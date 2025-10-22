Colombia

Juez envió a la cárcel a hijo de ‘Papá Pitufo’ por tratar de matar a su expareja en Cartagena: “Me cortó cuatro veces”

Los hallazgos por parte del personal médico que atendió a la mujer dieron cuenta que su vida estuvo en inminente peligro por la gravedad de las lesiones, detalló en su informe el ente investigador

Sebastián Vargas Rueda

Por Sebastián Vargas Rueda

Guardar
Juan Diego Marín es hijo
Juan Diego Marín es hijo de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, pedido por la justicia colombiana - crédito redes sociales y Pexels

La mañana del miércoles 22 de octubre de 2025, y a través de un comunicado, la Fiscalía General de la Nación confirmó que presentó ante un juez de control de garantías a Juan Diego Marín Franco como presunto responsable de un ataque con arma cortopunzante contra su excompañera sentimental.

El nombre de Marín no pasó de agache, pues se conoció que él es hijo del ‘zar’ del contrabando, Diego Marín Buitrago, pedido por la justicia de Colombia, pero que gracias a varias jugadas legales por parte de su defensa ha logrado salir avante.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Pero en el caso concreto de su hijo, los hechos ocurrieron el martes 23 de septiembre de 2025 en un inmueble ubicado en el corregimiento Manzanillo del Mar, en Cartagena (Bolívar), según informó la entidad encargada de la investigación penal.

Los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía detallan que Marín Franco ingresó al inmueble donde residía la víctima y, tras una discusión, la habría agredido con un arma cortopunzante, ocasionándole heridas en diversas partes del cuerpo.

A raíz de lo anterior, la mujer perdió el conocimiento a raíz producto de la gravedad de las lesiones causadas y tuvo que ser trasladada de urgencia a un centro hospitalario cercano.

El personal médico atendió a la víctima, la reanimó y posteriormente le practicó una intervención quirúrgica, agregó el reporte judicial.

Sin embargo, los informes clínicos dieron cuenta de que la vida de la mujer estuvo en riesgo inminente debido a la severidad de las heridas ocasionadas durante el ataque, destacó el comunicado.

El hijo de 'Papa Pitufo'
El hijo de 'Papa Pitufo' permanece tras las rejas debido a que no aceptó cargos - crédito Mario Franco/Colprensa

De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía, Marín Franco fue capturado por las autoridades pocos minutos después del incidente y puesto a disposición de la justicia.

Una fiscal adscrita a la Seccional Bolívar le imputó el delito de feminicidio en grado de tentativa, y por el que Marín Franco no aceptó cargos durante la audiencia.

Debido a lo anterior, un juez de control de garantías determinó como medida precautoria la reclusión de Juan Diego Marín Franco en un centro carcelario.

Qué se sabe del caso: la captura de Juan Diego Marín Franco por intento de feminicidio

Aquella tarde de septiembre se reportó en varios medios regionales la detención de Marín Franco por tentativa de homicidio y violencia intrafamiliar, luego de atacar con arma blanca a su exesposa, María Andrea Arango Montenegro.

Según información divulgada por el diario El Universal de Cartagena, la agresión se produjo en un apartamento del condominio Morros Eos, en la zona norte de Cartagena.

La víctima declaró ante la Fiscalía que Marín Franco la hirió en múltiples partes del cuerpo —incluyendo cráneo, abdomen y espalda— durante un episodio motivado presuntamente por celos y dinámicas de control.

Marín Franco fue acusado por
Marín Franco fue acusado por el delito de feminicidio en grado de tentativa - crédito Pexels

“Me cortó cuatro veces, en el cráneo, en el hombro, en la ceja. Al defenderme con las manos me cortó en los dedos. Me hirió en la costilla, en la espalda y en el abdomen”, relató la mujer, que ya había interpuesto otras tres denuncias anteriores contra su expareja por diferentes tipos de maltrato.

La fiscal encargada calificó el ataque como “salvaje, brutal” y subrayó el riesgo vital que afrontó la víctima, que debió ser sometida de urgencia a una cirugía tras el incidente.

La hija menor de ambos no presenció los hechos, dado que se encontraba en Bogotá al momento de la agresión.

Las autoridades detuvieron a Marín Franco poco después del ataque; fue hallado en otro apartamento del complejo, donde se encontraba acompañado por su escolta, y presentaba heridas propias.

El informe policial indica además que el acusado aparentaba estar bajo efectos del alcohol y resalta que la escena no fue debidamente preservada por intervención del esquema de seguridad.

