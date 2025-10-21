Melissa, la nueva tormenta tropical, se desplaza cerca de La Guajira: de qué se trata

El Centro Nacional de Huracanes confirma la formación de la tormenta tropical Melissa en el mar Caribe - crédito crédito AFP

El Centro Nacional de Huracanes (CNH) reportó el martes 21 de octubre la formación de la tormenta tropical Melissa en el mar Caribe, ubicando su centro aproximadamente a 200 km al norte de la Alta Guajira.

El CNH designó previamente al fenómeno como el área de investigación 98L, mientras monitoreaba su desarrollo sobre aguas del Caribe.

Con la confirmación de la nueva tormenta, estos datos sitúan a Melissa como un sistema de consideración para la región norte de La Guajira, dadas sus actuales condiciones de viento, que alcanzan los 75 km/h.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Según el meteorólogo Max Henríquez Daza, quien compartió detalles a través de su cuenta en X, “Se llama Melissa la nueva tormenta tropical formada hace unos momentos frente a la Guajira. Tiene vientos en su interior de 75 km/h y se va a mover al oeste un poco, y luego debe tornar hacia el norte”.