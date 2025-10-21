Colombia

Por cuenta de los anuncios del presidente Trump en contra del Gobierno Petro, en redes se volvió a hacer viral un video de Jaime Garzón: “Los gringos tienen la rabia de paja y la nariz empolvada”

El video se revivió en redes a raíz de la suspensión de las ayudas económicas por parte de los EE. UU. en la lucha antidrogas de Colombia, causada por el enfrentamiento entre los dos mandatarios

Sebastián Vargas Rueda

Por Sebastián Vargas Rueda

Guardar
Algunos usuarios en redes aseguraron
Algunos usuarios en redes aseguraron que el mensaje sigue vigente a pesar del paso del tiempo - crédito @realdonaldtrump/IG

Luego del anuncio hecho por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que tuvo como apuntado a Colombia y la suspensión de subsidios en la lucha antidrogas, en redes sociales se difundió un video que tiene como protagonista al periodista y humorista Jaime Garzón, asesinado el 13 de agosto de 1999.

¿El motivo? Un video que se compartió en 1995 por parte del noticiero CM& en el que Garzón aparece lanzándole pullas a los norteamericanos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Los gringos tienen el rabo de paja y la nariz empolvada, compañeros, porque además de metérsela toda, ahora quieren metérselos al rancho, que también podrá ser de paja, pero tan digno como el sudor del pueblo oprimido, compañeros”, inicia diciendo en la grabación el humorista, que supo con su forma irreverente y particular, decir lo que pensaba en medio de una ola de violencia y conflicto armado.

“Y es que el enemigo ve la paja en la carreta nuestra, pero no ve la cosa nostra que tiene en el ojo de águila imperial, compañeros. Y es que tras de toda traco-democracia hay un narco-imperialismo, compañeros. Fíjense, el caso de (Michael) Dukakis y Gore, compañeros, que tienen la nieve de la corrupción en sus hombros, en el sentido de que se apuntan hacia el poder con los narco-dólares que le entregan nuestros narco-paisanos”, sigue Garzón en su discurso.

Al final señaló: “¡Contra la droga! ¡Que los gringos se la metan toda! Gracias, compañeros".

Esto se dio antes de que se pusiera en marcha el famoso Plan Colombia, el eje de cooperación entre Estados Unidos y Colombia que la convirtió en un aliado estratégico en la región, y cuyos resultados fueron los que llevaron a que el mismo Trump tomara la decisión de descertificar a Colombia.

crédito redes sociales / X

Temas Relacionados

Donald TrumpJaime GarzónSuspensión de ayuda económica a ColombiaGustavo PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Juan Manuel Santos se pronunció sobre absolución a Uribe: “Los fallos de la justicia se acatan siempre, no según la conveniencia ni el cálculo político”

El exmandatario indicó que las decisiones judiciales deben recibirse “con respeto” y afirmó que la independencia de la rama judicial es un factor fundamental en la democracia

Juan Manuel Santos se pronunció

Esto fue lo que hallaron en el cuerpo de la creadora de contenido conocida como ‘Baby Demoni’, hallada muerta en extrañas circunstancias

Las autoridades analizan si la muerte de la ‘influencer’ María Alejandra Esquín se debió a un hecho violento, un suicidio o complicaciones posquirúrgicas, tras revelarse indicios de asfixia

Esto fue lo que hallaron

Influencer explicó por qué la polémica oferta laboral de Luisa Postres habría sido una “jugada” de marketing para hacerse publicidad sin necesidad de pagar

Los 683 aspirantes tuvieron que grabar un video para Luisa Lafaurie Cabal, la propietaria de la famosa repostería e hija de la precandidata presidencial María Fernanda Cabal

Influencer explicó por qué la

Melissa Gate reveló su cambio de look tras cirugía estética: “Me opero, porque quiero verme mejor”

La finalista de ‘La casa de los famosos’ mostró su transformación en redes sociales y sostuvo que su decisión está motivada por razones personales, defendiendo la cirugía como una forma de potenciar su belleza

Melissa Gate reveló su cambio

Los dos nombres que Carlos Antonio Vélez pidió de la selección Colombia Sub-20 para la próxima convocatoria del equipo de mayores

El próximo partido de la selección Colombia de mayores será ante Nueva Zelanda en la fecha Fifa de noviembre, de cara a la preparación para la Copa Mundial 2026

Los dos nombres que Carlos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La JEP publicó video de

La JEP publicó video de la audiencia en la que Álvaro Ashton vinculó a Efraín Cepeda y Armando Benedetti con paramilitares

Confirman el rescate de las dos niñas indígenas que permanecían en poder de las disidencias de las Farc

Judicializan a un hombre que engañó a un campesino que sería presentado como “baja en combate”

El audio con el que vinculan a alias Chejo con amenazas de desplazamiento forzado en Antioquia: “Que se quede una persona por casa si tiene que ordeñar”

Reportan combate activo entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes de las disidencias en plena jornada electoral, en Cauca

ENTRETENIMIENTO

Esto fue lo que hallaron

Esto fue lo que hallaron en el cuerpo de la creadora de contenido conocida como ‘Baby Demoni’, hallada muerta en extrañas circunstancias

Así reaccionó The Grefg al reto de JH para pelear el próximo año en boxeo: “Eso no es de Dios”

Ganador de ‘Yo me llamo’ casi se quiebra por dejar su personaje e iniciar su carrera como solista: “Llevaba un año sin trabajar”

El conflicto por las regalías de Darío Gómez: hermanos y exesposa llevan la pelea a los tribunales: “Quiere prohibirnos y eso solo lo hace Dios”

Vicky Hernández dio sentido discurso en las exequias de Gustavo Angarita y en redes recordaron la entrevista en que él le contó cómo quería morirse

Deportes

Los dos nombres que Carlos

Los dos nombres que Carlos Antonio Vélez pidió de la selección Colombia Sub-20 para la próxima convocatoria del equipo de mayores

La lista Clinton en Colombia: estos son los equipos colombianos que han estado vinculados

Esto se sabe sobre la supuesta inversión económica de Iago Falque en el América de Cali

Leonel Álvarez podría dirigir a Atlético Nacional, reveló contactos con el equipo verde: “No había tenido tanta cercanía como hoy”

Presidente del Fenerbahce calificó de “falsas” las noticias sobre la salida de Jhon Jader Durán