Según familiares de Arango, el
Según familiares de Arango, el padre de Juan Diego Marín (Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo), estaría intercediendo por su hijo desde el exterior para que sea liberado lo más pronto posible - crédito redes sociales

“La Policía Nacional en la ciudad de Cartagena atendió el llamado de la ciudadanía a la Línea 123, donde informan lo que parecía ser una riña al interior de un apartamento de los que alquilan por días, inmediatamente se actúa. En el lugar de los hechos se halla a una mujer de aproximadamente 32 años que presentaba heridas con arma cortopunzante producidas por el individuo que la acompañaba de 38 años de edad", señaló en el informe inicial el comandante de la Policía de Cartagena, general Gelver Yecid Peña.

En tanto que en diálogo con la revista Semana, familiares de la mujer señalaron: “Lo que nos dicen es que alias Papá Pitufo está moviendo todas sus influencias en Cartagena, Bolívar, para que dejen libre a su hijo en el menor tiempo posible”.

“Nosotros nos divorciamos en marzo, y a pesar de eso Juan Diego sigue celándome, me hostiga“, comentó Arango en diálogo con Noticias RCN.

Temas Relacionados

Juan Diego Marín FrancoHijo de Papá PitufoDiego Marín BuitragoZar del contrabandoEnviado a la cárcelCaso de agresiónExpareja sentimentalCartagenaManzanillo del MarTentativa de feminicidioCaptura por intento de feminicidioViolencia contra la mujerColombia-Noticias

Más Noticias

Estudiante de la Universidad Nacional de Medellín fue encontrada sin vida, luego de ser secuestrada por las disidencias de las Farc

El fallecimiento de la estudiante Angie Pahola Tovar Calpa, secuestrada en agosto, moviliza a la Universidad Nacional, que exige esclarecimiento de los hechos

Estudiante de la Universidad Nacional

Jaime Lombana, abogado de Álvaro Uribe, habló del fallo que absolvió al expresidente por soborno y fraude procesal: “Debe cumplir”

El abogado Jaime Lombana se refirió a las interceptaciones de las llamadas entre Diego Cadena y el exmandatario, consideradas ilegales por el Tribunal Superior de Bogotá

Jaime Lombana, abogado de Álvaro

Eduardo Montealegre pidió a la Cidh medidas cautelares por investigaciones de la Procuraduría en su contra: acusó a Gregorio Eljach de supuesta ‘venganza’

El ministro de Justicia solicitó protección internacional tras denunciar presiones y censura por investigaciones disciplinarias en su contra impulsadas por la Procuraduría

Eduardo Montealegre pidió a la

Oso andino reaparece en Boyacá, autoridades llaman a protegerlo

Habitantes reportaron la presencia de un oso de esta especie en peligro crítico, lo que llevó a Corporinoquia a pedir acciones urgentes para evitar su caza y preservar el equilibrio ambiental

Oso andino reaparece en Boyacá,

EN VIVO Atlético Nacional vs. Once Caldas: partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Colombia 2025

El equipo verdolaga pegó primero en el partido de ida cuando se impuso 1-0 como visitante, por lo que ahora con su hinchada buscará el paso a las semifinales

EN VIVO Atlético Nacional vs.
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército asestó duro golpe a

Ejército asestó duro golpe a las disidencias de Iván Mordisco: millonario cargamento de marihuana fue incautado en carreteras del Huila

Los Shottas niega haber amenazado con matar al contralor de Buenaventura, pese a que existe un audio con la advertencia: “Ojo pues, objetivo militar”

Ejército Nacional investiga el presunto asesinato de una menor de edad a manos de un soldado en Amazonas

La JEP publicó video de la audiencia en la que Álvaro Ashton vinculó a Efraín Cepeda y Armando Benedetti con paramilitares

Confirman el rescate de las dos niñas indígenas que permanecían en poder de las disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

Así reaccionó Laura González a

Así reaccionó Laura González a “el puño” que Karina García le dio en medio de declaraciones por supuesto romance con su expareja

La Barbie colombiana termina amistad con Marcela Reyes tras filtrar mensajes privados: “Yo merezco gente firme”

Shakira se refirió a la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl y recordó su experiencia en 2020: “Ya era hora”

Shakira reveló cómo fue el proceso con Ed Sheeran y Beéle para nueva versión de ‘Hips Don’t Lie’: “Sabía que aportaría algo nuevo”

⁠Andrea Valdiri reapareció en redes para celebrar su triunfo en el ‘Stream Fighters 4’: contó cómo se ha beneficiado de la pelea

Deportes

EN VIVO Atlético Nacional vs.

EN VIVO Atlético Nacional vs. Once Caldas: partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Colombia 2025

EN VIVO Colombia vs. Costa de Marfil: fecha 2 del Grupo E de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA

Se definió el futuro de Nairo Quintana en el ciclismo: esta fue la decisión que tomó el Movistar Team con el colombiano

David Mackalister habló sobre la actitud de Neiser Villarreal, después del Mundial Sub-20: “Tiene la cabeza en otro lado”

La selección Colombia estrenará chaqueta para la Copa Mundial de la FIFA 2026: el diseño ya genera polémica