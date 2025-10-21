Por cuenta de los anuncios del presidente Trump en contra del Gobierno Petro, en redes se volvió a hacer viral un video de Jaime Garzón: “Los gringos tienen la rabia de paja y la nariz empolvada”

Algunos usuarios en redes aseguraron que el mensaje sigue vigente a pesar del paso del tiempo - crédito @realdonaldtrump/IG

Luego del anuncio hecho por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que tuvo como apuntado a Colombia y la suspensión de subsidios en la lucha antidrogas, en redes sociales se difundió un video que tiene como protagonista al periodista y humorista Jaime Garzón, asesinado el 13 de agosto de 1999.

¿El motivo? Un video que se compartió en 1995 por parte del noticiero CM& en el que Garzón aparece lanzándole pullas a los norteamericanos.

“Los gringos tienen el rabo de paja y la nariz empolvada, compañeros, porque además de metérsela toda, ahora quieren metérselos al rancho, que también podrá ser de paja, pero tan digno como el sudor del pueblo oprimido, compañeros”, inicia diciendo en la grabación el humorista, que supo con su forma irreverente y particular, decir lo que pensaba en medio de una ola de violencia y conflicto armado.

“Y es que el enemigo ve la paja en la carreta nuestra, pero no ve la cosa nostra que tiene en el ojo de águila imperial, compañeros. Y es que tras de toda traco-democracia hay un narco-imperialismo, compañeros. Fíjense, el caso de (Michael) Dukakis y Gore, compañeros, que tienen la nieve de la corrupción en sus hombros, en el sentido de que se apuntan hacia el poder con los narco-dólares que le entregan nuestros narco-paisanos”, sigue Garzón en su discurso.

Al final señaló: “¡Contra la droga! ¡Que los gringos se la metan toda! Gracias, compañeros".

Esto se dio antes de que se pusiera en marcha el famoso Plan Colombia, el eje de cooperación entre Estados Unidos y Colombia que la convirtió en un aliado estratégico en la región, y cuyos resultados fueron los que llevaron a que el mismo Trump tomara la decisión de descertificar a Colombia.

