras una discusión, la habría agredido con un arma cortopunzante, ocasionándole heridas en diversas partes del cuerpo.

A raíz de lo anterior, la mujer perdió el conocimiento a raíz producto de la gravedad de las lesiones causadas y tuvo que ser trasladada de urgencia a un centro hospitalario cercano.

El personal médico atendió a la víctima, la reanimó y posteriormente le practicó una intervención quirúrgica, agregó el reporte judicial.

Sin embargo, los informes clínicos dieron cuenta de que la vida de la mujer estuvo en riesgo inminente debido a la severidad de las heridas ocasionadas durante el ataque, destacó el comunicado.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía, Marín Franco fue capturado por las autoridades pocos minutos después del incidente y puesto a disposición de la justicia.

Una fiscal adscrita a la Seccional Bolívar le imputó el delito de feminicidio en grado de tentativa, y por el que Marín Franco no aceptó cargos durante la audiencia.

Debido a lo anterior, un juez de control de garantías determinó como medida precautoria la reclusión de Juan Diego Marín Franco en un centro carcelario.

Qué se sabe del caso: la captura de Juan Diego Marín Franco por intento de feminicidio

Aquella tarde de septiembre se reportó en varios medios regionales la detención de Marín Franco por tentativa de homicidio y violencia intrafamiliar, luego de atacar con arma blanca a su exesposa, María Andrea Arango Montenegro.

Según información divulgada por el diario El Universal de Cartagena, la agresión se produjo en un apartamento del condominio Morros Eos, en la zona norte de Cartagena.

La víctima declaró ante la Fiscalía que Marín Franco la hirió en múltiples partes del cuerpo —incluyendo cráneo, abdomen y espalda— durante un episodio motivado presuntamente por celos y dinámicas de control.

“Me cortó cuatro veces, en el cráneo, en el hombro, en la ceja. Al defenderme con las manos me cortó en los dedos. Me hirió en la costilla, en la espalda y en el abdomen”, relató la mujer, que ya había interpuesto otras tres denuncias anteriores contra su expareja por diferentes tipos de maltrato.

La fiscal encargada calificó el ataque como “salvaje, brutal” y subrayó el riesgo vital que afrontó la víctima, que debió ser sometida de urgencia a una cirugía tras el incidente.

La hija menor de ambos no presenció los hechos, dado que se encontraba en Bogotá al momento de la agresión.

Las autoridades detuvieron a Marín Franco poco después del ataque; fue hallado en otro apartamento del complejo, donde se encontraba acompañado por su escolta, y presentaba heridas propias.

El informe policial indica además que el acusado aparentaba estar bajo efectos del alcohol y resalta que la escena no fue debidamente preservada por intervención del esquema de seguridad.

“La Policía Nacional en la ciudad de Cartagena atendió el llamado de la ciudadanía a la Línea 123, donde informan lo que parecía ser una riña al interior de un apartamento de los que alquilan por días, inmediatamente se actúa. En el lugar de los hechos se halla a una mujer de aproximadamente 32 años que presentaba heridas con arma cortopunzante producidas por el individuo que la acompañaba de 38 años de edad", señaló en el informe inicial el comandante de la Policía de Cartagena, general Gelver Yecid Peña.

En tanto que en diálogo con la revista Semana, familiares de la mujer señalaron: “Lo que nos dicen es que alias Papá Pitufo está moviendo todas sus influencias en Cartagena, Bolívar, para que dejen libre a su hijo en el menor tiempo posible”.

“Nosotros nos divorciamos en marzo, y a pesar de eso Juan Diego sigue celándome, me hostiga“, comentó Arango en diálogo con Noticias RCN.